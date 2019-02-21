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09:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола: Я — большой фанат VAR

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Шальке-04» (3:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отдал должное системе видеопомщи арбитрам (VAR).

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Источник: Reuters

Напомним, оба гола «горожан» были забиты с пенальти, а в середине второго тайма был удалён защитник Николас Отаменди.

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«Я — большой фанат VAR. Там был пенальти, во втором эпизоде тоже, как и офсайд. Красная карточка тоже имела место быть.

Это хороший результат, но ещё ничего не решено. Надеемся, что наши болельщики помогут нам в ответной встрече. Также надеюсь, что мы сможем показать лучшую игру, — цитирует испанского специалиста Goal.

«Манчестер Сити» вырвал победу в меньшинстве. На 85-й минуте счёт сравнял хавбек «горожан» Лерой Зане. В концовке встречи победу для своей команды принёс полузащитник Рахим Стерлинг.

Ответный матч «Манчестер Сити» — «Шальке» состоится 12 марта в Манчестере.

Шальке-04
2:3
Первый тайм: 2:1
Манчестер Сити
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала20.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Veltins-Arena (Arena AufSchalke), 54417 зрителей
Главные тренеры
Доменико ТедескоХосеп Гвардьола
Голы
Набиль Бенталеб38′
Серхио Агуэро(Давид Сильва)18′
Набиль Бенталеб45′
Лерой Сане85′
Рахим Стерлинг(Эдерсон)90′
Составы команд
1Ральф Ферманн
31Эдерсон
90+5′
5Матия Настасич
2Кайл Уокер
26Салиф Сане
73′
14Эмерик Ляпорт
27Джеффри Брума
25Фернандинью
43′
18Даниэль Калиджури
30Николас Отаменди
37′68′
24Бастиан Очипка
8Илкай Гюндоган
8Суат Сердар
7Рахим Стерлинг
10Набиль Бенталеб
20Бернарду Силва
2Уэстон Маккенни
77′
17Кевин Де Брейне
87′
22Штефен Скрцибски
35Александр Зинченко
3Хамза Мендиль
65′
21Давид Сильва
70′
19Гвидо Бургшталлер
90+5′
4Венсан Компани
7Марк Ут
41′88′
10Серхио Агуэро
78′
25Амин Харит
19Лерой Сане
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)20
2Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
2Угловые9
11Фолы9
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяКарлос дель Серро Гранде(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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