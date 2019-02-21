Гвардиола: Я — большой фанат VAR
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Шальке-04» (3:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отдал должное системе видеопомщи арбитрам (VAR).
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Шальке-04» (3:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отдал должное системе видеопомщи арбитрам (VAR).
Напомним, оба гола «горожан» были забиты с пенальти, а в середине второго тайма был удалён защитник Николас Отаменди.
«Я — большой фанат VAR. Там был пенальти, во втором эпизоде тоже, как и офсайд. Красная карточка тоже имела место быть.
Это хороший результат, но ещё ничего не решено. Надеемся, что наши болельщики помогут нам в ответной встрече. Также надеюсь, что мы сможем показать лучшую игру, — цитирует испанского специалиста Goal.
«Манчестер Сити» вырвал победу в меньшинстве. На 85-й минуте счёт сравнял хавбек «горожан» Лерой Зане. В концовке встречи победу для своей команды принёс полузащитник Рахим Стерлинг.
Ответный матч «Манчестер Сити» — «Шальке» состоится 12 марта в Манчестере.
|Доменико Тедеско
|Хосеп Гвардьола
|Набиль Бенталеб
|38′
|Серхио Агуэро(Давид Сильва)
|18′
|Набиль Бенталеб
|45′
|Лерой Сане
|85′
|Рахим Стерлинг(Эдерсон)
|90′
|1
|Ральф Ферманн
|31
|Эдерсон
90+5′
|5
|Матия Настасич
|2
|Кайл Уокер
|26
|Салиф Сане
73′
|14
|Эмерик Ляпорт
|27
|Джеффри Брума
|25
|Фернандинью
43′
|18
|Даниэль Калиджури
|30
|Николас Отаменди
37′68′
|24
|Бастиан Очипка
|8
|Илкай Гюндоган
|8
|Суат Сердар
|7
|Рахим Стерлинг
|10
|Набиль Бенталеб
|20
|Бернарду Силва
|2
|Уэстон Маккенни
77′
|17
|Кевин Де Брейне
87′
|22
|Штефен Скрцибски
|35
|Александр Зинченко
|3
|Хамза Мендиль
65′
|21
|Давид Сильва
70′
|19
|Гвидо Бургшталлер
90+5′
|4
|Венсан Компани
|7
|Марк Ут
41′88′
|10
|Серхио Агуэро
78′
|25
|Амин Харит
|19
|Лерой Сане
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|20
|2
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|9
|11
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде(Испания)