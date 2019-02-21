Гвардиола: Я — большой фанат VAR

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Напомним, оба гола «горожан» были забиты с пенальти, а в середине второго тайма был удалён защитник Николас Отаменди.

«Я — большой фанат VAR. Там был пенальти, во втором эпизоде тоже, как и офсайд. Красная карточка тоже имела место быть.

Это хороший результат, но ещё ничего не решено. Надеемся, что наши болельщики помогут нам в ответной встрече. Также надеюсь, что мы сможем показать лучшую игру, — цитирует испанского специалиста Goal.

«Манчестер Сити» вырвал победу в меньшинстве. На 85-й минуте счёт сравнял хавбек «горожан» Лерой Зане. В концовке встречи победу для своей команды принёс полузащитник Рахим Стерлинг.