Победа над ВАР и Роналду. Симеоне велик

Источник: Спорт-Экспресс

За борьбой персоналий — Роналду против «Атлетико», Мората против «Ювентуса» — можно было упустить из виду, что в этой паре участников 1/8 финала встретились главные неудачники Лиги чемпионов последней пятилетки. Мадридская и туринская команды по два раза играли в финалах турнира — первая в 2014-м и 2016-м, вторая в 2015-м и 2017-м — и ни одной из них не покорился «ушастый» Кубок. Диего Симеоне и Массимилиано Аллегри, закаленным этими досадными неудачами, предстояло выяснить, кто продолжит закалять нервы, а кто будет готовиться к четвертьфиналу.

На стороне аргентинца было колоссальное желание добраться до домашнего финала ЛЧ — в этом году он пройдет на «Ваньда Метрополитано», где принимают гостей «атлеты». В рукаве у итальянца — мощный козырь в лице Криштиану, который уже в дебюте игры проверил реакцию Облака, дав залп со штрафного под перекладину. Впереди еще ответный матч, но события первой встречи кричат о том, что аргументы Симеоне убедительнее.

Потому что «матрасники», следуя заветам своего команданте, продирались через тернии к звездам на протяжении всех 90 минут. Дважды в дело вступал ВАР — в моменте с падением Диегу Косты на границе штрафной площади «Юве» и после гола Мораты, который только вышел на замену и сразу направил мяч в ворота кивком головы.

Оба раза решения принимались (справедливо) в пользу туринцев — не пенальти, а штрафной, не гол, а толчок в спину. Двойной удар — «Атлетико» и в ла лиге имеет множество нареканий к работе видеоассистентов, так что можно было ожидать вспышек гнева от хозяев.

Но вместо этого они справились с эмоциями, плюнув на ВАР, спрятали в широкий карман Роналду и запретили ему выглядывать наружу — португалец, вопреки ожиданиям, не показал в атаке практически ничего. А вот «атлеты», которых Симеоне научил как следует обороняться, провели образцовый второй тайм. Не смогли отличиться нападающие Коста и Гризманн? Класс! Значит, забьют центральные защитники — Хименес и Годин, которые делают это только по очень большим праздникам. Победу аргентинцу принесла оборона!

Оба мяча были забиты после розыгрыша «стандартов», и особенную пикантность второму, тому, что от Година, придало то, что мяч по пути в сетку с острого угла задел Роналду. Гола и так было бы не избежать, но определенный символизм в этом усматривается — звезда бело-черных приняла участие во взятии ворот на «Ваньда». Вот только ворота оказались свои.