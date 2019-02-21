Победа над ВАР и Роналду. Симеоне велик
Главный тренер «Атлетико» сделал убедительную заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Главный тренер «Атлетико» сделал убедительную заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.
За борьбой персоналий — Роналду против «Атлетико», Мората против «Ювентуса» — можно было упустить из виду, что в этой паре участников 1/8 финала встретились главные неудачники Лиги чемпионов последней пятилетки. Мадридская и туринская команды по два раза играли в финалах турнира — первая в 2014-м и 2016-м, вторая в 2015-м и 2017-м — и ни одной из них не покорился «ушастый» Кубок. Диего Симеоне и Массимилиано Аллегри, закаленным этими досадными неудачами, предстояло выяснить, кто продолжит закалять нервы, а кто будет готовиться к четвертьфиналу.
На стороне аргентинца было колоссальное желание добраться до домашнего финала ЛЧ — в этом году он пройдет на «Ваньда Метрополитано», где принимают гостей «атлеты». В рукаве у итальянца — мощный козырь в лице Криштиану, который уже в дебюте игры проверил реакцию Облака, дав залп со штрафного под перекладину. Впереди еще ответный матч, но события первой встречи кричат о том, что аргументы Симеоне убедительнее.
Потому что «матрасники», следуя заветам своего команданте, продирались через тернии к звездам на протяжении всех 90 минут. Дважды в дело вступал ВАР — в моменте с падением Диегу Косты на границе штрафной площади «Юве» и после гола Мораты, который только вышел на замену и сразу направил мяч в ворота кивком головы.
Оба раза решения принимались (справедливо) в пользу туринцев — не пенальти, а штрафной, не гол, а толчок в спину. Двойной удар — «Атлетико» и в ла лиге имеет множество нареканий к работе видеоассистентов, так что можно было ожидать вспышек гнева от хозяев.
Но вместо этого они справились с эмоциями, плюнув на ВАР, спрятали в широкий карман Роналду и запретили ему выглядывать наружу — португалец, вопреки ожиданиям, не показал в атаке практически ничего. А вот «атлеты», которых Симеоне научил как следует обороняться, провели образцовый второй тайм. Не смогли отличиться нападающие Коста и Гризманн? Класс! Значит, забьют центральные защитники — Хименес и Годин, которые делают это только по очень большим праздникам. Победу аргентинцу принесла оборона!
Оба мяча были забиты после розыгрыша «стандартов», и особенную пикантность второму, тому, что от Година, придало то, что мяч по пути в сетку с острого угла задел Роналду. Гола и так было бы не избежать, но определенный символизм в этом усматривается — звезда
Симеоне велик. Как бы ни закончился ответный матч и последующая борьба в сетке
|Диего Симеоне
|Массимилиано Аллегри
|Хосе Хименес
|78′
|Диего Годин
|83′
|13
|Ян Облак
|1
|Войчех Щенсны
|20
|Хуанфран
|2
|Маттиа Де Шильо
|3
|Филипе Луис
|12
|Алекс Сандру
55′
|2
|Диего Годин
|3
|Джорджо Кьеллини
|24
|Хосе Хименес
|19
|Леонардо Бонуччи
|8
|Ньигес Сауль
|30
|Родриго Бентанкур
|7
|Антуан Гризманн
89′
|7
|Криштиану Роналду
|14
|Родриго Эрнандес
|17
|Марио Манджукич
|6
|Коке
67′
|14
|Блез Матюиди
84′
|10
|Анхель Корреа
|20
|Жоау Канселу
|19
|Диегу Коста
8′58′
|5
|Миралем Пьянич
72′
|22
|Альваро Мората
|23
|Эмре Джан
|5
|Томас Партей
45+3′61′
|10
|Пауло Дибала
80′
|11
|Тома Лемар
|33
|Федерико Бернардески
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|15
|5
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Феликс Цвайер(Германия)