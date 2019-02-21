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10:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Победа над ВАР и Роналду. Симеоне велик

Главный тренер «Атлетико» сделал убедительную заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Источник: Спорт-Экспресс

За борьбой персоналий — Роналду против «Атлетико», Мората против «Ювентуса» — можно было упустить из виду, что в этой паре участников 1/8 финала встретились главные неудачники Лиги чемпионов последней пятилетки. Мадридская и туринская команды по два раза играли в финалах турнира — первая в 2014-м и 2016-м, вторая в 2015-м и 2017-м — и ни одной из них не покорился «ушастый» Кубок. Диего Симеоне и Массимилиано Аллегри, закаленным этими досадными неудачами, предстояло выяснить, кто продолжит закалять нервы, а кто будет готовиться к четвертьфиналу.

На стороне аргентинца было колоссальное желание добраться до домашнего финала ЛЧ — в этом году он пройдет на «Ваньда Метрополитано», где принимают гостей «атлеты». В рукаве у итальянца — мощный козырь в лице Криштиану, который уже в дебюте игры проверил реакцию Облака, дав залп со штрафного под перекладину. Впереди еще ответный матч, но события первой встречи кричат о том, что аргументы Симеоне убедительнее.

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Потому что «матрасники», следуя заветам своего команданте, продирались через тернии к звездам на протяжении всех 90 минут. Дважды в дело вступал ВАР — в моменте с падением Диегу Косты на границе штрафной площади «Юве» и после гола Мораты, который только вышел на замену и сразу направил мяч в ворота кивком головы.

Оба раза решения принимались (справедливо) в пользу туринцев — не пенальти, а штрафной, не гол, а толчок в спину. Двойной удар — «Атлетико» и в ла лиге имеет множество нареканий к работе видеоассистентов, так что можно было ожидать вспышек гнева от хозяев.

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Но вместо этого они справились с эмоциями, плюнув на ВАР, спрятали в широкий карман Роналду и запретили ему выглядывать наружу — португалец, вопреки ожиданиям, не показал в атаке практически ничего. А вот «атлеты», которых Симеоне научил как следует обороняться, провели образцовый второй тайм. Не смогли отличиться нападающие Коста и Гризманн? Класс! Значит, забьют центральные защитники — Хименес и Годин, которые делают это только по очень большим праздникам. Победу аргентинцу принесла оборона!

Оба мяча были забиты после розыгрыша «стандартов», и особенную пикантность второму, тому, что от Година, придало то, что мяч по пути в сетку с острого угла задел Роналду. Гола и так было бы не избежать, но определенный символизм в этом усматривается — звезда бело-черных приняла участие во взятии ворот на «Ваньда». Вот только ворота оказались свои.

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Симеоне велик. Как бы ни закончился ответный матч и последующая борьба в сетке плей-офф, его «Атлетико» в среду победил и ВАР, и своего злого гения Роналду, который во времена игры за «Реал» трижды вставал на пути «матрасников» в ЛЧ. Похоже, четвертому разу не бывать.

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Атлетико
2:0
Первый тайм: 0:0
Ювентус
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала20.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano, 67193 зрителя
Главные тренеры
Диего СимеонеМассимилиано Аллегри
Голы
Хосе Хименес78′
Диего Годин83′
Составы команд
13Ян Облак
1Войчех Щенсны
20Хуанфран
2Маттиа Де Шильо
3Филипе Луис
12Алекс Сандру
55′
2Диего Годин
3Джорджо Кьеллини
24Хосе Хименес
19Леонардо Бонуччи
8Ньигес Сауль
30Родриго Бентанкур
7Антуан Гризманн
89′
7Криштиану Роналду
14Родриго Эрнандес
17Марио Манджукич
6Коке
67′
14Блез Матюиди
84′
10Анхель Корреа
20Жоау Канселу
19Диегу Коста
8′58′
5Миралем Пьянич
72′
22Альваро Мората
23Эмре Джан
5Томас Партей
45+3′61′
10Пауло Дибала
80′
11Тома Лемар
33Федерико Бернардески
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)15
5Удары в створ3
1Штанги, перекладины0
8Угловые7
12Фолы16
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Цвайер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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