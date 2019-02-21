Роналду отреагировал на кричалки про неуплату налогов во время матча ЛЧ
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиано Роналду отреагировал на кричалки в свой адрес во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиано Роналду отреагировал на кричалки в свой адрес во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».
Матч проходил в Испании. Во время встречи болельщики «Атлетико» в своих кричалках упоминали имя 34-летнего португальца, призывая его заплатить налоги. Таким образом, фанаты соперника намекали на недавнее судебное слушание в отношении игрока по делу о неуплате налогов в бытность его футболистом мадридского «Реала».
Еще во время матча Роналду показал трибунам пять пальцев. После встречи он вновь повторил жест при журналистах, сопроводив его фразой: «У меня пять кубков Лиги чемпионов. У “Атлетико” — ноль», — заявил португальский форвард.
«Ювентус» уступил «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:2. Вторая встреча состоится уже 12 марта.
|Диего Симеоне
|Массимилиано Аллегри
|Хосе Хименес
|78′
|Диего Годин
|83′
|13
|Ян Облак
|1
|Войчех Щенсны
|20
|Хуанфран
|2
|Маттиа Де Шильо
|3
|Филипе Луис
|12
|Алекс Сандру
55′
|2
|Диего Годин
|3
|Джорджо Кьеллини
|24
|Хосе Хименес
|19
|Леонардо Бонуччи
|8
|Ньигес Сауль
|30
|Родриго Бентанкур
|7
|Антуан Гризманн
89′
|7
|Криштиану Роналду
|14
|Родриго Эрнандес
|17
|Марио Манджукич
|6
|Коке
67′
|14
|Блез Матюиди
84′
|10
|Анхель Корреа
|20
|Жоау Канселу
|19
|Диегу Коста
8′58′
|5
|Миралем Пьянич
72′
|22
|Альваро Мората
|23
|Эмре Джан
|5
|Томас Партей
45+3′61′
|10
|Пауло Дибала
80′
|11
|Тома Лемар
|33
|Федерико Бернардески
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|15
|5
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Феликс Цвайер(Германия)