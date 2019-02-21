Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Зенит
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо З
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:55
Зальцбург
Брюгге
Футбол. Еврокубки
20:55
Наполи
Цюрих
Футбол. Еврокубки
20:55
Айнтрахт Ф
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
20:55
Валенсия
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:55
Вильярреал
Спортинг
Футбол. Еврокубки
20:55
Арсенал
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Рапид В
Футбол. Еврокубки
23:00
Генк
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Краснодар
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Мальме
Футбол. Еврокубки
23:00
Бетис
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо К
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Галатасарай
Футбол. Зарубежный
20.02
ПСЖ5
Монпелье1
Футбол. Еврокубки
20.02
Шальке-042
Манчестер Сити3
Футбол. Еврокубки
20.02
Атлетико2
Ювентус0
Все события
Фоторепортажи
10Мамаев сыграл в футбол в СИЗО
19«Енисей» победил «Кузбасс» на Красной площади
11:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Роналду отреагировал на кричалки про неуплату налогов во время матча ЛЧ

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиано Роналду отреагировал на кричалки в свой адрес во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Матч проходил в Испании. Во время встречи болельщики «Атлетико» в своих кричалках упоминали имя 34-летнего португальца, призывая его заплатить налоги. Таким образом, фанаты соперника намекали на недавнее судебное слушание в отношении игрока по делу о неуплате налогов в бытность его футболистом мадридского «Реала».

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще во время матча Роналду показал трибунам пять пальцев. После встречи он вновь повторил жест при журналистах, сопроводив его фразой: «У меня пять кубков Лиги чемпионов. У “Атлетико” — ноль», — заявил португальский форвард.

«Ювентус» уступил «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:2. Вторая встреча состоится уже 12 марта.

Во время загрузки произошла ошибка.
Атлетико
2:0
Первый тайм: 0:0
Ювентус
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала20.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano, 67193 зрителя
Главные тренеры
Диего СимеонеМассимилиано Аллегри
Голы
Хосе Хименес78′
Диего Годин83′
Составы команд
13Ян Облак
1Войчех Щенсны
20Хуанфран
2Маттиа Де Шильо
3Филипе Луис
12Алекс Сандру
55′
2Диего Годин
3Джорджо Кьеллини
24Хосе Хименес
19Леонардо Бонуччи
8Ньигес Сауль
30Родриго Бентанкур
7Антуан Гризманн
89′
7Криштиану Роналду
14Родриго Эрнандес
17Марио Манджукич
6Коке
67′
14Блез Матюиди
84′
10Анхель Корреа
20Жоау Канселу
19Диегу Коста
8′58′
5Миралем Пьянич
72′
22Альваро Мората
23Эмре Джан
5Томас Партей
45+3′61′
10Пауло Дибала
80′
11Тома Лемар
33Федерико Бернардески
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)15
5Удары в створ3
1Штанги, перекладины0
8Угловые7
12Фолы16
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Цвайер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая молодая чемпионка США. Ее называют новой Загитовой
Жена Аршавина донесла на него в ФСБ
Победа над ВАР и Роналду. Симеоне велик
«Тот, кто делал обыск, начал угрожать». Да, это ЧЕ по биатлону
Когда ВАР и пенальти бессильны. «Сити» вырвал победу у «Шальке»
Тактаров: Если расскажу правду о Кокорине, окажусь рядом с ним
Легенды лыжных гонок, о которых помнят ваши родители (фото)
«Зенит» рискует вылететь из ЛЕ, а «Краснодар» порадует голами
Роналду: Я пять раз выигрывал Лигу чемпионов, «Атлетико» — ноль
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь