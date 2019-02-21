Александр Глеб вернулся на «Эмирейтс Стэдиум» спустя 10 лет

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С особым чувством на арену вышел ветеран БАТЭ Александр Глеб, который с 2005 по 2008 год успешно выступал в составе «канониров». В первом, победном для БАТЭ матче с «Арсеналом» (1:0) неделю назад на поле «Борисов-Арены» опытнейший полузащитник борисовчан отыграл почти час и сегодня вновь постарается помочь команде добиться успеха.

Главный тренер чемпионов Беларуси Алексей Бага перед гостевой встречей подчеркнул, чтобы сегодня рассчитывать на положительный результат, его подопечные должны показать свои лучшие игровые качества. Говоря о плане на предстоящую игру, наставник отметил, что с такими сильными соперниками, как «Арсенал», не зазорно сыграть от обороны, ведь необходимо отстоять минимальное преимущество, добытое в Борисове. В том матче победный гол забил Станислав Драгун, отличившийся в самой концовке первого тайма. Футболисты БАТЭ в третий раз играют в 1/16 финала Лиги Европы и еще ни разу не преодолевали этот барьер. В 2011 году они уступили французскому «Пари Сен-Жермену», а в 2013-м — турецкому «Фенербахче» из Стамбула.

Испанский тренер лондонского клуба Унаи Эмери сказал, что сегодняшний матч с БАТЭ очень важен. После гостевого поражения футболисты «Арсенала» должны взять реванш и порадовать своих болельщиков хорошей игрой и выходом в 1/8 финала Лиги Европы. Вместе с тем Унаи Эмери подчеркнул, что борисовчане также будут всеми силами стремиться к выходу в следующий раунд плей-офф, и не исключил, что придется играть дополнительное время. Но это случится лишь в том случае, если основное время завершат со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Букмекеры не особо верят в успех белорусского клуба — коэффициент на победу БАТЭ доходит до 20−22 пунктов.