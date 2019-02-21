Азмун выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Фенербахче»

Встреча состоится в четверг в Санкт-Петербурге и начнется в 20:55 мск. Первая игра завершилась победой «Фенербахче» со счетом 1:0.
Стартовый состав «Зенита» на игру выглядит следующим образом: Андрей Лунев (голкипер), Александр Анюков (капитан), Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников, Вильмар Барриос, Эрнани, Магомед Оздоев, Себастьян Дриусси, Азмун и Артем Дзюба.
«Фенербахче» выйдет на игру в следующем составе: Харун Текин (вратарь), Хасан Али Калдырым, Мехмет Топал (капитан), Алпер Потук, Виктор Мозес, Шенер Озбайраклы, Андре Айю, Жаилсон, Мартин Шкртел, Садык Чифтпынар, Элиф Элмас.