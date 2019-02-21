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20:24 (мск), источник: Р-Спорт

Азмун выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Фенербахче»

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун сыграет с первых минут в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со стамбульским «Фенербахче», сообщается на сайте УЕФА.

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Источник: Р-Спорт

Лига Европы 2018/20191/16 финала, 21.02.2019, 20:55

Зенит2:Фенербахче1

Встреча состоится в четверг в Санкт-Петербурге и начнется в 20:55 мск. Первая игра завершилась победой «Фенербахче» со счетом 1:0.

Стартовый состав «Зенита» на игру выглядит следующим образом: Андрей Лунев (голкипер), Александр Анюков (капитан), Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников, Вильмар Барриос, Эрнани, Магомед Оздоев, Себастьян Дриусси, Азмун и Артем Дзюба.

«Фенербахче» выйдет на игру в следующем составе: Харун Текин (вратарь), Хасан Али Калдырым, Мехмет Топал (капитан), Алпер Потук, Виктор Мозес, Шенер Озбайраклы, Андре Айю, Жаилсон, Мартин Шкртел, Садык Чифтпынар, Элиф Элмас.

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