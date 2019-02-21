«Байер» — «Краснодар»: стали известны составы команд
«Байер» и «Краснодар» определились с составами на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.
«Байер» и «Краснодар» определились с составами на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.
Матч «Байер» — «Краснодар» состоится сегодня, 21 февраля, в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» и начнётся в 23:00 мск. Напомним, первую игру «Краснодар» и «Байер» провели в России 14 февраля. Матч завершился со счётом 0:0.
Запасные: Озкан, Бендер, Едвай, Баумгартлингер, Кор, Паулинью, Телин.
Запасные: Синицын, Фьолусон, Газинский, Марков, Голубев, Стоцкий, Сулейманов.