«Зенит» победил «Фенербахче» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Встреча прошла в
Голы у хозяев забили Магомед Оздоев (4-я минута) и Сердар Азмун (37, 76). У проигравших отличился Мехмет Топал (43).
В первом матче в Стамбуле хозяева победили со счетом 1:0.
Жеребьевка 1/8 финала турнира пройдет 22 февраля в швейцарском Ньоне.
|Сергей Семак
|Эрсун Янал
|Магомед Оздоев(Сердар Азмун)
|4′
|Мехмет Топал
|43′
|Сердар Азмун(Себастьян Дриусси)
|37′
|Сердар Азмун
|76′
|99
|Андрей Лунев
|35
|Харун Текин
|19
|Игорь Смольников
|19
|Шенер Езбайраклы
83′
|2
|Александр Анюков
|37
|Мартин Шкртел
40′
|6
|Бранислав Иванович
|44
|Садык Чифтпынар
|44
|Ярослав Ракицкий
|99
|Эльиф Эльмас
90+1′
|25
|Вильмар Барриос
50′
|5
|Мехмет Топал
|27
|Магомед Оздоев
|20
|Андре Айю
|11
|Себастьян Дриусси
|8
|Виктор Моузес
|33
|Эрнани
34′56′
|3
|Хасан Али
67′
|20
|Роберт Мак
|6
|Кейбаши Исмаил
|22
|Артем Дзюба
88′
|32
|Жаилсон
80′
|38
|Леон Мусаев
|31
|Ислам Слимани
|7
|Сердар Азмун
18′80′
|7
|Алпер Потук
45+1′45′
|29
|Антон Заболотный
|18
|Толгай Арслан
71′
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|14
|7
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|3
|18
|Фолы
|15
|7
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)
|Боковой судья
|Стюарт Берт(Англия)
|Боковой судья
|Саймон Беннетт(Англия)
|За воротами
|Андре Марринер(Англия)
|За воротами
|Крис Кавана(Англия)