Азмун разорвал «Фенербахче». Дубль и ассист — и «Зенит» идет дальше в Лиге Европы
В Питере появился новый любимчик.
В Питере появился новый любимчик.
После поражения в Стамбуле со счетом 0:1 «Зениту» для продолжения участия в Лиге Европы нужно было побеждать с разницей в два мяча. Но ситуация для питерцев осложнилась тем, что большинство лидеров команды не могли принять участие в матче.
Зато фанаты «Зенит» огненно поддержали своих игроков перед матчем. Такого не увидеть даже в Турции.
В сравнении со встречей недельной давности Сергей Семак сделал два изменения. В центре поля Матиаса Краневиттера сменил Магомед Оздоев, а в атаке вместо Роберта Мака вышел Сердар Азмун.
У «Фенербахче» в запасе остался автор гола Ислам Слимани, а
И уже на 4-й минуте встречи замены Семака сработали. Азмун слева прострелил в штрафную, а Оздоев оказался первым на мяче. Для Магомеда это первый гол за «Зенит» в официальных матчах.
Спустя полчаса забил и сам Азмун. Иранец головой замкнул подачу Дриусси.
На перерыв «Зенит» с преимуществом уйти не смог: Мехмет Топал исполнил шикарный удар в самую девятку. Гол, кстати, снова пришел с левого фланга обороны «Зенита», где на этот раз уже играл Анюков. Счет 2:1 устраивал «Фенербахче».
В начале второго тайма «Зенит» играл совсем не так, как нужно догоняющему, а полностью отдал инициативу сопернику. В один момент питерцы примерно в течение двух минут не могли отобрать мяч у «Фенера», чем заставили «Газпром Арену» свистеть. Но в середине тайма футболисты Семака пришли в себя — неплохие моменты были у Мака, который заменил опорника Эрнани, и самого активного игрока команды Азмуна.
Получилось забить на 76-й минуте. После передачи Дзюбы Сердар выскочил один на один с вратарем соперника и показал, что стоит заплаченных «Зенитом» 12 млн евро.
«Зенит» первым вышел в 1/8 финала Лиги Европы. И уже в пятницу узнает имя нового соперника.
После матча Семак отметил, что не до конца доволен игрой команды. Но отметил прогресс в игре.
Тяжелая игра. Понятно, что мы сейчас только набираем обороты. После паузы не так просто начинать. Есть проблемы, травмированные, не всех могли заявить. Сегодня сыграли лучше в атаке. По игре есть вопросы, но по самоотдаче претензий к игрокам нет. Отдельное спасибо болельщикам за перфоманс и
Сердара в первом матче не могли поставить в старт, потому что он мало с нами тренировался. В центре поля мы сделали выбор в пользу Краневиттера. Сегодня выбрали Оздоева, который по тренировкам заслужил попадание в состав. Доволен как он сыграл. Играть дома всегда легче. В плане игрового тонуса сегодня выглядели получше.
Замена Азмуна была вынужденной. Он почувствовал проблему и нам пришлось его заменить. Если бы он был здоров, мы бы его не меняли.
Переломным моментом был финальный свисток. Он переломил ситуацию и мы перетали нервничать.
Никакой стычки не было. Это была футбольная хитрость с моей стороны. Я хотел привлечь внимание арбитра к этому эпизоду, чтобы он точно получил желтую карточку. После игры пожали друг другу руки. Никаких проблем нет.
|Сергей Семак
|Эрсун Янал
|Магомед Оздоев(Сердар Азмун)
|4′
|Мехмет Топал
|43′
|Сердар Азмун(Себастьян Дриусси)
|37′
|Сердар Азмун
|76′
|99
|Андрей Лунев
|35
|Харун Текин
|19
|Игорь Смольников
|19
|Шенер Езбайраклы
83′
|2
|Александр Анюков
|37
|Мартин Шкртел
40′
|6
|Бранислав Иванович
|44
|Садык Чифтпынар
|44
|Ярослав Ракицкий
|99
|Эльиф Эльмас
90+1′
|25
|Вильмар Барриос
50′
|5
|Мехмет Топал
|27
|Магомед Оздоев
|20
|Андре Айю
|11
|Себастьян Дриусси
|8
|Виктор Моузес
|33
|Эрнани
34′56′
|3
|Хасан Али
67′
|20
|Роберт Мак
|6
|Кейбаши Исмаил
|22
|Артем Дзюба
88′
|32
|Жаилсон
80′
|38
|Леон Мусаев
|31
|Ислам Слимани
|7
|Сердар Азмун
18′80′
|7
|Алпер Потук
45+1′45′
|29
|Антон Заболотный
|18
|Толгай Арслан
71′
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|14
|7
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|3
|18
|Фолы
|15
|7
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)
|Боковой судья
|Стюарт Берт(Англия)
|Боковой судья
|Саймон Беннетт(Англия)
|За воротами
|Андре Марринер(Англия)
|За воротами
|Крис Кавана(Англия)