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00:16 (мск), источник: Sport24

Азмун разорвал «Фенербахче». Дубль и ассист — и «Зенит» идет дальше в Лиге Европы

В Питере появился новый любимчик.

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Источник: fc-zenit.ru

После поражения в Стамбуле со счетом 0:1 «Зениту» для продолжения участия в Лиге Европы нужно было побеждать с разницей в два мяча. Но ситуация для питерцев осложнилась тем, что большинство лидеров команды не могли принять участие в матче.

Зато фанаты «Зенит» огненно поддержали своих игроков перед матчем. Такого не увидеть даже в Турции.

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В сравнении со встречей недельной давности Сергей Семак сделал два изменения. В центре поля Матиаса Краневиттера сменил Магомед Оздоев, а в атаке вместо Роберта Мака вышел Сердар Азмун.

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У «Фенербахче» в запасе остался автор гола Ислам Слимани, а экс-игрок «Динамо» Матье Вальбуэна не попал в заявку.

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И уже на 4-й минуте встречи замены Семака сработали. Азмун слева прострелил в штрафную, а Оздоев оказался первым на мяче. Для Магомеда это первый гол за «Зенит» в официальных матчах.

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Спустя полчаса забил и сам Азмун. Иранец головой замкнул подачу Дриусси.

На перерыв «Зенит» с преимуществом уйти не смог: Мехмет Топал исполнил шикарный удар в самую девятку. Гол, кстати, снова пришел с левого фланга обороны «Зенита», где на этот раз уже играл Анюков. Счет 2:1 устраивал «Фенербахче».

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В начале второго тайма «Зенит» играл совсем не так, как нужно догоняющему, а полностью отдал инициативу сопернику. В один момент питерцы примерно в течение двух минут не могли отобрать мяч у «Фенера», чем заставили «Газпром Арену» свистеть. Но в середине тайма футболисты Семака пришли в себя — неплохие моменты были у Мака, который заменил опорника Эрнани, и самого активного игрока команды Азмуна.

Получилось забить на 76-й минуте. После передачи Дзюбы Сердар выскочил один на один с вратарем соперника и показал, что стоит заплаченных «Зенитом» 12 млн евро.

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«Зенит» первым вышел в 1/8 финала Лиги Европы. И уже в пятницу узнает имя нового соперника.

После матча Семак отметил, что не до конца доволен игрой команды. Но отметил прогресс в игре.

Об игре

Тяжелая игра. Понятно, что мы сейчас только набираем обороты. После паузы не так просто начинать. Есть проблемы, травмированные, не всех могли заявить. Сегодня сыграли лучше в атаке. По игре есть вопросы, но по самоотдаче претензий к игрокам нет. Отдельное спасибо болельщикам за перфоманс и фаер-шоу перед матчем. Они всегда нас поддерживают. И мы им за это очень благодарны.

Об Азмуне

Сердара в первом матче не могли поставить в старт, потому что он мало с нами тренировался. В центре поля мы сделали выбор в пользу Краневиттера. Сегодня выбрали Оздоева, который по тренировкам заслужил попадание в состав. Доволен как он сыграл. Играть дома всегда легче. В плане игрового тонуса сегодня выглядели получше.

Источник: РИА

Замена Азмуна была вынужденной. Он почувствовал проблему и нам пришлось его заменить. Если бы он был здоров, мы бы его не меняли.

Об игре Дзюбы

Кто-то быстро вкатывается в сезон, кому-то нужно больше времени. Дзюба работает хорошо. Надеюсь, что через пару игр он выйдет на тот уровень, на который он себя поднял. Игровую практику будут получать многие. Это право надо заслужить.

О переломном моменте

Переломным моментом был финальный свисток. Он переломил ситуацию и мы перетали нервничать.

О конфликте с Арсланом

Никакой стычки не было. Это была футбольная хитрость с моей стороны. Я хотел привлечь внимание арбитра к этому эпизоду, чтобы он точно получил желтую карточку. После игры пожали друг другу руки. Никаких проблем нет.

Зенит
3:1
Первый тайм: 2:1
Фенербахче
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала21.02.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей СемакЭрсун Янал
Голы
Магомед Оздоев(Сердар Азмун)4′
Мехмет Топал43′
Сердар Азмун(Себастьян Дриусси)37′
Сердар Азмун76′
Составы команд
99Андрей Лунев
35Харун Текин
19Игорь Смольников
19Шенер Езбайраклы
83′
2Александр Анюков
37Мартин Шкртел
40′
6Бранислав Иванович
44Садык Чифтпынар
44Ярослав Ракицкий
99Эльиф Эльмас
90+1′
25Вильмар Барриос
50′
5Мехмет Топал
27Магомед Оздоев
20Андре Айю
11Себастьян Дриусси
8Виктор Моузес
33Эрнани
34′56′
3Хасан Али
67′
20Роберт Мак
6Кейбаши Исмаил
22Артем Дзюба
88′
32Жаилсон
80′
38Леон Мусаев
31Ислам Слимани
7Сердар Азмун
18′80′
7Алпер Потук
45+1′45′
29Антон Заболотный
18Толгай Арслан
71′
Статистика
3Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)14
7Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые3
18Фолы15
7Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Боковой судьяСтюарт Берт(Англия)
Боковой судьяСаймон Беннетт(Англия)
За воротамиАндре Марринер(Англия)
За воротамиКрис Кавана(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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