Азмун разорвал «Фенербахче». Дубль и ассист — и «Зенит» идет дальше в Лиге Европы

Источник: fc-zenit.ru

После поражения в Стамбуле со счетом 0:1 «Зениту» для продолжения участия в Лиге Европы нужно было побеждать с разницей в два мяча. Но ситуация для питерцев осложнилась тем, что большинство лидеров команды не могли принять участие в матче.

Зато фанаты «Зенит» огненно поддержали своих игроков перед матчем. Такого не увидеть даже в Турции.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/D6dYnVrnZms?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В сравнении со встречей недельной давности Сергей Семак сделал два изменения. В центре поля Матиаса Краневиттера сменил Магомед Оздоев, а в атаке вместо Роберта Мака вышел Сердар Азмун.

У «Фенербахче» в запасе остался автор гола Ислам Слимани, а экс-игрок «Динамо» Матье Вальбуэна не попал в заявку.

И уже на 4-й минуте встречи замены Семака сработали. Азмун слева прострелил в штрафную, а Оздоев оказался первым на мяче. Для Магомеда это первый гол за «Зенит» в официальных матчах.

Спустя полчаса забил и сам Азмун. Иранец головой замкнул подачу Дриусси.

На перерыв «Зенит» с преимуществом уйти не смог: Мехмет Топал исполнил шикарный удар в самую девятку. Гол, кстати, снова пришел с левого фланга обороны «Зенита», где на этот раз уже играл Анюков. Счет 2:1 устраивал «Фенербахче».

В начале второго тайма «Зенит» играл совсем не так, как нужно догоняющему, а полностью отдал инициативу сопернику. В один момент питерцы примерно в течение двух минут не могли отобрать мяч у «Фенера», чем заставили «Газпром Арену» свистеть. Но в середине тайма футболисты Семака пришли в себя — неплохие моменты были у Мака, который заменил опорника Эрнани, и самого активного игрока команды Азмуна.

Получилось забить на 76-й минуте. После передачи Дзюбы Сердар выскочил один на один с вратарем соперника и показал, что стоит заплаченных «Зенитом» 12 млн евро.

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«Зенит» первым вышел в 1/8 финала Лиги Европы. И уже в пятницу узнает имя нового соперника.

После матча Семак отметил, что не до конца доволен игрой команды. Но отметил прогресс в игре.

Об игре

Тяжелая игра. Понятно, что мы сейчас только набираем обороты. После паузы не так просто начинать. Есть проблемы, травмированные, не всех могли заявить. Сегодня сыграли лучше в атаке. По игре есть вопросы, но по самоотдаче претензий к игрокам нет. Отдельное спасибо болельщикам за перфоманс и фаер-шоу перед матчем. Они всегда нас поддерживают. И мы им за это очень благодарны.

Об Азмуне

Сердара в первом матче не могли поставить в старт, потому что он мало с нами тренировался. В центре поля мы сделали выбор в пользу Краневиттера. Сегодня выбрали Оздоева, который по тренировкам заслужил попадание в состав. Доволен как он сыграл. Играть дома всегда легче. В плане игрового тонуса сегодня выглядели получше.

Источник: РИА

Замена Азмуна была вынужденной. Он почувствовал проблему и нам пришлось его заменить. Если бы он был здоров, мы бы его не меняли.

Об игре Дзюбы

Кто-то быстро вкатывается в сезон, кому-то нужно больше времени. Дзюба работает хорошо. Надеюсь, что через пару игр он выйдет на тот уровень, на который он себя поднял. Игровую практику будут получать многие. Это право надо заслужить.

О переломном моменте

Переломным моментом был финальный свисток. Он переломил ситуацию и мы перетали нервничать.

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