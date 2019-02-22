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00:05 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Арсенала» разгромили БАТЭ и вышли в 1/8 финала Лиги Европы

ТАСС, 21 февраля. Английский футбольный клуб «Арсенал» на своем поле одержал крупную победу над белорусским БАТЭ со счетом 3:0 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

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Источник: AP 2019

Забитыми мячами в составе «Арсенала» отметились Шкодран Мустафи (39-я минута) и Сократис Папастатопулос (60), еще один мяч защитник БАТЭ Захар Волков отправил в собственные ворота на четвертой минуте игры. Первая встреча команд завершилась победой белорусской команды со счетом 1:0. Таким образом, в следующий раунд пробился клуб из Лондона.

Результаты параллельных матчей:

  • «Айнтрахт» (Германия) — «Шахтер» (Украина) — 4:1 (первый матч — 2:2);.
  • «Валенсия» (Испания) — «Селтик» (Шотландия) — 1:0 (первый матч — 2:0);.
  • «Вильярреал» (Испания) — «Спортинг» (Португалия) — 1:1 (первый матч — 1:0);.
  • «Динамо» (Хорватия) — «Виктория» (Чехия) — 3:0 (первый матч — 1:2);.
  • «Зальцбург» (Австрия) — «Брюгге» (Бельгия) — 4:0 (первый матч — 1:2);.
  • «Наполи» (Италия) — «Цюрих» (Швейцария) — 2:0 (первый матч — 3:1).

Пары 1/8 финала Лиги Европы определятся в результате жеребьевки, которая состоится в пятницу в швейцарском Ньоне.

Арсенал
3:0
Первый тайм: 2:0
БАТЭ
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала21.02.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Emirates Stadium
Главные тренеры
Унаи ЭмериАлексей Бага
Голы
Захар Волков4′
Шкодран Мустафи(Гранит Джака)39′
Сократис Папастатопулос(Гранит Джака)60′
Составы команд
1Петр Чех
48Денис Щербицкий
12Штефан Лихтштайнер
4Александр Филипович
18Начо Монреаль
21Егор Филипенко
20Шкодран Мустафи
23Захар Волков
10Месут Езил
17Алексей Риос
34Гранит Джака
22Игорь Стасевич
14Пьер-Эмерик Обамеянг
27Слободан Симович
17Алекс Ивоби
26Неманья Милич
6Лоран Косьельни
56′
8Станислав Драгун
64′
5Сократис Папастатопулос
7Евгений Березкин
7Генрих Мхитарян
78′
25Дмитрий Бага
58′
22Денис Суарес
11Александр Глеб
29Маттео Гендузи
64′
15Максим Скавыш
71′
11Лукас Торрейра
9Боян Дубаич
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
22Удары (всего)4
8Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
11Угловые0
8Фолы12
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяАльберто Ундиано Мальенко(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
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