Футболисты «Арсенала» разгромили БАТЭ и вышли в 1/8 финала Лиги Европы
ТАСС, 21 февраля. Английский футбольный клуб «Арсенал» на своем поле одержал крупную победу над белорусским БАТЭ со счетом 3:0 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
ТАСС, 21 февраля. Английский футбольный клуб «Арсенал» на своем поле одержал крупную победу над белорусским БАТЭ со счетом 3:0 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
Забитыми мячами в составе «Арсенала» отметились Шкодран Мустафи (39-я минута) и Сократис Папастатопулос (60), еще один мяч защитник БАТЭ Захар Волков отправил в собственные ворота на четвертой минуте игры. Первая встреча команд завершилась победой белорусской команды со счетом 1:0. Таким образом, в следующий раунд пробился клуб из Лондона.
Результаты параллельных матчей:
Пары 1/8 финала Лиги Европы определятся в результате жеребьевки, которая состоится в пятницу в швейцарском Ньоне.
|Унаи Эмери
|Алексей Бага
|Захар Волков
|4′
|Шкодран Мустафи(Гранит Джака)
|39′
|Сократис Папастатопулос(Гранит Джака)
|60′
|1
|Петр Чех
|48
|Денис Щербицкий
|12
|Штефан Лихтштайнер
|4
|Александр Филипович
|18
|Начо Монреаль
|21
|Егор Филипенко
|20
|Шкодран Мустафи
|23
|Захар Волков
|10
|Месут Езил
|17
|Алексей Риос
|34
|Гранит Джака
|22
|Игорь Стасевич
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|27
|Слободан Симович
|17
|Алекс Ивоби
|26
|Неманья Милич
|6
|Лоран Косьельни
56′
|8
|Станислав Драгун
64′
|5
|Сократис Папастатопулос
|7
|Евгений Березкин
|7
|Генрих Мхитарян
78′
|25
|Дмитрий Бага
58′
|22
|Денис Суарес
|11
|Александр Глеб
|29
|Маттео Гендузи
64′
|15
|Максим Скавыш
71′
|11
|Лукас Торрейра
|9
|Боян Дубаич
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|22
|Удары (всего)
|4
|8
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|0
|8
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко(Испания)