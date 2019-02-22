Футболисты «Арсенала» разгромили БАТЭ и вышли в 1/8 финала Лиги Европы

Забитыми мячами в составе «Арсенала» отметились Шкодран Мустафи (39-я минута) и Сократис Папастатопулос (60), еще один мяч защитник БАТЭ Захар Волков отправил в собственные ворота на четвертой минуте игры. Первая встреча команд завершилась победой белорусской команды со счетом 1:0. Таким образом, в следующий раунд пробился клуб из Лондона.