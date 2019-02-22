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01:12 (мск), источник: Sports.Ru

Артем Дзюба: Вы нас поливаете, поливаете. Не хочу говорить

Нападающий Артем Дзюба проигнорировал журналистов после матча 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче» (3:1).

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Источник: РИА "Новости"

«Вы нас поливаете, поливаете. Не хочу говорить», — этими словами футболист отклонил просьбу прессы прокомментировать итоги игры.

Затем четыре раза Дзюба повторил фразу «До свидания», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

В ходе игры Дзюба был заменен на 88-й минуте на Леона Мусаева.

Зенит
3:1
Первый тайм: 2:1
Фенербахче
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала21.02.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей СемакЭрсун Янал
Голы
Магомед Оздоев(Сердар Азмун)4′
Мехмет Топал43′
Сердар Азмун(Себастьян Дриусси)37′
Сердар Азмун76′
Составы команд
99Андрей Лунев
35Харун Текин
19Игорь Смольников
19Шенер Езбайраклы
83′
2Александр Анюков
37Мартин Шкртел
40′
6Бранислав Иванович
44Садык Чифтпынар
44Ярослав Ракицкий
99Эльиф Эльмас
90+1′
25Вильмар Барриос
50′
5Мехмет Топал
27Магомед Оздоев
20Андре Айю
11Себастьян Дриусси
8Виктор Моузес
33Эрнани
34′56′
3Хасан Али
67′
20Роберт Мак
6Кейбаши Исмаил
22Артем Дзюба
88′
32Жаилсон
80′
38Леон Мусаев
31Ислам Слимани
7Сердар Азмун
18′80′
7Алпер Потук
45+1′45′
29Антон Заболотный
18Толгай Арслан
71′
Статистика
3Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)14
7Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые3
18Фолы15
7Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Боковой судьяСтюарт Берт(Англия)
Боковой судьяСаймон Беннетт(Англия)
За воротамиАндре Марринер(Англия)
За воротамиКрис Кавана(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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