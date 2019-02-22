«Челси» разгромил «Мальмё» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
ТАСС, 22 февраля. Английский футбольный клуб «Челси» на своем поле одержал крупную победу над шведским «Мальмё» со счетом 3:0 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
ТАСС, 22 февраля. Английский футбольный клуб «Челси» на своем поле одержал крупную победу над шведским «Мальмё» со счетом 3:0 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
Забитыми мячами отметились Оливье Жиру (55-я минута), Росс Баркли (74) и Каллум
Результаты параллельных матчей:
Пары 1/8 финала Лиги Европы определятся в результате жеребьевки, которая состоится в пятницу в швейцарском Ньоне.
|Маурицио Сарри
|Уве Реслер
|Оливье Жиру(Виллиан)
|55′
|Росс Баркли
|74′
|Каллум Хадсон-Одои(Виллиан)
|84′
|13
|Вилли Кабальеро
|27
|Юхан Далин
|2
|Антонио Рюдигер
|4
|Беранг Сафари
31′
|27
|Андреас Кристенсен
|17
|Расмус Бенгтссон
52′73′
|33
|Эмерсон
|24
|Лассе Нильсен
|17
|Матео Ковачич
|26
|Андреас Виндхейм
|20
|Каллум Хадсон-Одои
|5
|Серен Рикс
|18
|Оливье Жиру
|7
|Фуад Баширу
|22
|Виллиан
|23
|Маркус Антонссон
|28
|Сесар Аспиликуэта
79′
|8
|Арнор Траустасон
72′
|44
|Итен Ампаду
|18
|Ромен Галл
|7
|Н`Голо Канте
75′
|14
|Андерс Кристиансен
51′71′
|12
|Рубен Лофтус-Чик
|6
|Оскар Левицки
|8
|Росс Баркли
18′76′
|9
|Маркус Розенберг
44′62′
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
|10
|Карлуш Страндберг
|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Орель Гринфельд(Израиль)