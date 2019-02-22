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01:39 (мск), источник: ТАСС

«Челси» разгромил «Мальмё» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

ТАСС, 22 февраля. Английский футбольный клуб «Челси» на своем поле одержал крупную победу над шведским «Мальмё» со счетом 3:0 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

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Источник: Reuters

Забитыми мячами отметились Оливье Жиру (55-я минута), Росс Баркли (74) и Каллум Хадсон-Одои (84). На 73-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник шведской команды Расмус Бенгтссон. Первая встреча команд завершилась со счетом 2:1 в пользу «Челси». Таким образом, в следующий раунд вышел клуб из Лондона.

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Результаты параллельных матчей:

  • «Бенфика» (Португалия) — «Галатасарай» (Турция) — 0:0 (первый матч — 2:1);.
  • «Бетис» (Испания) — «Ренн» (Франция) — 1:3 (первый матч — 3:3);.
  • «Генк» (Бельгия) — «Славия» (Чехия) — 1:4 (первый матч — 0:0);.
  • «Динамо» (Украина) — «Олимпиакос» (Греция) — 1:0 (первый матч — 2:2);.
  • «Интер» (Италия) — «Рапид» (Австрия) — 4:0 (первый матч — 1:0).

Пары 1/8 финала Лиги Европы определятся в результате жеребьевки, которая состоится в пятницу в швейцарском Ньоне.

Челси
3:0
Первый тайм: 0:0
Мальме
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала21.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Stamford Bridge
Главные тренеры
Маурицио СарриУве Реслер
Голы
Оливье Жиру(Виллиан)55′
Росс Баркли74′
Каллум Хадсон-Одои(Виллиан)84′
Составы команд
13Вилли Кабальеро
27Юхан Далин
2Антонио Рюдигер
4Беранг Сафари
31′
27Андреас Кристенсен
17Расмус Бенгтссон
52′73′
33Эмерсон
24Лассе Нильсен
17Матео Ковачич
26Андреас Виндхейм
20Каллум Хадсон-Одои
5Серен Рикс
18Оливье Жиру
7Фуад Баширу
22Виллиан
23Маркус Антонссон
28Сесар Аспиликуэта
79′
8Арнор Траустасон
72′
44Итен Ампаду
18Ромен Галл
7Н`Голо Канте
75′
14Андерс Кристиансен
51′71′
12Рубен Лофтус-Чик
6Оскар Левицки
8Росс Баркли
18′76′
9Маркус Розенберг
44′62′
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
10Карлуш Страндберг
Статистика
1Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)5
6Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
2Угловые1
13Фолы12
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяОрель Гринфельд(Израиль)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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