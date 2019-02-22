«Челси» разгромил «Мальмё» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Забитыми мячами отметились Оливье Жиру (55-я минута), Росс Баркли (74) и Каллум Хадсон-Одои (84). На 73-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник шведской команды Расмус Бенгтссон. Первая встреча команд завершилась со счетом 2:1 в пользу «Челси». Таким образом, в следующий раунд вышел клуб из Лондона.