Шапи снова сделал это. Главный джокер «Краснодара» тащит и в Лиге Европы
Сулейманов вышел на замену и забил решающий гол. Да, опять.
Сулейманов вышел на замену и забил решающий гол. Да, опять.
«Краснодар» приехал в Леверкузен без основного вратаря Станислава Крицюка. Вторым тренерский штаб считает 19-летнего воспитанника Матвея Сафонова. Еще одно изменения по сравнению с матчем на прошлой неделе — Кристиан Рамирес вернулся на левый фланг обороны после дисквалификации, а Дмитрий Стоцкий остался на скамейке.
«Байер» лишился Свена Бендера в центре обороны и Карима Беллараби, который здорово смотрелся в Краснодаре, в атаке.
Третий подряд сухой тайм — такого не было ни в одной другой паре 1/16 этого розыгрыша Лиги Европы. Только до перерыва «Байер» и «Краснодар» вместе нанесли 17 ударов. По супермоменту было у каждой команды: сначала Сафонов отбил удар соперника в упор, а через пару минут Классон не реализовал чистый выход один на один.
Чтобы открыть счет, «Краснодару» нужен был главный джокер РПЛ.
Сразу после гола Шапи «Байер» ответил выстрелом Арангиса. Мяч отлетел к чилийцу после углового и отлично лег на ногу. Немцам нужно было забивать еще, натиск продолжался со штрафных и угловых. Уже в добавленное время вратарь Сафонов чуть не выронил мяч из рук после очередного розыгрыша, но обошлось.
«Краснодар» выходит в 1/8 финала Лиги Европы за «Зенитом», с которым, кстати, может пересечься в сетке. Уже завтра в 15:00 мск состоится жеребьевка следующего раунда.
|Петер Бос
|Мурад Мусаев
|Чарльз Арангис
|87′
|Магомед-Шапи Сулейманов
|84′
|1
|Лукас Храдецки
|39
|Матвей Сафонов
|23
|Митчелл Вайзер
|98
|Сергей Петров
|18
|Насименту Боргес Венделл
|6
|Кристиан Рамирес
|4
|Джонатан Та
|4
|Александр Мартынович
|10
|Юлиан Брандт
|5
|Урош Спаич
|13
|Лукас Аларио
|33
|Маурисио Перейра
81′
|31
|Кевин Фолланд
|7
|Вандерсон Масиэл
|20
|Чарльз Арангис
|77
|Шарль Каборе
|9
|Леон Бэйли
|14
|Кристоффер Олссон
37′61′
|6
|Александр Драгович
42′86′
|8
|Юрий Газинский
|11
|Исаак Телин
|85
|Иван Игнатьев
70′
|29
|Кай Хаверц
66′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|15
|Юлиан Баумгартлингер
|16
|Виктор Классон
77′
|89
|Дмитрий Стоцкий
90+3′
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|2
|7
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Гедиминас Мажейка(Литва)
|Боковой судья
|Витаутас Шимкус(Литва)
|Боковой судья
|Витенис Казлаускас(Литва)
|За воротами
|Донатас Румшас(Литва)
|За воротами
|Робертас Валиконис(Литва)