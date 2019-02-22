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01:57 (мск), источник: Sport24

Шапи снова сделал это. Главный джокер «Краснодара» тащит и в Лиге Европы

Сулейманов вышел на замену и забил решающий гол. Да, опять.

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Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» приехал в Леверкузен без основного вратаря Станислава Крицюка. Вторым тренерский штаб считает 19-летнего воспитанника Матвея Сафонова. Еще одно изменения по сравнению с матчем на прошлой неделе — Кристиан Рамирес вернулся на левый фланг обороны после дисквалификации, а Дмитрий Стоцкий остался на скамейке.

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«Байер» лишился Свена Бендера в центре обороны и Карима Беллараби, который здорово смотрелся в Краснодаре, в атаке.

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Третий подряд сухой тайм — такого не было ни в одной другой паре 1/16 этого розыгрыша Лиги Европы. Только до перерыва «Байер» и «Краснодар» вместе нанесли 17 ударов. По супермоменту было у каждой команды: сначала Сафонов отбил удар соперника в упор, а через пару минут Классон не реализовал чистый выход один на один.

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Чтобы открыть счет, «Краснодару» нужен был главный джокер РПЛ. Магомед-Шапи Сулейманов на 70-й минуте заменил Игнатьева, а еще через 14 забил. Идеальный удар со штрафного удара, который вратарь «Байера» взять не мог никак.

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  • С 7 голами в сезоне Шапи — второй бомбардир «Краснодара» после Ари и Классона (по 8). При этом 19-летний форвард провел на поле всего 349 минут в отличие от бразильца (1083) и шведа (2068).
  • Сулейманов ни разу не выходил в старте «Краснодара», но забил уже 5 решающих голов — со «Стандардом» и «Оренбургом» сравнял счет, а также принес победы над «Локо» и «Уралом». Теперь — еще и победный гостевой в Леверкузене.
  • У Шапи лучшая голевая конверсия в РПЛ — 83%, то есть 5 его ударов из 6 закончились голами.

Сразу после гола Шапи «Байер» ответил выстрелом Арангиса. Мяч отлетел к чилийцу после углового и отлично лег на ногу. Немцам нужно было забивать еще, натиск продолжался со штрафных и угловых. Уже в добавленное время вратарь Сафонов чуть не выронил мяч из рук после очередного розыгрыша, но обошлось.

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«Краснодар» выходит в 1/8 финала Лиги Европы за «Зенитом», с которым, кстати, может пересечься в сетке. Уже завтра в 15:00 мск состоится жеребьевка следующего раунда.

Байер
1:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала21.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)BayArena
Главные тренеры
Петер БосМурад Мусаев
Голы
Чарльз Арангис87′
Магомед-Шапи Сулейманов84′
Составы команд
1Лукас Храдецки
39Матвей Сафонов
23Митчелл Вайзер
98Сергей Петров
18Насименту Боргес Венделл
6Кристиан Рамирес
4Джонатан Та
4Александр Мартынович
10Юлиан Брандт
5Урош Спаич
13Лукас Аларио
33Маурисио Перейра
81′
31Кевин Фолланд
7Вандерсон Масиэл
20Чарльз Арангис
77Шарль Каборе
9Леон Бэйли
14Кристоффер Олссон
37′61′
6Александр Драгович
42′86′
8Юрий Газинский
11Исаак Телин
85Иван Игнатьев
70′
29Кай Хаверц
66′
93Магомед-Шапи Сулейманов
15Юлиан Баумгартлингер
16Виктор Классон
77′
89Дмитрий Стоцкий
90+3′
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)11
7Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
11Угловые2
7Фолы11
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяГедиминас Мажейка(Литва)
Боковой судьяВитаутас Шимкус(Литва)
Боковой судьяВитенис Казлаускас(Литва)
За воротамиДонатас Румшас(Литва)
За воротамиРобертас Валиконис(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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