Шапи снова сделал это. Главный джокер «Краснодара» тащит и в Лиге Европы

Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» приехал в Леверкузен без основного вратаря Станислава Крицюка. Вторым тренерский штаб считает 19-летнего воспитанника Матвея Сафонова. Еще одно изменения по сравнению с матчем на прошлой неделе — Кристиан Рамирес вернулся на левый фланг обороны после дисквалификации, а Дмитрий Стоцкий остался на скамейке.

«Байер» лишился Свена Бендера в центре обороны и Карима Беллараби, который здорово смотрелся в Краснодаре, в атаке.

Третий подряд сухой тайм — такого не было ни в одной другой паре 1/16 этого розыгрыша Лиги Европы. Только до перерыва «Байер» и «Краснодар» вместе нанесли 17 ударов. По супермоменту было у каждой команды: сначала Сафонов отбил удар соперника в упор, а через пару минут Классон не реализовал чистый выход один на один.

Чтобы открыть счет, «Краснодару» нужен был главный джокер РПЛ. Магомед-Шапи Сулейманов на 70-й минуте заменил Игнатьева, а еще через 14 забил. Идеальный удар со штрафного удара, который вратарь «Байера» взять не мог никак.

С 7 голами в сезоне Шапи — второй бомбардир «Краснодара» после Ари и Классона (по 8). При этом 19-летний форвард провел на поле всего 349 минут в отличие от бразильца (1083) и шведа (2068).

Сулейманов ни разу не выходил в старте «Краснодара», но забил уже 5 решающих голов — со «Стандардом» и «Оренбургом» сравнял счет, а также принес победы над «Локо» и «Уралом». Теперь — еще и победный гостевой в Леверкузене.

У Шапи лучшая голевая конверсия в РПЛ — 83%, то есть 5 его ударов из 6 закончились голами.

Сразу после гола Шапи «Байер» ответил выстрелом Арангиса. Мяч отлетел к чилийцу после углового и отлично лег на ногу. Немцам нужно было забивать еще, натиск продолжался со штрафных и угловых. Уже в добавленное время вратарь Сафонов чуть не выронил мяч из рук после очередного розыгрыша, но обошлось.