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07:50 (мск), источник: ТАСС

Мусаев: Футболисты «Краснодара» прошли «Байер» в 1/16 финала ЛЕ благодаря вере в себя

ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 22 февраля. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба «Краснодар» добились положительного результата в двухматчевом противостоянии с немецким «Байером» в 1/16 финала Лиги Европы благодаря тому, что верили в себя. Такое мнение журналистам высказал старший тренер российской команды Мурад Мусаев.

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«Краснодар» вышел в 1/8 финала турнира, сыграв в Германии вничью с «Байером» со счетом 1:1. В первой встрече в Краснодаре соперники разошлись миром без забитых мячей — 0:0. Российская команда одержала победу в противостоянии благодаря голу в гостях.

«В первом тайме было много шансов забить мяч. Вторая половина осталась за “Байером”, но мы выстояли и в концовке реализовали свою возможность отличиться. Считаю, что результата достигли за счет веры в себя и сплоченности команды на поле», — сказал Мусаев.

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Свой третий матч в еврокубках у «Краснодара» провел 19-летний вратарь Матвей Сафонов, заменивший травмированного Станислава Крицюка. «Как только стало понятно, что Крицюк получил травму, мы оказались перед сложным выбором. Синицын тоже является хорошим вратарем, но Сафонов предыдущими матчами и работой на поле заслужил право сегодня играть», — подчеркнул он.

Тренер не стал говорить о том, с кем бы он хотел сыграть в 1/8 финала турнира. «В данную секунду для нас это не является важным. Мы хотим наслаждаться моментом победы», — отметил специалист.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 22 февраля.

Байер
1:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала21.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)BayArena
Главные тренеры
Петер БосМурад Мусаев
Голы
Чарльз Арангис87′
Магомед-Шапи Сулейманов84′
Составы команд
1Лукас Храдецки
39Матвей Сафонов
23Митчелл Вайзер
98Сергей Петров
18Насименту Боргес Венделл
6Кристиан Рамирес
4Джонатан Та
4Александр Мартынович
10Юлиан Брандт
5Урош Спаич
13Лукас Аларио
33Маурисио Перейра
81′
31Кевин Фолланд
7Вандерсон Масиэл
20Чарльз Арангис
77Шарль Каборе
9Леон Бэйли
14Кристоффер Олссон
37′61′
6Александр Драгович
42′86′
8Юрий Газинский
11Исаак Телин
85Иван Игнатьев
70′
29Кай Хаверц
66′
93Магомед-Шапи Сулейманов
15Юлиан Баумгартлингер
16Виктор Классон
77′
89Дмитрий Стоцкий
90+3′
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)11
7Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
11Угловые2
7Фолы11
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяГедиминас Мажейка(Литва)
Боковой судьяВитаутас Шимкус(Литва)
Боковой судьяВитенис Казлаускас(Литва)
За воротамиДонатас Румшас(Литва)
За воротамиРобертас Валиконис(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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