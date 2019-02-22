Мусаев: Футболисты «Краснодара» прошли «Байер» в 1/16 финала ЛЕ благодаря вере в себя

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«Краснодар» вышел в 1/8 финала турнира, сыграв в Германии вничью с «Байером» со счетом 1:1. В первой встрече в Краснодаре соперники разошлись миром без забитых мячей — 0:0. Российская команда одержала победу в противостоянии благодаря голу в гостях.

«В первом тайме было много шансов забить мяч. Вторая половина осталась за “Байером”, но мы выстояли и в концовке реализовали свою возможность отличиться. Считаю, что результата достигли за счет веры в себя и сплоченности команды на поле», — сказал Мусаев.

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Свой третий матч в еврокубках у «Краснодара» провел 19-летний вратарь Матвей Сафонов, заменивший травмированного Станислава Крицюка. «Как только стало понятно, что Крицюк получил травму, мы оказались перед сложным выбором. Синицын тоже является хорошим вратарем, но Сафонов предыдущими матчами и работой на поле заслужил право сегодня играть», — подчеркнул он.

Тренер не стал говорить о том, с кем бы он хотел сыграть в 1/8 финала турнира. «В данную секунду для нас это не является важным. Мы хотим наслаждаться моментом победы», — отметил специалист.