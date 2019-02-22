Бош: Вылет «Байера» из плей-офф футбольной ЛЕ является заслуженным
ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 22 февраля. /ТАСС/. Главный тренер немецкого футбольного клуба «Байер» Петер Бош назвал заслуженным вылет своей команды из
ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 22 февраля. /ТАСС/. Главный тренер немецкого футбольного клуба «Байер» Петер Бош назвал заслуженным вылет своей команды из
«Краснодар» вышел в 1/8 финала турнира, сыграв в Германии вничью с «Байером» со счетом 1:1. В первой встрече в Краснодаре соперники разошлись миром без забитых мячей — 0:0. Российская команда одержала победу в противостоянии благодаря голу в гостях.
«Заслуженный вылет из Лиги Европы, я разочарован игрой. Жаль, что мы подвели наших болельщиков, — сказал Бош. — У меня сегодня большое разочарование, хочется быстрее забыть игру эту. Сейчас даже думать не могу о предстоящей встрече с Дортмундом, который я тренировал раньше».
На матч «Байер» — «Краснодар» пришли 16 тыс. зрителей, вместимость же стадиона составляет 30 тыс. «Что касается малой посещаемости, то сегодня рабочий день. Также мы приучили болельщиков, что играем обычно в Лиге чемпионов. А этот турнир (Лига Европы — прим. ТАСС)
Бош возглавил «Байер» в конце декабря 2018 года, под его руководством команда провела восемь матчей. «Я доволен играми в Бундеслиге. Очень доволен матчем в Краснодаре. Однако сегодня был провал», — сказал тренер.
|Петер Бос
|Мурад Мусаев
|Чарльз Арангис
|87′
|Магомед-Шапи Сулейманов
|84′
|1
|Лукас Храдецки
|39
|Матвей Сафонов
|23
|Митчелл Вайзер
|98
|Сергей Петров
|18
|Насименту Боргес Венделл
|6
|Кристиан Рамирес
|4
|Джонатан Та
|4
|Александр Мартынович
|10
|Юлиан Брандт
|5
|Урош Спаич
|13
|Лукас Аларио
|33
|Маурисио Перейра
81′
|31
|Кевин Фолланд
|7
|Вандерсон Масиэл
|20
|Чарльз Арангис
|77
|Шарль Каборе
|9
|Леон Бэйли
|14
|Кристоффер Олссон
37′61′
|6
|Александр Драгович
42′86′
|8
|Юрий Газинский
|11
|Исаак Телин
|85
|Иван Игнатьев
70′
|29
|Кай Хаверц
66′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|15
|Юлиан Баумгартлингер
|16
|Виктор Классон
77′
|89
|Дмитрий Стоцкий
90+3′
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|2
|7
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Гедиминас Мажейка(Литва)
|Боковой судья
|Витаутас Шимкус(Литва)
|Боковой судья
|Витенис Казлаускас(Литва)
|За воротами
|Донатас Румшас(Литва)
|За воротами
|Робертас Валиконис(Литва)