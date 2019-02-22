Бош: Вылет «Байера» из плей-офф футбольной ЛЕ является заслуженным

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«Краснодар» вышел в 1/8 финала турнира, сыграв в Германии вничью с «Байером» со счетом 1:1. В первой встрече в Краснодаре соперники разошлись миром без забитых мячей — 0:0. Российская команда одержала победу в противостоянии благодаря голу в гостях.

«Заслуженный вылет из Лиги Европы, я разочарован игрой. Жаль, что мы подвели наших болельщиков, — сказал Бош. — У меня сегодня большое разочарование, хочется быстрее забыть игру эту. Сейчас даже думать не могу о предстоящей встрече с Дортмундом, который я тренировал раньше».

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На матч «Байер» — «Краснодар» пришли 16 тыс. зрителей, вместимость же стадиона составляет 30 тыс. «Что касается малой посещаемости, то сегодня рабочий день. Также мы приучили болельщиков, что играем обычно в Лиге чемпионов. А этот турнир (Лига Европы — прим. ТАСС) все-таки менее интересен для них», — подчеркнул он.