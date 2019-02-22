«Зенит» и «Краснодар» узнают своих соперников по 1/8 финала футбольной Лиги Европы

Киевское «Динамо», которое также вышло в 1/8 финала турнира, не сможет стать соперником российских клубов до финала. Ограничения связаны с решением Союза европейских футбольных ассоциаций разводить при жеребьевках российские и украинские клубы.

Жеребьевка пройдет в швейцарском Ньоне. Начиная со стадии 1/8 финала в ходе жеребьевки не будет сеянных команд. Команды из одной страны могут сыграть друг с другом.