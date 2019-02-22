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08:01 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» и «Краснодар» узнают своих соперников по 1/8 финала футбольной Лиги Европы

ТАСС, 22 февраля. Российские футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» в пятницу узнают своих соперников по 1/8 финала Лиги Европы.

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«Зенит» в 1/16 финала прошел турецкий «Фенербахче» (0:1, 3:1), а «Краснодар» — немецкий «Байер» (0:0, 1:1).

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Соперниками российских команд могут стать: «Севилья» (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Арсенал» (Англия), «Славия» (Чехия), «Интер» (Италия), «Вильярреал» (Испания), «Валенсия» (Испания), «Айнтрахт» (Германия), «Челси» (Англия), «Наполи» (Италия), «Зальцбург» (Австрия), «Динамо» (Загреб, Хорватия) и «Ренн» (Франция).

Киевское «Динамо», которое также вышло в 1/8 финала турнира, не сможет стать соперником российских клубов до финала. Ограничения связаны с решением Союза европейских футбольных ассоциаций разводить при жеребьевках российские и украинские клубы.

Жеребьевка пройдет в швейцарском Ньоне. Начиная со стадии 1/8 финала в ходе жеребьевки не будет сеянных команд. Команды из одной страны могут сыграть друг с другом.

Матчи 1/8 финала турнира пройдут 7 и 14 марта. Финал Лиги Европы состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.

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