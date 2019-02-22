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08:13 (мск), источник: ТАСС

Россия оторвалась на 0,1 балла от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 22 февраля. Россия благодаря победе «Зенита» и ничьей «Краснодара» в 1/16 финала футбольной Лиги Европы на 0,1 балла оторвалась от Португалии в споре за шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Соперник же по итогам еврокубковой недели лишился одного из трех представителей страны.

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В прошедший четверг «Зенит» и «Краснодар» вышли в 1/8 финала Лиги Европы, пройдя турецкий «Фенербахче» (0:1, 3:1) и немецкий «Байер» (0:0, 1:1) соответственно. Двойной успех принес России три очка (два — за победу «Зенита» и одно — за ничью «Краснодара») или 0,5 балла, что позволило увеличить общий показатель до 50,382 балла.

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Португальские «Спортинг» и «Бенфика» на этой неделе заработали два очка (0,4 балла), суммарный коэффициент клубов этой страны составляет теперь 46,632 балла. При этом «Спортинг» выбыл из борьбы в Лиге Европы, уступив в двух матчах испанскому «Вильярреалу» (0:1, 1:1). В этом турнире осталась лишь «Бенфика», обыгравшая турецкий «Галатасарай» (2:1, 0:0). Таким образом, отрыв России в споре за шестое место, дающее право выставлять в еврокубках шесть клубов, из которых три — в Лиге чемпионов, возрос до 3,75 балла.

Нынешняя таблица коэффициентов определит представительство клубов в сезоне-2020/21. Во многом все решится через две недели, когда свой ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянской «Ромы» проведет «Порту» (в первой встрече римляне победили со счетом 2:1 — прим. ТАСС). На данный момент «Порту» и «Бенфике» нужно набрать 18,5 очков, достигнув полуфиналов своих турниров, а также надеяться на вылет «Краснодара» и «Зенита» в 1/8 финала.

Лидирует в таблице коэффициентов Испания (99,998), на втором месте находится Англия (77,177), на третьем — Италия (73,583). Четвертую строчку занимает Германия (70,641), пятую — Франция (58,165).
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Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию еврокубков стране начисляют четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — пять баллов. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — одно очко.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

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