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11:24 (мск), источник: БЕЛТА

Бага: Встреча с «Арсеналом» в Лиге Европы стала для БАТЭ хорошей школой

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча с «Арсеналом» в 1/16 финала Лиги Европы стала для БАТЭ хорошей школой, даже университетом. Об этом сказал главный тренер борисовчан Алексей Бага после ответного матча в Лондоне (0:3), сообщили БЕЛТА в пресс-службе БАТЭ.

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Источник: Reuters

По мнению белорусского наставника, футболисты «Арсенала» в домашнем поединке показали очень достойную игру и по праву вышли в следующий раунд Лиги Европы. Говоря о первом голе, тренер отметил, что «срезка» Захара Волкова в свои ворота в начале игры — это нелепая случайность, которые нередки в футболе, несчастный случай.

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После этого эпизода гости имели несколько отличных шансов сравнять результат, но не использовали их. В конце первой половины хозяева забили второй мяч и поставили БАТЭ в очень трудное положение. В перерыве Алексей Бага сказал игрокам, что нужно продолжать играть, не сдаваться, не раскисать и искать шанс, чтобы забить ответный мяч. Хотя этого сделать не удалось, тренер подчеркнул, что его подопечные покидают «Эмирейтс Стэдиум» с высоко поднятой головой — команда сыграла неплохо, получила отличную закалку и берет с собой полученные знания и опыт встречи с высококлассным соперником.

Борисовская дружина осталась в Англии еще на 5 дней, где продолжит подготовку к старту белорусского сезона. А он не за горами — уже 2 марта чемпионам Беларуси предстоит выйти на поле ФК «Минск» в матче за Суперкубок против обладателей Кубка страны брестских динамовцев.

Арсенал
3:0
Первый тайм: 2:0
БАТЭ
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала21.02.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Emirates Stadium
Главные тренеры
Унаи ЭмериАлексей Бага
Голы
Захар Волков4′
Шкодран Мустафи(Гранит Джака)39′
Сократис Папастатопулос(Гранит Джака)60′
Составы команд
1Петр Чех
48Денис Щербицкий
12Штефан Лихтштайнер
4Александр Филипович
18Начо Монреаль
21Егор Филипенко
20Шкодран Мустафи
23Захар Волков
10Месут Езил
17Алексей Риос
34Гранит Джака
22Игорь Стасевич
14Пьер-Эмерик Обамеянг
27Слободан Симович
17Алекс Ивоби
26Неманья Милич
6Лоран Косьельни
56′
8Станислав Драгун
64′
5Сократис Папастатопулос
7Евгений Березкин
7Генрих Мхитарян
78′
25Дмитрий Бага
58′
22Денис Суарес
11Александр Глеб
29Маттео Гендузи
64′
15Максим Скавыш
71′
11Лукас Торрейра
9Боян Дубаич
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
22Удары (всего)4
8Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
11Угловые0
8Фолы12
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяАльберто Ундиано Мальенко(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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