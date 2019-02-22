Бага: Встреча с «Арсеналом» в Лиге Европы стала для БАТЭ хорошей школой

По мнению белорусского наставника, футболисты «Арсенала» в домашнем поединке показали очень достойную игру и по праву вышли в следующий раунд Лиги Европы. Говоря о первом голе, тренер отметил, что «срезка» Захара Волкова в свои ворота в начале игры — это нелепая случайность, которые нередки в футболе, несчастный случай.

После этого эпизода гости имели несколько отличных шансов сравнять результат, но не использовали их. В конце первой половины хозяева забили второй мяч и поставили БАТЭ в очень трудное положение. В перерыве Алексей Бага сказал игрокам, что нужно продолжать играть, не сдаваться, не раскисать и искать шанс, чтобы забить ответный мяч. Хотя этого сделать не удалось, тренер подчеркнул, что его подопечные покидают «Эмирейтс Стэдиум» с высоко поднятой головой — команда сыграла неплохо, получила отличную закалку и берет с собой полученные знания и опыт встречи с высококлассным соперником.