Азмун претендует на звание игрока недели в Лиге Европы

Азмун отметился дублем в домашнем матче с турецким «Фенербахче», который состоялся в четверг и завершился победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:1.

Соперниками иранского форварда в борьбе за звание лучшего игрока недели стали форвард австрийского «Зальцбурга» Патсон Дака, на счету которого два гола в матче с бельгийским «Брюгге», полузащитник испанской «Севильи» Пабло Сарабия (гол и пас в матче с итальянским «Лацио»), а также хавбек лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои, в активе которого забитый мяч в игре со шведским «Мальме».