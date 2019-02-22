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10Лучшие кадры первых матчей плей-офф ЛЧ
09:53 (мск), источник: Р-Спорт

Азмун претендует на звание игрока недели в Лиге Европы

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун вошел в число кандидатов на звание игрока недели в футбольной Лиге Европы по итогам ответных матчей 1/16 финала, сообщается на официальной странице турнира в Twitter.

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16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Азмун отметился дублем в домашнем матче с турецким «Фенербахче», который состоялся в четверг и завершился победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:1.

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Российская команда по итогам двух встреч вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

Соперниками иранского форварда в борьбе за звание лучшего игрока недели стали форвард австрийского «Зальцбурга» Патсон Дака, на счету которого два гола в матче с бельгийским «Брюгге», полузащитник испанской «Севильи» Пабло Сарабия (гол и пас в матче с итальянским «Лацио»), а также хавбек лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои, в активе которого забитый мяч в игре со шведским «Мальме».

Победитель определится по итогам голосования на официальном сайте УЕФА.

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Зенит
3:1
Первый тайм: 2:1
Фенербахче
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала21.02.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 50448 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакЭрсун Янал
Голы
Магомед Оздоев(Сердар Азмун)4′
Мехмет Топал43′
Сердар Азмун(Себастьян Дриусси)37′
Сердар Азмун76′
Составы команд
99Андрей Лунев
35Харун Текин
19Игорь Смольников
19Шенер Езбайраклы
83′
2Александр Анюков
37Мартин Шкртел
40′
6Бранислав Иванович
44Садык Чифтпынар
44Ярослав Ракицкий
99Эльиф Эльмас
90+1′
25Вильмар Барриос
50′
5Мехмет Топал
27Магомед Оздоев
20Андре Айю
11Себастьян Дриусси
8Виктор Моузес
33Эрнани
34′56′
3Хасан Али
67′
20Роберт Мак
6Кейбаши Исмаил
22Артем Дзюба
88′
32Жаилсон
80′
38Леон Мусаев
31Ислам Слимани
7Сердар Азмун
18′80′
7Алпер Потук
45+1′45′
29Антон Заболотный
18Толгай Арслан
71′
Статистика
3Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)14
7Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые3
18Фолы15
7Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Боковой судьяСтюарт Берт(Англия)
Боковой судьяСаймон Беннетт(Англия)
За воротамиАндре Марринер(Англия)
За воротамиКрис Кавана(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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