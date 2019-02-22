УЕФА наказал АЕК пропуском сезона в еврокубках

Санкции будут распространяться с испытательным сроком на два сезона. Также УЕФА принял решение, что АЕК проведет два домашних матча в еврокубках при пустых трибунах в случае отбора команды. Кроме того, АЕК был оштрафован на 80 тысяч евро.

Матч группового этапа Лиги чемпионов между АЕКом и амстердамским «Аяксом» (2:0 в пользу голландского клуба) прошел 27 ноября в Греции. По сообщениям СМИ, фанаты греческой команды в день матча устроили ряд нападений на болельщиков из Амстердама, которые вылились в массовые беспорядки в городе. Также выяснения отношений между фанатами продолжились и во время игры на стадионе, где противоборствующие стороны бросали друг в друга пиротехнические средства.

После матча УЕФА предъявил обвинения АЕКу в бросании болельщиками посторонних предметов, использовании пиротехники, вторжении болельщиков на поле, массовых беспорядках, нелегитимных баннерах, в ненадлежащей организации матча, а также в блокировке лестниц.