Лига Европы: «Зенит» — к обидчику «Спартака», «Краснодар» — к Черышеву

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Накануне жеребьевки всегда возникает дилемма: одним хочется привезти к себе грандов, другим — соперников попроще. Сейчас победа в Лиге Европы усилена путевкой в Лигу чемпионов, поэтому и мощных команд к 1/8 финала осталось много — «Арсенал», «Челси», «Наполи», «Интер», «Бенфика»…

Испанских команд на этой стадии больше всего. И среди них выбор тоже был широким: вечный фаворит турнира «Севилья», середняк чемпионата Испании «Валенсия» и аутсайдер — «Вильярреал». В этом смысле нашим клубам повезло: андалусийцев точно никто не хотел получить, потому что это и не гранд по сути, но клыкастая команда. «Зенит» уж точно не хотел — виделся с «Севильей» уже шесть раз, хватит пока.

С «Вильярреалом» петербуржцы тоже играли. И воспоминания от тех встреч отличные: тогда, в феврале 2008-го, испанцы оказались первым препятствием «Зенита» в плей-офф на пути к Кубку УЕФА. Дома петербуржцы победили со счетом 1:0, а в гостях уступили 1:2. Но каждый болельщик «Зенита» воспринимал ответную встречу, как полноценный триумф, ведь «Вильярреал» на тот момент был необычайно силен. А подвиг Ломбертса навсегда вошел в историю клуба — бельгийский новичок в Вильярреале ударился о штангу и получил серьезную травму в эпизоде, когда спасительный гол забил Погребняк. Если бы не геройства Ломбертса, европейский триумф миновал бы «Зенит».

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Сейчас «Вильярреал» совсем другой — команда весь сезон болтается в хвосте таблицы, хотя в Европе шагает уверенно. «Спартак» подтвердит: именно испанцы в декабре формально выбили красно-белых из турнира.

В «Вильярреале» сейчас нет Черышева, но российский хавбек не избежал встречи с российской командой — «Краснодар» сыграет с его «Валенсией». Любопытно, что Черышев находится в аренде, и де-факто оба российских клуба встретятся с обеими командами российского футболиста.

Для «Краснодара» этот жребий — средний. «Быки» уже повторили лучший результат в истории клуба, но находятся в такой прекрасной форме, что могут и превзойти это достижение. Однако для этого лучше бы «Краснодару» попалась «Славия» или загребское «Динамо». «Валенсия» непредсказуема. Она может выстоять на «Камп Ноу» и победить «Манчестер Юнайтед», а может проиграть «Жироне» и хихонскому «Спортингу». А еще у нее болезненная склонность к мировым соглашениям — 14 ничьих в 24 матчах чемпионата.