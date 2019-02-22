Лига Европы: «Зенит» — к обидчику «Спартака», «Краснодар» — к Черышеву
В 1/8 финала Лиги Европы нас ждет
В 1/8 финала Лиги Европы нас ждет
Накануне жеребьевки всегда возникает дилемма: одним хочется привезти к себе грандов, другим — соперников попроще. Сейчас победа в Лиге Европы усилена путевкой в Лигу чемпионов, поэтому и мощных команд к 1/8 финала осталось много — «Арсенал», «Челси», «Наполи», «Интер», «Бенфика»…
Испанских команд на этой стадии больше всего. И среди них выбор тоже был широким: вечный фаворит турнира «Севилья», середняк чемпионата Испании «Валенсия» и аутсайдер — «Вильярреал». В этом смысле нашим клубам повезло: андалусийцев точно никто не хотел получить, потому что это и не гранд по сути, но клыкастая команда. «Зенит» уж точно не хотел — виделся с «Севильей» уже шесть раз, хватит пока.
С «Вильярреалом» петербуржцы тоже играли. И воспоминания от тех встреч отличные: тогда, в феврале 2008-го, испанцы оказались первым препятствием «Зенита» в
Сейчас «Вильярреал» совсем другой — команда весь сезон болтается в хвосте таблицы, хотя в Европе шагает уверенно. «Спартак» подтвердит: именно испанцы в декабре формально выбили
В «Вильярреале» сейчас нет Черышева, но российский хавбек не избежал встречи с российской командой — «Краснодар» сыграет с его «Валенсией». Любопытно, что Черышев находится в аренде, и
Для «Краснодара» этот жребий — средний. «Быки» уже повторили лучший результат в истории клуба, но находятся в такой прекрасной форме, что могут и превзойти это достижение. Однако для этого лучше бы «Краснодару» попалась «Славия» или загребское «Динамо». «Валенсия» непредсказуема. Она может выстоять на «Камп Ноу» и победить «Манчестер Юнайтед», а может проиграть «Жироне» и хихонскому «Спортингу». А еще у нее болезненная склонность к мировым соглашениям — 14 ничьих в 24 матчах чемпионата.
Оба противника нашим клубам по зубам. Нельзя даже сказать, кому будет проще — и «Зенит», и «Краснодар» с одинаковой вероятностью могут пройти дальше. Последнее масштабное противостояние России и Испании закончилось нашим триумфом на чемпионате мира. Время повторить результат.