Черышев — соперник «Краснодара». Чем опасна «Валенсия»?
Рассказываем о сопернике «быков» в 1/8 финала Лиги Европы.
Рассказываем о сопернике «быков» в 1/8 финала Лиги Европы.
Тот случай, когда дополнительных интриг искать не нужно, ведь в Россию приедет команда полузащитника нашей сборной Дениса Черышева.
Еще более интересным это соперничество делает нынешняя форма одного из героев ЧМ-2018. Когда он только переходил в «Валенсию», многие воспринимали россиянина как дублера блиставшего в прошлом сезоне Гонсалу Гедеша, однако травма португальца дала Денису шанс, и он им блестяще воспользовался. Вышел
Возможно, в
Именно Марсеклино посоветовал Денису отключиться от происходившего вокруг, не слушать свист в свой адрес и делать то, что он умеет. Через два дня после той беседы Черышев забил своей бывшей команде. Затем отдал передачу Гамейро в переломный момент игры с «Хетафе» (3:1), своим голом положил начало камбэку в гостевой встрече с «Бетисом» (2:2), и, наконец, фактически гарантировал «Валенсии» выход в 1/8 финала Лиги Европы точным ударом и передачей в противостоянии с «Селтиком» (2:0).
Возможно, российские болельщики увидят в деле еще одного давнего знакомого — бывшего защитника «Зенита» Гарая. Но здесь все зависит от вердикта медиков, так как в четверг аргентинец не смог завершить матч с «Селтиком»
Если диагноз окажется неблагоприятным, у «Валенсии» могут возникнуть серьезные проблемы в центре обороны.
Многочисленные травмы отчасти объясняют выступления «Валенсии» в текущем сезоне. Если год назад «летучие мыши» отобрались в Лигу чемпионов, то сейчас они занимают в ла лиге лишь девятую позицию. До еврокубковой зоны всего четыре очка, но порой кажется, что для нынешних валенсийцев это непреодолимое расстояние. Стоит им чуть подняться в таблице — следует очередная ничья. После 24-х туров их у команды Марселино Тораля уже четырнадцать!
Вместе с тем ничейный комплекс совершенно не мешает «Валенсии» в двух других турнирах. Особенно в Кубке Испании, где после выездной игры с «Бетисом» (2:2) осталось сделать всего один шаг до финала.
Основная тактическая схема Марселино — 4−4−2. А так как на флангах играют заточенные на созидание исполнители, при переходе в наступление она фактически трансформируется в 4−2−2−2. За центральную ось ответственны ветеран и капитан Дани Парехо, а также Кондогбья, которого подозревали в умышленном получении желтой карточки с целью пропустить ответный матч с «Селтиком».
Самый богатый выбор исполнителей у «летучих мышей» на флангах и в атаке. Слева могут сыграть Черышев и Гонсаду Гедеш. При поддержке перепахивающего всю бровку защитника Гайя это очень грозная сила. Правый фланг — вотчина универсала Карлоса Солера и ставшего открытием сезона 18-летнего Феррана Торреса. В атаке можно выбирать из нескольких разноплановых кандидатов. Это классический наконечник копья Гамейро, форвард испанской сборной Родриго, быстрый и техничный Санти Мина, а также пополнивший состав зимой Собрино. Периодически там играет даже Черышев, поэтому предсказать выбор главного тренера очень сложно.