Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дижон0
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:30
Милан
Эмполи
Футбол. Зарубежный
22:45
Страсбур
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:45
Кардифф Сити
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
22:45
Вест Хэм Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Уэска
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» и «Краснодар» вышли в 1/8 финала Лиги Европы
18«Енисей» выиграл День русского хоккея на Красной площади
18:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черышев — соперник «Краснодара». Чем опасна «Валенсия»?

Рассказываем о сопернике «быков» в 1/8 финала Лиги Европы.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Свой тренер

Тот случай, когда дополнительных интриг искать не нужно, ведь в Россию приедет команда полузащитника нашей сборной Дениса Черышева.

Еще более интересным это соперничество делает нынешняя форма одного из героев ЧМ-2018. Когда он только переходил в «Валенсию», многие воспринимали россиянина как дублера блиставшего в прошлом сезоне Гонсалу Гедеша, однако травма португальца дала Денису шанс, и он им блестяще воспользовался. Вышел из-под огня критики благодаря яркой игре, голам и результативным передачам, и сейчас трибуны «Местальи» восторгаются игрой нашего легионера.

Возможно, в каком-то другом клубе Черышеву было бы гораздо сложнее изменить положение вещей. Однако инициатором его приглашения в «Валенсию» был главный тренер Марселино Тораль, который прекрасно знал возможности футболиста, так как работал с ним «Вильярреале».

Именно Марсеклино посоветовал Денису отключиться от происходившего вокруг, не слушать свист в свой адрес и делать то, что он умеет. Через два дня после той беседы Черышев забил своей бывшей команде. Затем отдал передачу Гамейро в переломный момент игры с «Хетафе» (3:1), своим голом положил начало камбэку в гостевой встрече с «Бетисом» (2:2), и, наконец, фактически гарантировал «Валенсии» выход в 1/8 финала Лиги Европы точным ударом и передачей в противостоянии с «Селтиком» (2:0).

Травма Гарая

Возможно, российские болельщики увидят в деле еще одного давнего знакомого — бывшего защитника «Зенита» Гарая. Но здесь все зависит от вердикта медиков, так как в четверг аргентинец не смог завершить матч с «Селтиком» из-за повреждения бедра. Эзекиэлю в последнее время не везет. В конце января он попал в больницу после кубковой игры с «Хетафе». Тогда, правда, травма головы оказалась несерьезной, однако мышечное повреждение может отставить южноамериканца вне игры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Если диагноз окажется неблагоприятным, у «Валенсии» могут возникнуть серьезные проблемы в центре обороны. Когда-то игравший у Арсена Венгера в «Арсенале» Габриэл Паулиста уже давно травмирован, Рубена Везу отдали в аренду, а январский новобранец Ронкалья отличился со знаком «минус» еще в составе «Сельты» и дисквалифицирован на четыре матча плей-офф. В Лиге Европы аргентинец пока не помощник, поэтому в пару к Диакаби вместо Гарая пришлось выпускать опорного хавбека Коклена. Еще один полузащитник Васс и вовсе начал последнюю игру правым защитником.

Ничейный вирус и кубковое лекарство

Многочисленные травмы отчасти объясняют выступления «Валенсии» в текущем сезоне. Если год назад «летучие мыши» отобрались в Лигу чемпионов, то сейчас они занимают в ла лиге лишь девятую позицию. До еврокубковой зоны всего четыре очка, но порой кажется, что для нынешних валенсийцев это непреодолимое расстояние. Стоит им чуть подняться в таблице — следует очередная ничья. После 24-х туров их у команды Марселино Тораля уже четырнадцать!

Вместе с тем ничейный комплекс совершенно не мешает «Валенсии» в двух других турнирах. Особенно в Кубке Испании, где после выездной игры с «Бетисом» (2:2) осталось сделать всего один шаг до финала.

Во время загрузки произошла ошибка.

Атакующее разнообразие

Основная тактическая схема Марселино — 4−4−2. А так как на флангах играют заточенные на созидание исполнители, при переходе в наступление она фактически трансформируется в 4−2−2−2. За центральную ось ответственны ветеран и капитан Дани Парехо, а также Кондогбья, которого подозревали в умышленном получении желтой карточки с целью пропустить ответный матч с «Селтиком».

Самый богатый выбор исполнителей у «летучих мышей» на флангах и в атаке. Слева могут сыграть Черышев и Гонсаду Гедеш. При поддержке перепахивающего всю бровку защитника Гайя это очень грозная сила. Правый фланг — вотчина универсала Карлоса Солера и ставшего открытием сезона 18-летнего Феррана Торреса. В атаке можно выбирать из нескольких разноплановых кандидатов. Это классический наконечник копья Гамейро, форвард испанской сборной Родриго, быстрый и техничный Санти Мина, а также пополнивший состав зимой Собрино. Периодически там играет даже Черышев, поэтому предсказать выбор главного тренера очень сложно.

Валенсия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 У Кокорина и Мамаева все плохо
УЕФА может убрать правило, из-за которого вы много раз плакали
«Зенит» — к обидчику «Спартака», «Краснодар» — к Черышеву
Ягудин раскритиковал прокат Медведевой на Кубке России
Популярный портал назвал Сулейманова «дагестанским Сульшером»
Стало известно, кто помогал Медведевой готовиться к финалу КР
«Я жажду реванша»: Сергей Устюгов — о столкновении с Клебо
Футболист «Арсенала» дисквалифицирован на три еврокубковых матча
Футболист «Зенита» признан игроком недели в Лиге Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь