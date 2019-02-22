Черышев — соперник «Краснодара». Чем опасна «Валенсия»?

Источник: Спорт-Экспресс

Свой тренер

Тот случай, когда дополнительных интриг искать не нужно, ведь в Россию приедет команда полузащитника нашей сборной Дениса Черышева.

Еще более интересным это соперничество делает нынешняя форма одного из героев ЧМ-2018. Когда он только переходил в «Валенсию», многие воспринимали россиянина как дублера блиставшего в прошлом сезоне Гонсалу Гедеша, однако травма португальца дала Денису шанс, и он им блестяще воспользовался. Вышел из-под огня критики благодаря яркой игре, голам и результативным передачам, и сейчас трибуны «Местальи» восторгаются игрой нашего легионера.

Возможно, в каком-то другом клубе Черышеву было бы гораздо сложнее изменить положение вещей. Однако инициатором его приглашения в «Валенсию» был главный тренер Марселино Тораль, который прекрасно знал возможности футболиста, так как работал с ним «Вильярреале».

Именно Марсеклино посоветовал Денису отключиться от происходившего вокруг, не слушать свист в свой адрес и делать то, что он умеет. Через два дня после той беседы Черышев забил своей бывшей команде. Затем отдал передачу Гамейро в переломный момент игры с «Хетафе» (3:1), своим голом положил начало камбэку в гостевой встрече с «Бетисом» (2:2), и, наконец, фактически гарантировал «Валенсии» выход в 1/8 финала Лиги Европы точным ударом и передачей в противостоянии с «Селтиком» (2:0).

Травма Гарая

Возможно, российские болельщики увидят в деле еще одного давнего знакомого — бывшего защитника «Зенита» Гарая. Но здесь все зависит от вердикта медиков, так как в четверг аргентинец не смог завершить матч с «Селтиком» из-за повреждения бедра. Эзекиэлю в последнее время не везет. В конце января он попал в больницу после кубковой игры с «Хетафе». Тогда, правда, травма головы оказалась несерьезной, однако мышечное повреждение может отставить южноамериканца вне игры.

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Mucho menos en el momento en el que estaba y como me sentía. Pero hay una persona que amo con mi vida, mi mujer, ella siempre me dice que LAS COSAS PASAN POR ALGO. Lástima que esa cosa llego en el momento menos indicado. Ahora lo único que queda es ser fuerte y recuperarme lo más rápido posible, para poder estar de nuevo ayudando a mis compañeros. Gracias a tod@s por los mensajes de ánimo. #G24 #amuntvalencia</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ezequielgaray24/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_test" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Ezequiel Garay</a> (@ezequielgaray24) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-21T22:26:29+00:00">21 Фев 2019 в 2:26 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Если диагноз окажется неблагоприятным, у «Валенсии» могут возникнуть серьезные проблемы в центре обороны. Когда-то игравший у Арсена Венгера в «Арсенале» Габриэл Паулиста уже давно травмирован, Рубена Везу отдали в аренду, а январский новобранец Ронкалья отличился со знаком «минус» еще в составе «Сельты» и дисквалифицирован на четыре матча плей-офф. В Лиге Европы аргентинец пока не помощник, поэтому в пару к Диакаби вместо Гарая пришлось выпускать опорного хавбека Коклена. Еще один полузащитник Васс и вовсе начал последнюю игру правым защитником.

Ничейный вирус и кубковое лекарство

Многочисленные травмы отчасти объясняют выступления «Валенсии» в текущем сезоне. Если год назад «летучие мыши» отобрались в Лигу чемпионов, то сейчас они занимают в ла лиге лишь девятую позицию. До еврокубковой зоны всего четыре очка, но порой кажется, что для нынешних валенсийцев это непреодолимое расстояние. Стоит им чуть подняться в таблице — следует очередная ничья. После 24-х туров их у команды Марселино Тораля уже четырнадцать!

Вместе с тем ничейный комплекс совершенно не мешает «Валенсии» в двух других турнирах. Особенно в Кубке Испании, где после выездной игры с «Бетисом» (2:2) осталось сделать всего один шаг до финала.

Атакующее разнообразие

Основная тактическая схема Марселино — 4−4−2. А так как на флангах играют заточенные на созидание исполнители, при переходе в наступление она фактически трансформируется в 4−2−2−2. За центральную ось ответственны ветеран и капитан Дани Парехо, а также Кондогбья, которого подозревали в умышленном получении желтой карточки с целью пропустить ответный матч с «Селтиком».