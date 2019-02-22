Александр Глеб: Остается отыграть за сборную Беларуси и закончить карьеру
Полузащитник БАТЭ Александр Глеб поделился эмоциями после возвращения на «Эмирейтс» в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (0:3).
Полузащитник БАТЭ Александр Глеб поделился эмоциями после возвращения на «Эмирейтс» в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (0:3).
«Было очень приятно выйти на газон «Эмирейтс», болельщики встретили меня очень тепло. Аншлага не было, но собралось достаточно много людей. Атмосфера была классной. Ожидал ли я такой реакции от английских болельщиков? С одной стороны, думал, что встретят тепло, потому что провел три хороших сезона, я радовал своей игрой и мы показывали хороший футбол. В принципе надеялся, что не забыли.
«Арсенал» был гораздо сильнее, они доминировали, но голы которые мы пропустили — это в принципе два стандарта и сами себе забили. Но и у нас было два хороших момента, которые мы могли реализовать, но не получилось. «Арсенал» играл свой футбол, они контролировали игру, но не сказать, что они нас вынесли. Забей мы в первом тайме, может сложилось бы все
После игры подходили английские болельщики, фотографировались со мной. Еще встретил друзей. После матча удалось пообщаться с Робером Пиресом и с Генрихом Мхитаряном. Поговорили о жизни, у Генриха я забрал футболку. Спрашивал у Генриха, как ему Лондон и нравится ли ему жизнь в Англии. Давал ли я ему советы? Да он сам кому хочешь даст советы. Он уже адаптировался к жизни в Англии.
Можно сказать, я красиво закончил клубную европейскую карьеру в очень для меня приятном месте. Остается отыграть за сборную Беларуси и закончить карьеру. Спросил ли я британских журналистов про фото в Burger king?
|Унаи Эмери
|Алексей Бага
|Захар Волков
|4′
|Шкодран Мустафи(Гранит Джака)
|39′
|Сократис Папастатопулос(Гранит Джака)
|60′
|1
|Петр Чех
|48
|Денис Щербицкий
|12
|Штефан Лихтштайнер
|4
|Александр Филипович
|18
|Начо Монреаль
|21
|Егор Филипенко
|20
|Шкодран Мустафи
|23
|Захар Волков
|10
|Месут Езил
|17
|Алексей Риос
|34
|Гранит Джака
|22
|Игорь Стасевич
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|27
|Слободан Симович
|17
|Алекс Ивоби
|26
|Неманья Милич
|6
|Лоран Косьельни
56′
|8
|Станислав Драгун
64′
|5
|Сократис Папастатопулос
|7
|Евгений Березкин
|7
|Генрих Мхитарян
78′
|25
|Дмитрий Бага
58′
|22
|Денис Суарес
|11
|Александр Глеб
|29
|Маттео Гендузи
64′
|15
|Максим Скавыш
71′
|11
|Лукас Торрейра
|9
|Боян Дубаич
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|22
|Удары (всего)
|4
|8
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|0
|8
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко(Испания)