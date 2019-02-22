Александр Глеб: Остается отыграть за сборную Беларуси и закончить карьеру

«Было очень приятно выйти на газон «Эмирейтс», болельщики встретили меня очень тепло. Аншлага не было, но собралось достаточно много людей. Атмосфера была классной. Ожидал ли я такой реакции от английских болельщиков? С одной стороны, думал, что встретят тепло, потому что провел три хороших сезона, я радовал своей игрой и мы показывали хороший футбол. В принципе надеялся, что не забыли.

«Арсенал» был гораздо сильнее, они доминировали, но голы которые мы пропустили — это в принципе два стандарта и сами себе забили. Но и у нас было два хороших момента, которые мы могли реализовать, но не получилось. «Арсенал» играл свой футбол, они контролировали игру, но не сказать, что они нас вынесли. Забей мы в первом тайме, может сложилось бы все по-другому. Но не нужно забывать, что у БАТЭ предсезонка. Получил ли я кайф от матча? «Арсенал» кайф точно получил. Ха-ха.

После игры подходили английские болельщики, фотографировались со мной. Еще встретил друзей. После матча удалось пообщаться с Робером Пиресом и с Генрихом Мхитаряном. Поговорили о жизни, у Генриха я забрал футболку. Спрашивал у Генриха, как ему Лондон и нравится ли ему жизнь в Англии. Давал ли я ему советы? Да он сам кому хочешь даст советы. Он уже адаптировался к жизни в Англии.