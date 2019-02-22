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18:24 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Александр Глеб: Остается отыграть за сборную Беларуси и закончить карьеру

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб поделился эмоциями после возвращения на «Эмирейтс» в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (0:3).

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«Было очень приятно выйти на газон «Эмирейтс», болельщики встретили меня очень тепло. Аншлага не было, но собралось достаточно много людей. Атмосфера была классной. Ожидал ли я такой реакции от английских болельщиков? С одной стороны, думал, что встретят тепло, потому что провел три хороших сезона, я радовал своей игрой и мы показывали хороший футбол. В принципе надеялся, что не забыли.

«Арсенал» был гораздо сильнее, они доминировали, но голы которые мы пропустили — это в принципе два стандарта и сами себе забили. Но и у нас было два хороших момента, которые мы могли реализовать, но не получилось. «Арсенал» играл свой футбол, они контролировали игру, но не сказать, что они нас вынесли. Забей мы в первом тайме, может сложилось бы все по-другому. Но не нужно забывать, что у БАТЭ предсезонка. Получил ли я кайф от матча? «Арсенал» кайф точно получил. Ха-ха.

После игры подходили английские болельщики, фотографировались со мной. Еще встретил друзей. После матча удалось пообщаться с Робером Пиресом и с Генрихом Мхитаряном. Поговорили о жизни, у Генриха я забрал футболку. Спрашивал у Генриха, как ему Лондон и нравится ли ему жизнь в Англии. Давал ли я ему советы? Да он сам кому хочешь даст советы. Он уже адаптировался к жизни в Англии.

Можно сказать, я красиво закончил клубную европейскую карьеру в очень для меня приятном месте. Остается отыграть за сборную Беларуси и закончить карьеру. Спросил ли я британских журналистов про фото в Burger king? Ха-ха. Да, сказал: «Что за идиотизм? И вы туда же?» — сказал Глеб в интервью sport24.ru.

Арсенал
3:0
Первый тайм: 2:0
БАТЭ
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала21.02.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Emirates Stadium
Главные тренеры
Унаи ЭмериАлексей Бага
Голы
Захар Волков4′
Шкодран Мустафи(Гранит Джака)39′
Сократис Папастатопулос(Гранит Джака)60′
Составы команд
1Петр Чех
48Денис Щербицкий
12Штефан Лихтштайнер
4Александр Филипович
18Начо Монреаль
21Егор Филипенко
20Шкодран Мустафи
23Захар Волков
10Месут Езил
17Алексей Риос
34Гранит Джака
22Игорь Стасевич
14Пьер-Эмерик Обамеянг
27Слободан Симович
17Алекс Ивоби
26Неманья Милич
6Лоран Косьельни
56′
8Станислав Драгун
64′
5Сократис Папастатопулос
7Евгений Березкин
7Генрих Мхитарян
78′
25Дмитрий Бага
58′
22Денис Суарес
11Александр Глеб
29Маттео Гендузи
64′
15Максим Скавыш
71′
11Лукас Торрейра
9Боян Дубаич
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
22Удары (всего)4
8Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
11Угловые0
8Фолы12
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяАльберто Ундиано Мальенко(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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