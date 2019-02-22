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21:50 (мск), источник: Р-Спорт

УЕФА открыл дело в отношении киевского «Динамо» после игры с «Олимпиакосом»

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении киевского «Динамо» по итогам ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с греческим «Олимпиакосом», сообщается на сайте УЕФА.

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Источник: AFP 2019
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Матч прошел в четверг в Киеве и завершился со счетом 1:0 в пользу украинского клуба. В отношении «Динамо» было открыто дело за бросание болельщиками различных предметов, использование пиротехники, блокировку лестничных проходов и прорыв фанатов на поле.

Также дисциплинарная инстанция УЕФА рассмотрит дело по итогам ответного матча Лиги Европы «Динамо» (Загреб) — «Виктория» (Пльзень) (3:0 в пользу хорватского клуба), по итогам которого было начато расследование в отношении «Динамо» за бросание болельщиками на поле посторонних предметов, использование пиротехники, блокировку лестничных проходов, а также удаление со скамейки запасных главного тренера хорватов Ненада Белицы.

Дисциплинарное дело также начато в отношении лондонского «Челси» и шведского «Мальмё» по итогам матча 1/16 финала Лиги Европы, прошедшего 21 февраля в Лондоне и завершившегося со счетом 3:0 в пользу английского клуба, за вторжение болельщиков на поле и использование пиротехники соответственно.

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Кроме того, УЕФА по итогам матчей Лиги чемпионов открыл дела в отношении французского «Лиона» за блокировку лестничных проходов, «Барселоны» — за использование пиротехники, «Шальке» — за бросание предметов.

Все открытые дела будут рассмотрены дисциплинарной инстанцией УЕФА 28 марта.

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