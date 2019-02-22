АЕК условно отстранен от еврокубков за коктейли Молотова в матче с «Аяксом»
УЕФА вынес наказание АЕК за поведение болельщиков в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Аякса» (0:2). Игра состоялась 27 ноября 2018 года.
УЕФА вынес наказание АЕК за поведение болельщиков в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Аякса» (0:2). Игра состоялась 27 ноября 2018 года.
Во время игры болельщики греческого клуба бросали в фанатов соперника коктейли Молотова и подожгли трибуну.
Всего они были признаны виновными по шести пунктам: бросание предметов, использование пиротехники, выбегание фанатов на поле, создание беспорядков, оскорбительный баннер, блокирование проходов. Клуб также назван виновным в неподобающей организации.
В качестве наказания АЕК условно отстранен от еврокубков на один сезон с испытательным сроком в два года. Кроме того, клуб проведет два матча еврокубков при пустых трибунах и выплатит штраф в 80 тысяч евро.
|Маринос Узунидис
|Эрик тен Хаг
|Душан Тадич
|68′
|Душан Тадич(Клас-Ян Хюнтелар)
|72′
|1
|Василиос Баркас
|24
|Андре Онана
|2
|Михалис Бакакис
|4
|Маттейс де Лигт
|4
|Мариос Иконому
29′
|5
|Максимилиан Вебер
|19
|Дмитрий Чигринский
51′
|17
|Дэйли Блинд
|23
|Никлас Хулт
|10
|Душан Тадич
|25
|Константинос Галанопулос
|20
|Лассе Шене
19′
|95
|Алеф
|21
|Френки де Йонг
|10
|Марко Ливая
53′67′
|7
|Давид Нерес
|12
|Родригу Галу
73′
|12
|Нуссаир Мазрауи
60′81′
|31
|Лукас Бойе
|2
|Расмус Кристенсен
|20
|Петрос Манталос
78′
|6
|Донни ван де Бек
86′
|17
|Виктор Клонаридис
|19
|Закария Лабиад
|22
|Эсекиэль Понсе
81′
|25
|Каспер Дольберг
62′
|9
|Георгиос Якумакис
90′
|9
|Клас-Ян Хюнтелар
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|16
|2
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|3
|Угловые
|5
|18
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)