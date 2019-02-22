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22:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

АЕК условно отстранен от еврокубков за коктейли Молотова в матче с «Аяксом»

УЕФА вынес наказание АЕК за поведение болельщиков в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Аякса» (0:2). Игра состоялась 27 ноября 2018 года.

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Источник: РИА "Новости"
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Во время игры болельщики греческого клуба бросали в фанатов соперника коктейли Молотова и подожгли трибуну.

Всего они были признаны виновными по шести пунктам: бросание предметов, использование пиротехники, выбегание фанатов на поле, создание беспорядков, оскорбительный баннер, блокирование проходов. Клуб также назван виновным в неподобающей организации.

В качестве наказания АЕК условно отстранен от еврокубков на один сезон с испытательным сроком в два года. Кроме того, клуб проведет два матча еврокубков при пустых трибунах и выплатит штраф в 80 тысяч евро.

АЕК
0:2
Первый тайм: 0:0
Аякс
Футбол, Лига чемпионов, Группа E27.11.2018, 20:55 (МСК UTC+3)OAKA Spiros Louis, 25756 зрителей
Главные тренеры
Маринос УзунидисЭрик тен Хаг
Голы
Душан Тадич68′
Душан Тадич(Клас-Ян Хюнтелар)72′
Составы команд
1Василиос Баркас
24Андре Онана
2Михалис Бакакис
4Маттейс де Лигт
4Мариос Иконому
29′
5Максимилиан Вебер
19Дмитрий Чигринский
51′
17Дэйли Блинд
23Никлас Хулт
10Душан Тадич
25Константинос Галанопулос
20Лассе Шене
19′
95Алеф
21Френки де Йонг
10Марко Ливая
53′67′
7Давид Нерес
12Родригу Галу
73′
12Нуссаир Мазрауи
60′81′
31Лукас Бойе
2Расмус Кристенсен
20Петрос Манталос
78′
6Донни ван де Бек
86′
17Виктор Клонаридис
19Закария Лабиад
22Эсекиэль Понсе
81′
25Каспер Дольберг
62′
9Георгиос Якумакис
90′
9Клас-Ян Хюнтелар
Статистика
5Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)16
2Удары в створ5
0Штанги, перекладины1
3Угловые5
18Фолы11
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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