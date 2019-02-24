Александр Глеб: Очень благодарен болельщикам «Арсенала» за такую поддержку. Не забыли, помнят
Полузащитник БАТЭ Александр Глеб в «Итогах недели» на «Беларусь 5» поделился эмоциями после выездного матча с «Арсеналом» (0:3).
Полузащитник БАТЭ Александр Глеб в «Итогах недели» на «Беларусь 5» поделился эмоциями после выездного матча с «Арсеналом» (0:3).
«Хорошо встречали. Очень понравилось. Было очень приятно. Незабываемо. Очень благодарен болельщикам «Арсенала» за такую поддержку. Не забыли, помнят.
Провел здесь три хороших сезона. Считаю, показывали красивую игру. Был уверен, что фанаты запомнили это, — сказал Глеб.
|Унаи Эмери
|Алексей Бага
|Захар Волков
|4′
|Шкодран Мустафи(Гранит Джака)
|39′
|Сократис Папастатопулос(Гранит Джака)
|60′
|1
|Петр Чех
|48
|Денис Щербицкий
|12
|Штефан Лихтштайнер
|4
|Александр Филипович
|18
|Начо Монреаль
|21
|Егор Филипенко
|20
|Шкодран Мустафи
|23
|Захар Волков
|10
|Месут Езил
|17
|Алексей Риос
|34
|Гранит Джака
|22
|Игорь Стасевич
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|27
|Слободан Симович
|17
|Алекс Ивоби
|26
|Неманья Милич
|6
|Лоран Косьельни
56′
|8
|Станислав Драгун
64′
|5
|Сократис Папастатопулос
|7
|Евгений Березкин
|7
|Генрих Мхитарян
78′
|25
|Дмитрий Бага
58′
|22
|Денис Суарес
|11
|Александр Глеб
|29
|Маттео Гендузи
64′
|15
|Максим Скавыш
71′
|11
|Лукас Торрейра
|9
|Боян Дубаич
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|22
|Удары (всего)
|4
|8
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|0
|8
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко(Испания)