Уткин сдержал обещание после выхода «Краснодара» в 1/8 финала ЛЕ. Он сбрил бороду

Сам процесс бритья Уткин выполнил во время программы «Футбольный клуб» в YouTube.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/cxAztEXB13I?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, он пообещал выйти в эфир с голыми щеками и подбородком, если «Краснодар» пройдет «Байер» в 1/16 ЛЕ.

«Краснодар» и «Байер» дважды сыграли вничью (0:0 и 1:1), российский клуб прошел дальше в турнире, благодаря правилу гола в гостевом матче.

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