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20:40 (мск), источник: Р-Спорт

УЕФА обвинил тренера «Атлетико» Симеоне в неподобающем поведении

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что открыл дело в отношении футбольного клуба «Атлетико» по итогам игры 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом», одним из пунктов обвинений является неподобающее поведение главного тренера мадридцев Диего Симеоне.

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Источник: Р-Спорт

Матч состоялся 20 февраля в Мадриде и завершился победой «Атлетико» со счетом 2:0. После первого гола аргентинский специалист повернулся к трибунам и демонстративно схватил себя за пах. После окончания встречи Симеоне извинился за жест. В случае, если будет доказано, что жест Симеоне носил оскорбительный характер, тренера ждет дисквалификация.

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Также в отношении «Атлетико» было открыто дело за блокирование во время матча лестничных проходов и бросание болельщиками с трибун предметов.

УЕФА начал расследование и в отношении «Ювентуса» из-за задержки ввода мяча в игру и неподобающего поведения главного тренера команды Массимилиано Аллегри в связи с задержкой ввода мяча в игру.

Дата рассмотрения дел еще не утверждена.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий
Атлетико
2:0
Первый тайм: 0:0
Ювентус
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала20.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano, 67193 зрителя
Главные тренеры
Диего СимеонеМассимилиано Аллегри
Голы
Хосе Хименес78′
Диего Годин83′
Составы команд
13Ян Облак
1Войчех Щенсны
20Хуанфран
2Маттиа Де Шильо
3Филипе Луис
12Алекс Сандру
55′
2Диего Годин
3Джорджо Кьеллини
24Хосе Хименес
19Леонардо Бонуччи
8Ньигес Сауль
30Родриго Бентанкур
7Антуан Гризманн
89′
7Криштиану Роналду
14Родриго Эрнандес
17Марио Манджукич
6Коке
67′
14Блез Матюиди
84′
10Анхель Корреа
20Жоау Канселу
19Диегу Коста
8′58′
5Миралем Пьянич
72′
22Альваро Мората
23Эмре Джан
5Томас Партей
45+3′61′
10Пауло Дибала
80′
11Тома Лемар
33Федерико Бернардески
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)15
5Удары в створ3
1Штанги, перекладины0
8Угловые7
12Фолы16
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Цвайер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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