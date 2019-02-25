УЕФА обвинил тренера «Атлетико» Симеоне в неподобающем поведении

Источник: Р-Спорт

Матч состоялся 20 февраля в Мадриде и завершился победой «Атлетико» со счетом 2:0. После первого гола аргентинский специалист повернулся к трибунам и демонстративно схватил себя за пах. После окончания встречи Симеоне извинился за жест. В случае, если будет доказано, что жест Симеоне носил оскорбительный характер, тренера ждет дисквалификация.

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Также в отношении «Атлетико» было открыто дело за блокирование во время матча лестничных проходов и бросание болельщиками с трибун предметов.

УЕФА начал расследование и в отношении «Ювентуса» из-за задержки ввода мяча в игру и неподобающего поведения главного тренера команды Массимилиано Аллегри в связи с задержкой ввода мяча в игру.

Дата рассмотрения дел еще не утверждена.