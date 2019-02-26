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23:27 (мск), источник: Р-Спорт

УЕФА обвиняет Рамоса в умышленном получении желтой карточки

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против амстердамского «Аякса», сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Источник: Reuters
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Матч прошел 13 февраля в Нидерландах и завершился со счетом 2:1 в пользу «Реала». Сразу после игры УЕФА открыл два дисциплинарных дела. В отношении «Аякса» было открыто дело за бросание болельщиками различных предметов, использование пиротехники и демонстрацию запрещенного баннера. «Реал» обвиняется в использование болельщиками пиротехники.

Еще одно дело было открыто против Рамоса за его высказывания после игры, в которых он, по сообщениям СМИ, признался, что специально получил желтую карточку, чтобы отбыть одноматчевую дисквалификацию на ранней стадии плей-офф. Затем Рамос в своем микроблоге в Twitter написал, что он не получал вторую желтую карточку намеренно и жалеет, что не сможет помочь своей команде в ответном матче.

Во вторник УЕФА на своем сайте обновил информацию о дисциплинарных делах и открыл дело против Рамоса за «умышленное получение желтой карточки».

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Аякс
1:2
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала13.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Johan Cruijff ArenA, 52286 зрителей
Главные тренеры
Эрик тен ХагСантьяго Солари
Голы
Хаким Зиех(Давид Нерес)75′
Карим Бензема(Винисиус Жуниор)60′
Марко Асенсио(Даниэль Карвахаль)87′
Составы команд
24Андре Онана
25Тибо Куртуа
12Нуссаир Мазрауи
2Даниэль Карвахаль
31Николас Тальяфико
23Серхио Регилон
70′
4Маттейс де Лигт
4Серхио Рамос
90′
17Дэйли Блинд
6Фернандес Иглесиас Начо
6Донни ван де Бек
8Тони Кроос
21Френки де Йонг
10Лука Модрич
7Давид Нерес
14Каземиру
10Душан Тадич
9Карим Бензема
73′
22Хаким Зиех
53′
20Марко Асенсио
20Лассе Шене
73′
11Гарет Бэйл
61′
25Каспер Дольберг
17Лукас Васкес
83′
28Винисиус Жуниор
81′
7Мариано Диас
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)13
7Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
3Угловые2
10Фолы11
5Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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