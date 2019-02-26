УЕФА обвиняет Рамоса в умышленном получении желтой карточки

Матч прошел 13 февраля в Нидерландах и завершился со счетом 2:1 в пользу «Реала». Сразу после игры УЕФА открыл два дисциплинарных дела. В отношении «Аякса» было открыто дело за бросание болельщиками различных предметов, использование пиротехники и демонстрацию запрещенного баннера. «Реал» обвиняется в использование болельщиками пиротехники.

Еще одно дело было открыто против Рамоса за его высказывания после игры, в которых он, по сообщениям СМИ, признался, что специально получил желтую карточку, чтобы отбыть одноматчевую дисквалификацию на ранней стадии плей-офф. Затем Рамос в своем микроблоге в Twitter написал, что он не получал вторую желтую карточку намеренно и жалеет, что не сможет помочь своей команде в ответном матче.