Трофей Лиги Европы посетит Москву 20 апреля в рамках благотворительного тура
ТАСС, 28 февраля. Первый в истории тур трофея Лиги Европы пройдет с 9 марта по 16 мая текущего года, сообщает
ТАСС, 28 февраля. Первый в истории тур трофея Лиги Европы пройдет с 9 марта по 16 мая текущего года, сообщает
Всего трофей посетит восемь городов: Женеву (9 марта), Севилью (
На протяжении всего
«Я своими глазами видел, как много значит футбол для детей и взрослых в лагере беженцев Заатари, — сказал президент УЕФА Александер Чеферин. — Фонд УЕФА помог предоставить беженцам поля, но им не хватает футбольных бутс. Поэтому я призываю всех, у кого есть подходящая и ненужная обувь, пожертвовать ее и помочь изменить ситуацию к лучшему».
У болельщиков также будет возможность увидеть трофей Лиги Европы и встретиться с легендами футбола. Среди тех легенд, кто уже подтвердили участие, будут бывший немецкий футболист Лотар Маттеус, португалец Деку, испанец Андрес Палоп и исландец Эйдур Гудьонсен.
Тур стартует в женевском автосалоне во вторник 5 марта и завершится 16 мая перед финалом Лиги Европы в Баку.