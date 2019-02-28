УЕФА дисквалифицировал Рамоса на две игры за умышленную желтую карточку

Ранее УЕФА открыл дисциплинарное дело против Рамоса за его высказывания после игры, в которых он, по сообщениям СМИ, признался, что специально получил желтую карточку, чтобы отбыть одноматчевую дисквалификацию на ранней стадии плей-офф. Рамос написал в Twitter, что он не получал вторую желтую карточку намеренно и жалеет, что не сможет помочь команде в ответном матче. УЕФА обвинял Рамоса в том, что игрок «умышленно получил желтую карточку».
Таким образом, Рамос пропустит ответный матч с «Аяксом» 5 марта в Мадриде и следующую игру в еврокубках.
Также сообщается, что «Реал» оштрафован на 1500 евро за использование болельщиками пиротехники, а «Аякс» заплатит 19 тысяч евро за то, что его фанаты бросали на поле различные предметы, использовали пиротехнику и развернули на трибунах запрещенный баннер.