УЕФА дисквалифицировал Рамоса на две игры за умышленную желтую карточку

Ранее УЕФА открыл дисциплинарное дело против Рамоса за его высказывания после игры, в которых он, по сообщениям СМИ, признался, что специально получил желтую карточку, чтобы отбыть одноматчевую дисквалификацию на ранней стадии плей-офф. Рамос написал в Twitter, что он не получал вторую желтую карточку намеренно и жалеет, что не сможет помочь команде в ответном матче. УЕФА обвинял Рамоса в том, что игрок «умышленно получил желтую карточку».