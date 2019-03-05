«Аякс» все еще может пройти «Реал». 5 аргументов в пользу сенсации

Источник: AP 2019

Игра «Аякса» в первом матче

«Аякс» был хорош, 1:2 — это класс «Реала» в реализации, но не закономерный итог. Голландцы были лучше в большинстве компонентов.

Удары: 18 (8) — 13 (8)

Точные острые передачи: 24 — 6

Выигранные единоборства: 98 — 82

Владение: 52 — 48

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/RCgkEMvIlEQ?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Штанга после удара Тадича, два выхода один на один Нереса и незасчитанный (справедливо) гол Тальяфико. Если пересмотрите обзор, то вам может показаться, что преимущество «Аякса» было вовсе подавляющим. Моменты хозяев были намного опаснее: по xG (суммарный коэффициент опасности всех ударов) «Аякс» наиграл на 2 гола, «Реал» на 1,4. Если «Аякс» выдаст похожий матч в Мадриде и будет чуть аккуратнее завершать, то «Реал» окажется в сложном положении.

«Реал» на спаде + еще и устал

После «Аякса» мадридцы провели 4 матча. Проиграли дома «Жироне» (1:2), еле-еле победили «Леванте» (2:1) и дважды пролетели в домашних «эль классико».

За неделю команда Солари потеряла шансы в двух турнирах — чемпионате и Кубке Испании. Так себе психологический фон + усталость. Два матча с «Барсой» подряд почти без ротации (чередовались Бэйл с Васкесом и вратари) — это очень тяжело.

«Аякс» в порядке и свежий

«Аякс» за это время провел три матча, все завершились разгромными победами: «НАК Бреда» (5:0), «Ден Хааг» (5:1) и «Фейеноорд» (3:0). Ради успеха единственного оставшегося клуба Эредивизи в Европе федерация перенесла встречу со «Зволле», предоставив «Аяксу» дополнительное время на подготовку. «Зволле» и конкурент в борьбе за титул ПСВ были недовольны, но федерация настояла на решении: проход «Аякса» важен для таблицы коэффициентов.

Рамос не сыграет

В концовке игры с «Аяксом» Серхио решил, что 2:1 в гостях — вполне достаточно для прохода и специально срубил Долберга в центе поля. А после еще и похвастался: «Исходя из результата, я бы солгал, если бы сказал, что сделал это ненамеренно. Я думал об этом во время игры». Промолчал бы, и УЕФА вряд ли бы начала разбирательство. Но король желтых карточек не сдержался.

В итоге ему добавили еще один матч дисквалификации. Он пропустит и первый четвертьфинал, если «Реал» туда попадет. А если вдруг «Аякс» совершит камбэк, то как «Реалу» реагировать на выходку Серхио?

Если мы выйдем в четвертьфинал, он пожалеет, что получил желтую карточку". Френки Де Йонг

«Реал» переживает сложнейший сезон и может окончательно посыпаться

Уход Роналду и Зидана, провальный отрезок Лопетеги, отсутствие стабильности при Солари, два разгрома от «Барсы», домашний разгром от ЦСКА… У «Реала уже 13 поражений в сезоне — так часто мадридцы не проигрывали больше 6 лет, и сезон в разгаре.

Лига чемпионов — последний шанс, но игроки, кажется, перестали понимать ходы своего наставника. Например, по сообщениям Marca, мадридцам очень не понравилось решение Солари поставить Бэйла в основу на субботнее «класико». Валлиец замкнулся — он одинаково далек и от команды, и от тренера.

AS пишет, что совет директоров уже рассматривает кандидатов на замену Солари: как всегда, Лев, Почеттино и Аллегри. На пресс-конференции перед «Аяксом» главного тренера попросили высказаться о слухах по поводу возвращения Моуринью:

— У «Реала» больше кандидатов на пост главного тренера, чем кавалеров у Джулии Робертс. Думаю, что это нормально.

Иско не нужен, Марсело на скамейке, Бэйл плох, Рамос не сыграет. Крос играет, но к нему есть претензии у трибун. Как и к другим звездам «Реала». Недавно немца освистали, когда его менял молодой Вальверде. Кстати, Крос был явно недоволен, что Солари отдает его время дублеру.

— Молодежь стучится в дверь, это футбол. Время идет, и люди видят новых игроков; это футбол и это жизнь, — философствует Солари.

Кажется, Солари демонстративно дает понять лидерам, что место им больше не гарантировано: «Выкладывайтесь лучше, иначе сядете». Попытка мотивации — это здорово, но нет уверенности, что мадридские звезды будут биться за тренера, если что-то пойдет не так. Нет уверенности, что и «Реал» выйдет правильно настроенным, учитывая отношение Рамоса к «Аяксу».