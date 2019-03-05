Десять игроков основного состава «Манчестер Юнайтед» не сыграют с «ПСЖ»

Источник: AP 2019

Как сообщает Manchester Evening News, встречу с «ПСЖ» пропустят: Фил Джоунс, Джесси Лингард, Неманья Матич, Андер Эррера, Хуан Мата, Антонио Валенсия, Маттео Дармиан, Антони Марсьяль и Алексис Санчес — у всех травмы. Поль Погба не сыграет из-за дисквалификации.

По данным издания, главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер включил в заявку на матч пять игроков академии: защитника Брэндона Уильямса, полузащитников Джеймса Гарнера и Анжела Гомеша, нападающих Тахита Чонга и Мэйсона Гринвуда.