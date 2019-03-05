Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бордо1
Монпелье2
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
Аякс
Футбол. Зарубежный
4.03
Леганес1
Леванте0
Футбол. Кубок России
6.03
Рубин
Локомотив
Футбол. Кубок России
6.03
Арсенал Т
Оренбург
Все события
Фоторепортажи
10Российский футбол вернулся
25«Спартак» проводил зиму, СКА продлил серию
22:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Боруссия» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд

Дортмундская «Боруссия» и «Тоттенхэм» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Наверх
Источник: AP 2019

Первая встреча между этими командами завершилась победой «шпор» со счетом 3:0.

Стартовый состав «Боруссии»: Бюрки — Диалло, Аканджи, Вольф, Вайгль — Геррейру, Витсель, Гетце, Санчо — Алькасер, Ройс.

Запасные: Хитц, Загаду, Хакими, Дилэйни, Пулишич, Шмельцер, Брун Ларсен.

Стартовый состав «Тоттенхэма»: Ллорис — Дэвис, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Орье — Уинкс, Сиссоко, Эриксен — Хын Мин, Кейн.

Запасные: Газзанига, Роуз, Ламела, Ваньяма, Дайер, Лльоренте, Лукас.

Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Боруссия Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
«Салават Юлаев» повел со счетом 3-2 в серии с «Металлургом»
Фуркад не исключил допинговых скандалов на ЧМ по биатлону
Лионель Месси вернется в сборную Аргентины на особых условиях
Сборная России завоевала 10 наград в третий день Универсиады
Президент «Зенита» прокомментировал интерес клуба к Мхитаряну
Стадион, который спасает премьер-лигу (фотогалерея)
Абрамович и Федун вошли в топ-20 богатейших бизнесменов России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь