«Боруссия» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд
Дортмундская «Боруссия» и «Тоттенхэм» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
Дортмундская «Боруссия» и «Тоттенхэм» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
Первая встреча между этими командами завершилась победой «шпор» со счетом 3:0.
Стартовый состав «Боруссии»: Бюрки — Диалло, Аканджи, Вольф, Вайгль — Геррейру, Витсель, Гетце, Санчо — Алькасер, Ройс.
Запасные: Хитц, Загаду, Хакими, Дилэйни, Пулишич, Шмельцер, Брун Ларсен.
Стартовый состав «Тоттенхэма»: Ллорис — Дэвис, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Орье — Уинкс, Сиссоко, Эриксен — Хын Мин, Кейн.
Запасные: Газзанига, Роуз, Ламела, Ваньяма, Дайер, Лльоренте, Лукас.