«МЮ» обречен? Сульшер верит в чудо
Анонсируем ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут сегодня в Париже и Порту.
Анонсируем ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут сегодня в Париже и Порту.
С тех пор как Уле Гуннар Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» и чудесным образом преобразил команду, избавив ее от оков эпохи Жозе Моуринью, у «красных дьяволов» получались разные матчи. Великолепные, просто очень хорошие, выигранные только на кураже и удаче, и даже откровенно бледные. Но только в одном из них норвежца переиграли по всем статьям, а его подопечные не знали, чем удивить соперника. Как назло, произошло это в Лиге чемпионов, которую принято считать мерилом истинного уровня команды.
Зато едва ли не эталонная игра «ПСЖ» на «Олд Траффорд» (2:0) позволила сделать несколько выводов.
Почему неожиданно? Дело в скептическом отношении к кандидатуре немца перед началом сезона. Тогда было много разговоров о его не самом простом характере и отсутствии в послужном списке
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Но стартовал
Статистические показатели, кстати, о более высоких шансах «ПСЖ» кричат. Парижане за все время выступлений в европейских турнирах никогда не упускали своего, добившись успеха в первом гостевом матче. А для «Манчестера», напротив, домашнее поражение всегда становилось приговором. Судя по списку травмированных, в котором находятся Алексис Санчес, Эррера, Марсьяль, Мата, Валенсия, Лингард, Дармиан, Матич и Джоунс, обжалованию он не подлежит.
Однако Сульшер, как автор гола в легендарном финале-1999, верит в чудо. «В истории “МЮ” было много великих побед, — говорит норвежец. — Лига чемпионов в последние годы дала несколько подобных результатов. Тот же матч “ПСЖ” против “Барселоны”, хотя сейчас все наоборот, и мы должны сделать это вдали от дома».
В другой паре все приземленнее. «Порту» и «Рома» составили самый скромный по рейтингу дуэт 1/8 финала, их никто не называет претендентами даже на место в полуфинале, и шансы на успех можно оценить, как равные. Счет 2:1 в первом матче также свидетельствует о приблизительном равенстве сил, а ход игры на «Олимпико» показал, что чаша весов может качнуться в любую сторону. Два гола римского вундеркинда Дзаньоло в ворота рекордсмена по числу в Лиге чемпионов Касильяса подняли шансы «волков», однако выездной мяч Адриана поменял расклад сил.
Еще больше веры в успех у поклонников «драконов» стало после того, как «Рома» с треском проиграла дерби «Лацио» (0:3), а у Дзаньоло и Маноласа возникли проблемы со здоровьем. Впрочем, команда оказавшегося на грани увольнения Эузебио Ди Франческо непредсказуема. Она может как провалиться на ровном месте, так и выдать игру жизни, когда этого никто не ждет. Тем более, и «Порту» небезгрешен, а Сержиу Консейсау после подписания на прошлой неделе нового контракта лишился лидерства в португальском первенстве, проиграв на своем поле вырвавшейся в лидеры «Бенфике».
Вопросы после португальского класико возникли не только к футболистам, но и к тренеру, излишне увлекшимся процессом воспитания Эдера Милитау. Но, похоже, к среде бразильца реабилитируют и вернут в состав, где он займет уже привычную после прихода ветерана Пепе позицию правого защитника. Кроме того, атаку «драконов» должны усилить отбывший дисквалификацию Корона и восстановившийся после травмы Марега. Это уже серьезные аргументы в пользу хозяев, которым хватит счета 1:0.