«МЮ» обречен? Сульшер верит в чудо

Источник: AFP 2019

Париж нашел своего тренера

С тех пор как Уле Гуннар Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» и чудесным образом преобразил команду, избавив ее от оков эпохи Жозе Моуринью, у «красных дьяволов» получались разные матчи. Великолепные, просто очень хорошие, выигранные только на кураже и удаче, и даже откровенно бледные. Но только в одном из них норвежца переиграли по всем статьям, а его подопечные не знали, чем удивить соперника. Как назло, произошло это в Лиге чемпионов, которую принято считать мерилом истинного уровня команды.

Зато едва ли не эталонная игра «ПСЖ» на «Олд Траффорд» (2:0) позволила сделать несколько выводов. Во-первых, зажигающий в премьер-лиге Погба выглядел тенью самого себя (особенно в сравнении с партнером по сборной Мбаппе), и удаление стало апогеем его провала. Во-вторых, Сульшер, которого называют наследником Алекса Фергюсона, все-таки не волшебник, и ему предстоит многому научиться. Наконец, Томас Тухель во многом неожиданно оказался именно тем тренером, которого в Париже безуспешно искали несколько лет.

Почему неожиданно? Дело в скептическом отношении к кандидатуре немца перед началом сезона. Тогда было много разговоров о его не самом простом характере и отсутствии в послужном списке более-менее значимых трофеев. Чемпионат Франции со своим подбором игроков «ПСЖ» выиграет даже без тренера, Тухель не авторитет для Неймара, и что он сделает в чемпионской лиге, где ничего не получилось даже у Унаи Эмери с его тремя триумфами в Лиге Европы? Приблизительно так выглядел набор аргументов критиков нового тренера.

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Но стартовал плей-офф, и они куда-то испарились. Видимо, до сих пор не могут понять, как удалось выдать такую игру против «МЮ» в отсутствие Неймара, Кавани и Рабьо, списанного во вторую команду за отказ подписывать новый контракт. Сейчас трудно даже допустить мысль, что парижане не снимут в среду проклятие первого раунда плей-офф, а Буффон не сделает шаг навстречу своей самой заветной футбольной мечте поднять над головой чемпионский кубок.

Статистические показатели, кстати, о более высоких шансах «ПСЖ» кричат. Парижане за все время выступлений в европейских турнирах никогда не упускали своего, добившись успеха в первом гостевом матче. А для «Манчестера», напротив, домашнее поражение всегда становилось приговором. Судя по списку травмированных, в котором находятся Алексис Санчес, Эррера, Марсьяль, Мата, Валенсия, Лингард, Дармиан, Матич и Джоунс, обжалованию он не подлежит.

Однако Сульшер, как автор гола в легендарном финале-1999, верит в чудо. «В истории “МЮ” было много великих побед, — говорит норвежец. — Лига чемпионов в последние годы дала несколько подобных результатов. Тот же матч “ПСЖ” против “Барселоны”, хотя сейчас все наоборот, и мы должны сделать это вдали от дома».

«Драконы» против «волков»

В другой паре все приземленнее. «Порту» и «Рома» составили самый скромный по рейтингу дуэт 1/8 финала, их никто не называет претендентами даже на место в полуфинале, и шансы на успех можно оценить, как равные. Счет 2:1 в первом матче также свидетельствует о приблизительном равенстве сил, а ход игры на «Олимпико» показал, что чаша весов может качнуться в любую сторону. Два гола римского вундеркинда Дзаньоло в ворота рекордсмена по числу в Лиге чемпионов Касильяса подняли шансы «волков», однако выездной мяч Адриана поменял расклад сил.

Еще больше веры в успех у поклонников «драконов» стало после того, как «Рома» с треском проиграла дерби «Лацио» (0:3), а у Дзаньоло и Маноласа возникли проблемы со здоровьем. Впрочем, команда оказавшегося на грани увольнения Эузебио Ди Франческо непредсказуема. Она может как провалиться на ровном месте, так и выдать игру жизни, когда этого никто не ждет. Тем более, и «Порту» небезгрешен, а Сержиу Консейсау после подписания на прошлой неделе нового контракта лишился лидерства в португальском первенстве, проиграв на своем поле вырвавшейся в лидеры «Бенфике».