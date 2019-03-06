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01:06 (мск), источник: ТАСС

«Тоттенхэм» обыграл дортмундскую «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 6 марта. Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» в гостях одержал победу над немецкой «Боруссией» из Дортмунда со счетом 1:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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фотографий
8
фотографий

Мяч на 49-й минуте забил Гарри Кейн. Первый матч команд, прошедший в Лондоне, завершился крупной победой «Тоттенхэма» со счетом 3:0. Таким образом, по сумме двух матчей в следующий раунд турнира прошла команда из Англии.

Команды провели шестой очный матч, в четырех из них победа досталась «Тоттенхэму», в двух — «Боруссии», причем немецкая команда оба раза обыграла своего соперника в Лиге Европы, а английская — в Лиге чемпионов.

«Тоттенхэм» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с сезона-2010/11. Тогда команда на стадии 1/8 финала в двух матчах обыграла итальянский «Милан» (1:0, 0:0), а в четвертьфинале уступила испанскому «Реалу» (0:4, 0:1).

Соперник «Тоттенхэма» по четвертьфиналу Лиги чемпионов определится в результате жеребьевки, которая состоится 15 марта в швейцарском Ньоне.

Боруссия Д
0:1
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала5.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Signal-Iduna-Park, 66099 зрителей
Главные тренеры
Люсьен ФаврМаурисио Покеттино
Голы
Харри Кейн(Мусса Сиссоко)49′
Составы команд
1Роман Бюрки
1Юго Ллорис
4Абду Диалло
4Тоби Алдервейрелд
16Мануэль Аканджи
5Ян Фертонген
33Юлиан Вайгль
6Давинсон Санчес
7Джейдон Санчо
24Серж Орье
10Марио Гетце
33Бен Дэйвис
9Пако Алькасер
17Мусса Сиссоко
28Аксель Витсель
10Харри Кейн
27Мариус Вольф
62′
8Харри Уинкс
55′
34Якоб Брун Ларсен
15Эрик Дайер
13Рафаэл Геррейру
62′
23Кристиан Эриксен
83′
22Кристиан Пулишич
3Дэнни Роуз
11Марко Ройс
74′
7Сон Хын Мин
71′
6Томас Дилэйни
11Эрик Ламела
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)5
7Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
10Угловые5
4Фолы3
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДанни Маккели(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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