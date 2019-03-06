«Тоттенхэм» обыграл дортмундскую «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

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Мяч на 49-й минуте забил Гарри Кейн. Первый матч команд, прошедший в Лондоне, завершился крупной победой «Тоттенхэма» со счетом 3:0. Таким образом, по сумме двух матчей в следующий раунд турнира прошла команда из Англии.

Команды провели шестой очный матч, в четырех из них победа досталась «Тоттенхэму», в двух — «Боруссии», причем немецкая команда оба раза обыграла своего соперника в Лиге Европы, а английская — в Лиге чемпионов.

«Тоттенхэм» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с сезона-2010/11. Тогда команда на стадии 1/8 финала в двух матчах обыграла итальянский «Милан» (1:0, 0:0), а в четвертьфинале уступила испанскому «Реалу» (0:4, 0:1).