«Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

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В составе победителей забитыми мячами отметились Хаким Зийех (7-я минута), Давид Нерес (18), Душан Тадич (62) и Лассе Шёне (72). Гол Тадича был засчитан после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR), используемой в Лиге чемпионов с плей-офф нынешнего сезона, судьи просматривали момент на предмет пересечения мяча боковой линии поля и решили, что он остался в игре. У проигравших отличился Марко Асенсио (70). По ходу первого тайма «Реал» сделал две вынужденные замены — вместо Лукаса Васкеса появился Гарет Бэйл, а Винисиуса заменил Асенсио.

Защитник «Реала» Серхио Рамос пропускал матч из-за дисквалификации. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал футболиста на две игры за умышленное получение желтой карточки в концовке первой встречи. «Реал» без Рамоса проиграл четыре последних матча Лиги чемпионов, причем в двух из них команда в текущем сезоне уступила московскому ЦСКА. Кроме того, «Аякс» стал второй командой, крупно обыгравшей «Реал» в гостях в текущем сезоне после российского клуба (3:0).

«Реал» впервые с сезона-2009/10 не смог преодолеть стадию 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда испанская команда по сумме двух встреч уступила французскому «Лиону» (0:1, 1:1). После этого «Реал», который выигрывал Лигу чемпионов последние три сезона, в каждом розыгрыше турнира доходил как минимум до полуфинала. Мадридский клуб является самым успешным в истории соревнования, он 13 раз становился победителем Лиги чемпионов (до сезона-1992/93 — Кубок европейских чемпионов).

«Аякс» играет в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2005/06, тогда он в 1/8 финала проиграл итальянскому «Интеру» (2:2, 0:1). В предыдущий раз команда из Амстердама доходила до четвертьфинала в сезоне-2002/03, когда в Лиге чемпионов проводилось два групповых этапа, а первым раундом плей-офф был четвертьфинал. В том розыгрыше «Аякс» занял второе место в группах на обоих этапах, а на следующей стадии проиграл будущему победителю итальянскому «Милану» (0:0, 2:3). Голландский клуб является четырехкратным победителем турнира, в последний раз команда завоевала трофей в 1995 году.