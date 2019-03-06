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00:59 (мск), источник: ТАСС

«Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 6 марта. Голландский футбольный клуб «Аякс» в гостях одержал крупную победу над испанским «Реалом» со счетом 4:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал турнира. Первая игра, прошедшая в Амстердаме, завершилась победой «Реала» — 2:1.

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В составе победителей забитыми мячами отметились Хаким Зийех (7-я минута), Давид Нерес (18), Душан Тадич (62) и Лассе Шёне (72). Гол Тадича был засчитан после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR), используемой в Лиге чемпионов с плей-офф нынешнего сезона, судьи просматривали момент на предмет пересечения мяча боковой линии поля и решили, что он остался в игре. У проигравших отличился Марко Асенсио (70). По ходу первого тайма «Реал» сделал две вынужденные замены — вместо Лукаса Васкеса появился Гарет Бэйл, а Винисиуса заменил Асенсио.

Защитник «Реала» Серхио Рамос пропускал матч из-за дисквалификации. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал футболиста на две игры за умышленное получение желтой карточки в концовке первой встречи. «Реал» без Рамоса проиграл четыре последних матча Лиги чемпионов, причем в двух из них команда в текущем сезоне уступила московскому ЦСКА. Кроме того, «Аякс» стал второй командой, крупно обыгравшей «Реал» в гостях в текущем сезоне после российского клуба (3:0).

«Реал» впервые с сезона-2009/10 не смог преодолеть стадию 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда испанская команда по сумме двух встреч уступила французскому «Лиону» (0:1, 1:1). После этого «Реал», который выигрывал Лигу чемпионов последние три сезона, в каждом розыгрыше турнира доходил как минимум до полуфинала. Мадридский клуб является самым успешным в истории соревнования, он 13 раз становился победителем Лиги чемпионов (до сезона-1992/93 — Кубок европейских чемпионов).

«Аякс» играет в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2005/06, тогда он в 1/8 финала проиграл итальянскому «Интеру» (2:2, 0:1). В предыдущий раз команда из Амстердама доходила до четвертьфинала в сезоне-2002/03, когда в Лиге чемпионов проводилось два групповых этапа, а первым раундом плей-офф был четвертьфинал. В том розыгрыше «Аякс» занял второе место в группах на обоих этапах, а на следующей стадии проиграл будущему победителю итальянскому «Милану» (0:0, 2:3). Голландский клуб является четырехкратным победителем турнира, в последний раз команда завоевала трофей в 1995 году.

Соперник «Аякса» по четвертьфиналу Лиги чемпионов определится в результате жеребьевки, которая состоится 15 марта в швейцарском Ньоне.

Реал
1:4
Первый тайм: 0:2
Аякс
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала5.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu, 77013 зрителей
Главные тренеры
Сантьяго СолариЭрик тен Хаг
Голы
Марко Асенсио(Серхио Регилон)70′
Хаким Зиех(Душан Тадич)7′
Давид Нерес(Душан Тадич)18′
Душан Тадич(Донни ван де Бек)62′
Лассе Шене72′
Составы команд
25Тибо Куртуа
24Андре Онана
2Даниэль Карвахаль
30′
31Николас Тальяфико
23Серхио Регилон
4Маттейс де Лигт
5Рафаэль Варан
17Дэйли Блинд
6Фернандес Иглесиас Начо
90+3′90+3′
6Донни ван де Бек
8Тони Кроос
21Френки де Йонг
10Лука Модрич
10Душан Тадич
9Карим Бензема
22Хаким Зиех
14Каземиру
87′
12Нуссаир Мазрауи
26′80′
15Федерико Вальверде
3Джоэл Фелтман
17Лукас Васкес
29′
20Лассе Шене
73′
11Гарет Бэйл
30Дани де Вит
28Винисиус Жуниор
35′
7Давид Нерес
74′
20Марко Асенсио
25Каспер Дольберг
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)16
7Удары в створ8
2Штанги, перекладины0
6Угловые3
12Фолы11
1Офсайды7
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Брих(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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