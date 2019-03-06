Королевский провал: «Аякс» обезглавил «Реал»

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Чрезмерная уверенность

Три недели назад у «Реала» все было в полном порядке. «Сливочные» уверенно держались на плаву в трех турнирах: претендовали на первый за пять лет финал Кубка Испании, впервые с осени поднялись на второе место в ла лиге и обыграли «Аякс» на старте 1/8 финала ЛЧ. Пожалуй, эта уверенность была даже чрезмерной — ее кульминацией стала желтая карточка Рамоса, специально полученная в концовке встречи в Амстердаме. Капитан мадридцев настолько не сомневался в выходе своей команды в четвертьфинал, что в итоге получил двухматчевую дисквалификацию.

Пустое место

Однако три недели спустя от той уверенности осталось пустое место. За это время «Реал» проиграл все три домашних матча (два из них «Барселоне» с разницей в три дня), вылетел из борьбы за Кубок и почти простился с мечтой о чемпионстве. Оставалась лишь надежда на ЛЧ, но и над ней неожиданно замаячил знак вопроса.

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Халва вместо гранита

Перед «Аяксом» стояла сложнейшая задача — забить на «Сантьяго Бернабеу» минимум дважды. И он справился с ней уже к 19-й минуте. Гранит этой науки превратился в молодых голландских зубах в халву: сначала Кроос допустил грубую ошибку (прямо как в московской игре с ЦСКА) — Тадич отнял у него мяч, выкатил на Зиеха, и марокканец открыл счет.

Через 10 минут тот же серб оформил дубль из голевых передач, заметив рывок Нереса в центр хозяйской штрафной — Модрич не сумел помешать бразильцу удвоить преимущество гостей. Где-то в этот момент должен был всплакнуть Рамос, из зоны которого пришли оба мяча амстердамцев.

Чудеса защиты

В защите у «Реала» творились чудеса. Варан, Начо и Регилон опасно атаковали при угловых своей команды — француз, например, пробил в перекладину в дебюте игры, — но на своих позициях регулярно уступали наглости и дерзости футболистов «Аякса». Лишь благодаря Куртуа к перерыву на табло не горели 3:0 в пользу гостей — с острыми ударами Нереса, Тадича и Зиеха бельгиец справился.

Минус Васкес и Винисиус

«Реалу» нужно было забивать, но как тут забить, когда к 35-й минуте «сливочные» потеряли обоих крайних форвардов — сначала Васкес сел на землю и попросил замену, потом в слезах покинул поле травмированный Винисиус. Спасать Мадрид отправились Бэйл и Асенсио — валлиец попал в штангу, испанец заработал на себе несколько фолов, и дальше дело не продвинулось.

ВАР за «Аякс»

Во втором тайме хозяева насели на штрафную гостей, но и «Аякс» не сбавил оборотов. На 62-й минуте мяч в третий раз влетел в ворота «Реала» после сочного удара Тадича в девятку, но гол был засчитан лишь спустя пять минут — возникли сомнения, что в начале атаки мяч ушел за боковую линию, и арбитр долго консультировался с видеоассистентом. В итоге ВАР принял сторону «Аякса», вернув ему должок за первую игру.

Ляп Куртуа

Вскоре «сливочные» отыграли один гол. Точный удар Асенсио, казалось, вернул в матч интригу, но ляп Куртуа, который позволил Шене перебросить себя красивым выстрелом со штрафного, вернул все на свои места. «Аякс» уверенно громил действующего обладателя «ушастого» Кубка чемпионов, намереваясь сложить с него эти полномочия — за три года обладания ими «Реал», похоже, изрядно устал.

Приговор Солари