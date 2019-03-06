Королевский провал: «Аякс» обезглавил «Реал»
Амстердамцы вышли в четвертьфинал, разгромив в Мадриде действующего победителя Лиги чемпионов (4:1).
Амстердамцы вышли в четвертьфинал, разгромив в Мадриде действующего победителя Лиги чемпионов (4:1).
Три недели назад у «Реала» все было в полном порядке. «Сливочные» уверенно держались на плаву в трех турнирах: претендовали на первый за пять лет финал Кубка Испании, впервые с осени поднялись на второе место в ла лиге и обыграли «Аякс» на старте 1/8 финала ЛЧ. Пожалуй, эта уверенность была даже чрезмерной — ее кульминацией стала желтая карточка Рамоса, специально полученная в концовке встречи в Амстердаме. Капитан мадридцев настолько не сомневался в выходе своей команды в четвертьфинал, что в итоге получил двухматчевую дисквалификацию.
Однако три недели спустя от той уверенности осталось пустое место. За это время «Реал» проиграл все три домашних матча (два из них «Барселоне» с разницей в три дня), вылетел из борьбы за Кубок и почти простился с мечтой о чемпионстве. Оставалась лишь надежда на ЛЧ, но и над ней неожиданно замаячил знак вопроса.
Смотрите также: «Реал» проиграл «Барселоне» в класико
Перед «Аяксом» стояла сложнейшая задача — забить на «Сантьяго Бернабеу» минимум дважды. И он справился с ней уже к 19-й минуте. Гранит этой науки превратился в молодых голландских зубах в халву: сначала Кроос допустил грубую ошибку (прямо как в московской игре с ЦСКА) — Тадич отнял у него мяч, выкатил на Зиеха, и марокканец открыл счет.
Через 10 минут тот же серб оформил дубль из голевых передач, заметив рывок Нереса в центр хозяйской штрафной — Модрич не сумел помешать бразильцу удвоить преимущество гостей.
В защите у «Реала» творились чудеса. Варан, Начо и Регилон опасно атаковали при угловых своей команды — француз, например, пробил в перекладину в дебюте игры, — но на своих позициях регулярно уступали наглости и дерзости футболистов «Аякса». Лишь благодаря Куртуа к перерыву на табло не горели 3:0 в пользу гостей — с острыми ударами Нереса, Тадича и Зиеха бельгиец справился.
«Реалу» нужно было забивать, но как тут забить, когда к 35-й минуте «сливочные» потеряли обоих крайних форвардов — сначала Васкес сел на землю и попросил замену, потом в слезах покинул поле травмированный Винисиус. Спасать Мадрид отправились Бэйл и Асенсио — валлиец попал в штангу, испанец заработал на себе несколько фолов, и дальше дело не продвинулось.
Во втором тайме хозяева насели на штрафную гостей, но и «Аякс» не сбавил оборотов. На 62-й минуте мяч в третий раз влетел в ворота «Реала» после сочного удара Тадича в девятку, но гол был засчитан лишь спустя пять минут — возникли сомнения, что в начале атаки мяч ушел за боковую линию, и арбитр долго консультировался с видеоассистентом. В итоге ВАР принял сторону «Аякса», вернув ему должок за первую игру.
Вскоре «сливочные» отыграли один гол. Точный удар Асенсио, казалось, вернул в матч интригу, но ляп Куртуа, который позволил Шене перебросить себя красивым выстрелом со штрафного, вернул все на свои места. «Аякс» уверенно громил действующего обладателя «ушастого» Кубка чемпионов, намереваясь сложить с него эти полномочия — за три года обладания ими «Реал», похоже, изрядно устал.
Финальный свисток зафиксировал неизбежное. Совершив блестящий подвиг вопреки всем прогнозам, «Аякс» прошел дальше. «Реал» окончательно и бесповоротно провалил сезон. Сантьяго Солари подписал себе приговор — у мадридского руководства не осталось ни одной причины сохранять аргентинского тренера на его посту.
|Сантьяго Солари
|Эрик тен Хаг
|Марко Асенсио(Серхио Регилон)
|70′
|Хаким Зиех(Душан Тадич)
|7′
|Давид Нерес(Душан Тадич)
|18′
|Душан Тадич(Донни ван де Бек)
|62′
|Лассе Шене
|72′
|25
|Тибо Куртуа
|24
|Андре Онана
|2
|Даниэль Карвахаль
30′
|31
|Николас Тальяфико
|23
|Серхио Регилон
|4
|Маттейс де Лигт
|5
|Рафаэль Варан
|17
|Дэйли Блинд
|6
|Фернандес Иглесиас Начо
90+3′90+3′
|6
|Донни ван де Бек
|8
|Тони Кроос
|21
|Френки де Йонг
|10
|Лука Модрич
|10
|Душан Тадич
|9
|Карим Бензема
|22
|Хаким Зиех
|14
|Каземиру
87′
|12
|Нуссаир Мазрауи
26′80′
|15
|Федерико Вальверде
|3
|Джоэл Фелтман
|17
|Лукас Васкес
29′
|20
|Лассе Шене
73′
|11
|Гарет Бэйл
|30
|Дани де Вит
|28
|Винисиус Жуниор
35′
|7
|Давид Нерес
74′
|20
|Марко Асенсио
|25
|Каспер Дольберг
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|16
|7
|Удары в створ
|8
|2
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|7
|Главный судья
|Феликс Брих(Германия)