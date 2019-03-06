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01:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Королевский провал: «Аякс» обезглавил «Реал»

Амстердамцы вышли в четвертьфинал, разгромив в Мадриде действующего победителя Лиги чемпионов (4:1).

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Чрезмерная уверенность

Три недели назад у «Реала» все было в полном порядке. «Сливочные» уверенно держались на плаву в трех турнирах: претендовали на первый за пять лет финал Кубка Испании, впервые с осени поднялись на второе место в ла лиге и обыграли «Аякс» на старте 1/8 финала ЛЧ. Пожалуй, эта уверенность была даже чрезмерной — ее кульминацией стала желтая карточка Рамоса, специально полученная в концовке встречи в Амстердаме. Капитан мадридцев настолько не сомневался в выходе своей команды в четвертьфинал, что в итоге получил двухматчевую дисквалификацию.

Лига чемпионов 2018/20191/8 финала, 13.02.2019, 23:00

Аякс1:Реал2

Пустое место

Однако три недели спустя от той уверенности осталось пустое место. За это время «Реал» проиграл все три домашних матча (два из них «Барселоне» с разницей в три дня), вылетел из борьбы за Кубок и почти простился с мечтой о чемпионстве. Оставалась лишь надежда на ЛЧ, но и над ней неожиданно замаячил знак вопроса.

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Халва вместо гранита

Перед «Аяксом» стояла сложнейшая задача — забить на «Сантьяго Бернабеу» минимум дважды. И он справился с ней уже к 19-й минуте. Гранит этой науки превратился в молодых голландских зубах в халву: сначала Кроос допустил грубую ошибку (прямо как в московской игре с ЦСКА) — Тадич отнял у него мяч, выкатил на Зиеха, и марокканец открыл счет.

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Через 10 минут тот же серб оформил дубль из голевых передач, заметив рывок Нереса в центр хозяйской штрафной — Модрич не сумел помешать бразильцу удвоить преимущество гостей. Где-то в этот момент должен был всплакнуть Рамос, из зоны которого пришли оба мяча амстердамцев.

Чудеса защиты

В защите у «Реала» творились чудеса. Варан, Начо и Регилон опасно атаковали при угловых своей команды — француз, например, пробил в перекладину в дебюте игры, — но на своих позициях регулярно уступали наглости и дерзости футболистов «Аякса». Лишь благодаря Куртуа к перерыву на табло не горели 3:0 в пользу гостей — с острыми ударами Нереса, Тадича и Зиеха бельгиец справился.

Минус Васкес и Винисиус

«Реалу» нужно было забивать, но как тут забить, когда к 35-й минуте «сливочные» потеряли обоих крайних форвардов — сначала Васкес сел на землю и попросил замену, потом в слезах покинул поле травмированный Винисиус. Спасать Мадрид отправились Бэйл и Асенсио — валлиец попал в штангу, испанец заработал на себе несколько фолов, и дальше дело не продвинулось.

ВАР за «Аякс»

Во втором тайме хозяева насели на штрафную гостей, но и «Аякс» не сбавил оборотов. На 62-й минуте мяч в третий раз влетел в ворота «Реала» после сочного удара Тадича в девятку, но гол был засчитан лишь спустя пять минут — возникли сомнения, что в начале атаки мяч ушел за боковую линию, и арбитр долго консультировался с видеоассистентом. В итоге ВАР принял сторону «Аякса», вернув ему должок за первую игру.

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Ляп Куртуа

Вскоре «сливочные» отыграли один гол. Точный удар Асенсио, казалось, вернул в матч интригу, но ляп Куртуа, который позволил Шене перебросить себя красивым выстрелом со штрафного, вернул все на свои места. «Аякс» уверенно громил действующего обладателя «ушастого» Кубка чемпионов, намереваясь сложить с него эти полномочия — за три года обладания ими «Реал», похоже, изрядно устал.

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Приговор Солари

Финальный свисток зафиксировал неизбежное. Совершив блестящий подвиг вопреки всем прогнозам, «Аякс» прошел дальше. «Реал» окончательно и бесповоротно провалил сезон. Сантьяго Солари подписал себе приговор — у мадридского руководства не осталось ни одной причины сохранять аргентинского тренера на его посту.

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Реал
1:4
Первый тайм: 0:2
Аякс
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала5.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu, 77013 зрителей
Главные тренеры
Сантьяго СолариЭрик тен Хаг
Голы
Марко Асенсио(Серхио Регилон)70′
Хаким Зиех(Душан Тадич)7′
Давид Нерес(Душан Тадич)18′
Душан Тадич(Донни ван де Бек)62′
Лассе Шене72′
Составы команд
25Тибо Куртуа
24Андре Онана
2Даниэль Карвахаль
30′
31Николас Тальяфико
23Серхио Регилон
4Маттейс де Лигт
5Рафаэль Варан
17Дэйли Блинд
6Фернандес Иглесиас Начо
90+3′90+3′
6Донни ван де Бек
8Тони Кроос
21Френки де Йонг
10Лука Модрич
10Душан Тадич
9Карим Бензема
22Хаким Зиех
14Каземиру
87′
12Нуссаир Мазрауи
26′80′
15Федерико Вальверде
3Джоэл Фелтман
17Лукас Васкес
29′
20Лассе Шене
73′
11Гарет Бэйл
30Дани де Вит
28Винисиус Жуниор
35′
7Давид Нерес
74′
20Марко Асенсио
25Каспер Дольберг
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)16
7Удары в створ8
2Штанги, перекладины0
6Угловые3
12Фолы11
1Офсайды7
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Брих(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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