Главный тренер «Реала» нашел «виновника» вылета из Лиги чемпионов

«Это очень болезненная неделя. Мы извиняемся перед болельщиками, которые нас поддерживали в сложные времена. Мы сделали все, что могли, не отворачивайтесь от нас. Мои парни — трехкратные победители Лиги чемпионов, и сегодня мы вылетели. Это грустный момент, который лишь добавляет ценности тому, что они сделали, и который показывает, как тяжело выиграть Кубок чемпионов. Конечно, нам не хватало Рамоса. Не хочу винить никого из игроков, но он наш капитан. Да, это тяжелый сезон, но мы здесь для того, чтобы показывать характер и играть сердцем в тяжелые моменты. Легкие моменты намного проще для всех — просто идешь по накатанной, а в тяжелые моменты нужно показывать характер. Мог ли я принять другие решения по составу? Невозможно ответить на этот вопрос. Тренер принимает решения до игры. В общем, я понимаю, что этот год выдался тяжелым, много молодежи во взрослой команде. Они отличные игроки, мы знаем. Что нам нужно сейчас — это успокоиться и противостоять тяжелым временам, показывая свой характер. Потому что “Реал” больше, чем все мы. Он всегда возвращается и возвращается только сильнее», — сказал Солари.