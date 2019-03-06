Главный тренер «Реала» нашел «виновника» вылета из Лиги чемпионов
Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Его слова приводит Marca.
Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Его слова приводит Marca.
«Реал» досрочно сложил полномочия победителя Лиги чемпионов, проиграв голландскому «Аяксу» по сумме двух матчей (2:1, 1:4).
«Это очень болезненная неделя. Мы извиняемся перед болельщиками, которые нас поддерживали в сложные времена. Мы сделали все, что могли, не отворачивайтесь от нас. Мои парни — трехкратные победители Лиги чемпионов, и сегодня мы вылетели. Это грустный момент, который лишь добавляет ценности тому, что они сделали, и который показывает, как тяжело выиграть Кубок чемпионов. Конечно, нам не хватало Рамоса. Не хочу винить никого из игроков, но он наш капитан. Да, это тяжелый сезон, но мы здесь для того, чтобы показывать характер и играть сердцем в тяжелые моменты. Легкие моменты намного проще для всех — просто идешь по накатанной, а в тяжелые моменты нужно показывать характер. Мог ли я принять другие решения по составу? Невозможно ответить на этот вопрос. Тренер принимает решения до игры. В общем, я понимаю, что этот год выдался тяжелым, много молодежи во взрослой команде. Они отличные игроки, мы знаем. Что нам нужно сейчас — это успокоиться и противостоять тяжелым временам, показывая свой характер. Потому что “Реал” больше, чем все мы. Он всегда возвращается и возвращается только сильнее», — сказал Солари.
|Сантьяго Солари
|Эрик тен Хаг
|Марко Асенсио(Серхио Регилон)
|70′
|Хаким Зиех(Душан Тадич)
|7′
|Давид Нерес(Душан Тадич)
|18′
|Душан Тадич(Донни ван де Бек)
|62′
|Лассе Шене
|72′
|25
|Тибо Куртуа
|24
|Андре Онана
|2
|Даниэль Карвахаль
30′
|31
|Николас Тальяфико
|23
|Серхио Регилон
|4
|Маттейс де Лигт
|5
|Рафаэль Варан
|17
|Дэйли Блинд
|6
|Фернандес Иглесиас Начо
90+3′90+3′
|6
|Донни ван де Бек
|8
|Тони Кроос
|21
|Френки де Йонг
|10
|Лука Модрич
|10
|Душан Тадич
|9
|Карим Бензема
|22
|Хаким Зиех
|14
|Каземиру
87′
|12
|Нуссаир Мазрауи
26′80′
|15
|Федерико Вальверде
|3
|Джоэл Фелтман
|17
|Лукас Васкес
29′
|20
|Лассе Шене
73′
|11
|Гарет Бэйл
|30
|Дани де Вит
|28
|Винисиус Жуниор
35′
|7
|Давид Нерес
74′
|20
|Марко Асенсио
|25
|Каспер Дольберг
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|16
|7
|Удары в створ
|8
|2
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|7
|Главный судья
|Феликс Брих(Германия)