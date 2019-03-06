Текущие события
Футбол. Кубок России
19:00
Рубин
Локомотив
Футбол. Кубок России
19:00
Арсенал Т
Оренбург
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Рома
Футбол. Еврокубки
5.03
Реал1
Аякс4
Футбол. Еврокубки
5.03
Боруссия Д0
Тоттенхэм Хотспур1
Все события
Фоторепортажи
15Целующий штанги. Артему Реброву — 35!
11Радваньска в «Танцах со звездами»
13:39 (мск), источник: Vesti.kz

Главный тренер «Реала» нашел «виновника» вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Его слова приводит Marca.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

«Реал» досрочно сложил полномочия победителя Лиги чемпионов, проиграв голландскому «Аяксу» по сумме двух матчей (2:1, 1:4).

Читайте также
Королевский провал: «Аякс» обезглавил «Реал»

«Это очень болезненная неделя. Мы извиняемся перед болельщиками, которые нас поддерживали в сложные времена. Мы сделали все, что могли, не отворачивайтесь от нас. Мои парни — трехкратные победители Лиги чемпионов, и сегодня мы вылетели. Это грустный момент, который лишь добавляет ценности тому, что они сделали, и который показывает, как тяжело выиграть Кубок чемпионов. Конечно, нам не хватало Рамоса. Не хочу винить никого из игроков, но он наш капитан. Да, это тяжелый сезон, но мы здесь для того, чтобы показывать характер и играть сердцем в тяжелые моменты. Легкие моменты намного проще для всех — просто идешь по накатанной, а в тяжелые моменты нужно показывать характер. Мог ли я принять другие решения по составу? Невозможно ответить на этот вопрос. Тренер принимает решения до игры. В общем, я понимаю, что этот год выдался тяжелым, много молодежи во взрослой команде. Они отличные игроки, мы знаем. Что нам нужно сейчас — это успокоиться и противостоять тяжелым временам, показывая свой характер. Потому что “Реал” больше, чем все мы. Он всегда возвращается и возвращается только сильнее», — сказал Солари.

Реал
1:4
Первый тайм: 0:2
Аякс
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала5.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu, 77013 зрителей
Главные тренеры
Сантьяго СолариЭрик тен Хаг
Голы
Марко Асенсио(Серхио Регилон)70′
Хаким Зиех(Душан Тадич)7′
Давид Нерес(Душан Тадич)18′
Душан Тадич(Донни ван де Бек)62′
Лассе Шене72′
Составы команд
25Тибо Куртуа
24Андре Онана
2Даниэль Карвахаль
30′
31Николас Тальяфико
23Серхио Регилон
4Маттейс де Лигт
5Рафаэль Варан
17Дэйли Блинд
6Фернандес Иглесиас Начо
90+3′90+3′
6Донни ван де Бек
8Тони Кроос
21Френки де Йонг
10Лука Модрич
10Душан Тадич
9Карим Бензема
22Хаким Зиех
14Каземиру
87′
12Нуссаир Мазрауи
26′80′
15Федерико Вальверде
3Джоэл Фелтман
17Лукас Васкес
29′
20Лассе Шене
73′
11Гарет Бэйл
30Дани де Вит
28Винисиус Жуниор
35′
7Давид Нерес
74′
20Марко Асенсио
25Каспер Дольберг
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)16
7Удары в створ8
2Штанги, перекладины0
6Угловые3
12Фолы11
1Офсайды7
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Брих(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Аякс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Игрок "Иртыша" стал одноклубником бывшего легионера "Ордабасы" в европейском чемпионате
Год без биатлона: россиянку дисквалифицируют за допинг
Выигравшего золото россиянина дисквалифицировали на Универсиаде
Россиянин повторил клубный рекорд результативности «Тампы»
Норвежский журналист: Для спорта наши победы — большая проблема
Боец UFC поведал о смертельных угрозах от менеджера Хабиба
Экс-теннисистка Агнешка Радваньска сменила корт на танцы (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь