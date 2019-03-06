Текущие события
Футбол. Кубок России
19:00
Рубин
Локомотив
Футбол. Кубок России
19:00
Арсенал Т
Оренбург
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Рома
Футбол. Еврокубки
5.03
Боруссия Д0
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Еврокубки
5.03
Реал1
Аякс4
Все события
Фоторепортажи
11Радваньска в «Танцах со звездами»
11Каррера и Кононов говорили о Глушакове, Гончаренко критиковал ЦСКА. Цитаты тура
11:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван лучший российский футболист в истории Лиги чемпионов

Испанский телеканал Movistar Plus провел опрос, где предлагалось выбрать лучшего футболиста из России, принимавшего участие в матчах Лиги чемпионов с сезона-1992/1993. Результаты доступны в Twitter-аккаунте канала.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

45 процентов респондентов посчитали лучшим представителем российского футбола в Лиге чемпионов полузащитника Андрея Аршавина.

Читайте также
Аршавин на лошади. Вы уже где-то это видели

23 процента отдали свой голос в пользу хавбека Александра Мостового. 18 процентов и 14 процентов получили Дмитрий Аленичев и Валерий Карпин соответственно.

Аршавин представлял в Лиге чемпионов санкт-петербургский «Зенит» и лондонский «Арсенал». 16 февраля 2011 года россиянин помог английскому клубу одержать первую победу в своей истории над «Барселоной» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Этот мяч стал первым для Аршавина, забитым не в групповой стадии турнира.

Аршавин также известен по выступлениям за сборную России. Вместе с ним национальная команда завоевала бронзовые медали чемпионата Европы в 2008-м.

Во время загрузки произошла ошибка.
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 У Кокорина В СИЗО начались серьезные проблемы со здоровьем
Назван лучший российский футболист в истории Лиги чемпионов
Королевский провал: «Аякс» обезглавил «Реал»
Выигравшего золото россиянина дисквалифицировали на Универсиаде
Россиянин повторил клубный рекорд результативности «Тампы»
Норвежский журналист: Для спорта наши победы — большая проблема
Боец UFC поведал о смертельных угрозах от менеджера Хабиба
Ян рассказал, почему не выступит на турнире в Санкт-Петербурге
Экс-теннисистка Агнешка Радваньска сменила корт на танцы (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь