Назван лучший российский футболист в истории Лиги чемпионов
Испанский телеканал Movistar Plus провел опрос, где предлагалось выбрать лучшего футболиста из России, принимавшего участие в матчах Лиги чемпионов с сезона-1992/1993. Результаты доступны в
Испанский телеканал Movistar Plus провел опрос, где предлагалось выбрать лучшего футболиста из России, принимавшего участие в матчах Лиги чемпионов с сезона-1992/1993. Результаты доступны в
45 процентов респондентов посчитали лучшим представителем российского футбола в Лиге чемпионов полузащитника Андрея Аршавина.
23 процента отдали свой голос в пользу хавбека Александра Мостового. 18 процентов и 14 процентов получили Дмитрий Аленичев и Валерий Карпин соответственно.
Аршавин представлял в Лиге чемпионов
Аршавин также известен по выступлениям за сборную России. Вместе с ним национальная команда завоевала бронзовые медали чемпионата Европы в 2008-м.