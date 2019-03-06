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17:03 (мск), источник: Р-Спорт

Винисиус получил разрыв связки правой ноги в матче ЛЧ с «Аяксом»

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Футболист мадридского «Реала» Винисиус получил разрыв связки правой ноги в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом», сообщается на официальном сайте «сливочных».

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фотографий
11
фотографий

Встреча «Реал» — «Аякс» прошла во вторник в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, которые в итоге завоевали путевку в ¼ финала турнира. Винисиус вышел на игру в стартовом составе, но был заменен из-за повреждения на 35-й минуте. Вместо него вышел Марко Асенсио, который позже стал автором единственного гола «сливочных» в матче.

Как отмечается, 18-летний бразильский форвард прошел в среду медобследование, которое выявило у него разрыв тибиофибулярной связки правой ноги. Сроки восстановления Винисиуса не называются, но, по информации СМИ, он выбыл из строя минимум на два месяца.

Реал
1:4
Первый тайм: 0:2
Аякс
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала5.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu, 77013 зрителей
Главные тренеры
Сантьяго СолариЭрик тен Хаг
Голы
Марко Асенсио(Серхио Регилон)70′
Хаким Зиех(Душан Тадич)7′
Давид Нерес(Душан Тадич)18′
Душан Тадич(Донни ван де Бек)62′
Лассе Шене72′
Составы команд
25Тибо Куртуа
24Андре Онана
2Даниэль Карвахаль
30′
31Николас Тальяфико
23Серхио Регилон
4Маттейс де Лигт
5Рафаэль Варан
17Дэйли Блинд
6Фернандес Иглесиас Начо
90+3′90+3′
6Донни ван де Бек
8Тони Кроос
21Френки де Йонг
10Лука Модрич
10Душан Тадич
9Карим Бензема
22Хаким Зиех
14Каземиру
87′
12Нуссаир Мазрауи
26′80′
15Федерико Вальверде
3Джоэл Фелтман
17Лукас Васкес
29′
20Лассе Шене
73′
11Гарет Бэйл
30Дани де Вит
28Винисиус Жуниор
35′
7Давид Нерес
74′
20Марко Асенсио
25Каспер Дольберг
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)16
7Удары в створ8
2Штанги, перекладины0
6Угловые3
12Фолы11
1Офсайды7
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Брих(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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