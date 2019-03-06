Винисиус получил разрыв связки правой ноги в матче ЛЧ с «Аяксом»

Встреча «Реал» — «Аякс» прошла во вторник в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, которые в итоге завоевали путевку в ¼ финала турнира. Винисиус вышел на игру в стартовом составе, но был заменен из-за повреждения на 35-й минуте. Вместо него вышел Марко Асенсио, который позже стал автором единственного гола «сливочных» в матче.