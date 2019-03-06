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19:39 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер «Вильярреала» пообещал дать бой «Зениту» в матче Лиги Европы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости, Тарас Барабаш. Главный тренер испанского «Вильярреала» Хавьер Кальеха заявил, что его команда сможет дать бой петербургскому «Зениту» в матче футбольной Лиги Европы.

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Источник: Р-Спорт

«Зенит» 7 марта сыграет дома с испанским «Вильярреалом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Для нас чемпионат Испании в приоритете. Но мы не бросаем играть ни в одном из турниров. Мы хотим наилучшим образом сыграть в Лиге Европы, хотим показать качественную игру. Обуза ли для нас Лига Европы? Для меня нет. Мы движемся вперед от матча к матчу, мы выходим на поле для того, чтобы выигрывать. Завтра выйдем на поле для того, чтобы победить. Мы можем показать неплохую игру. Только обрадуюсь, если пройдем в следующий раунд турнира. Завтра сможем дать бой», — сказал Кальеха журналистам.

Лига Европы 2018/20191/8 финала, 7.03.2019, 20:55

Зенит-:Вильярреал-

«У нас есть свежие игроки, которые находятся в прекрасной форме. У нас всё хорошо, игроки будут сражаться завтра. В Лиге Европы до сей поры у нас всё было хорошо. Думаю, мы продолжим выступать максимально успешно. Нам будет важно контролировать мяч», — сказал Кальеха.

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