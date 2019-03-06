Тренер «Вильярреала» пообещал дать бой «Зениту» в матче Лиги Европы

«Для нас чемпионат Испании в приоритете. Но мы не бросаем играть ни в одном из турниров. Мы хотим наилучшим образом сыграть в Лиге Европы, хотим показать качественную игру. Обуза ли для нас Лига Европы? Для меня нет. Мы движемся вперед от матча к матчу, мы выходим на поле для того, чтобы выигрывать. Завтра выйдем на поле для того, чтобы победить. Мы можем показать неплохую игру. Только обрадуюсь, если пройдем в следующий раунд турнира. Завтра сможем дать бой», — сказал Кальеха журналистам.