Тренер «Вильярреала» пообещал дать бой «Зениту» в матче Лиги Европы

«Зенит» 7 марта сыграет дома с испанским «Вильярреалом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Для нас чемпионат Испании в приоритете. Но мы не бросаем играть ни в одном из турниров. Мы хотим наилучшим образом сыграть в Лиге Европы, хотим показать качественную игру. Обуза ли для нас Лига Европы? Для меня нет. Мы движемся вперед от матча к матчу, мы выходим на поле для того, чтобы выигрывать. Завтра выйдем на поле для того, чтобы победить. Мы можем показать неплохую игру. Только обрадуюсь, если пройдем в следующий раунд турнира. Завтра сможем дать бой», — сказал Кальеха журналистам.
«У нас есть свежие игроки, которые находятся в прекрасной форме. У нас всё хорошо, игроки будут сражаться завтра. В Лиге Европы до сей поры у нас всё было хорошо. Думаю, мы продолжим выступать максимально успешно. Нам будет важно контролировать мяч», — сказал Кальеха.