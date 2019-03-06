«ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед»: Рашфорд и Мбаппе выйдут на поле с первых минут

Встреча команд состоится сегодня, 6 марта, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Напомним, встреча команд в Манчестере завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Томаса Тухеля. Голами в составе «ПСЖ» отметились Преснель Кимпембе и Килиан Мбаппе.