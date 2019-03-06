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22:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед»: Рашфорд и Мбаппе выйдут на поле с первых минут

Стали известны стартовые составы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

Встреча команд состоится сегодня, 6 марта, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Лига чемпионов 2018/20191/8 финала, 6.03.2019, 23:00

ПСЖ1:Манчестер Юнайтед1

«ПСЖ»: Буффон, Керер, Силва, Кимпембе, Бернат, Маркиньос, Верратти, Алвес, Дракслер, Ди Мария, Мбаппе.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Бэйли, Смоллинг, Линделёф, Шоу, Мактоминай, Фред, Андреас, Рашфорд, Лукаку.

Напомним, встреча команд в Манчестере завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Томаса Тухеля. Голами в составе «ПСЖ» отметились Преснель Кимпембе и Килиан Мбаппе.

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