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00:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кого прорвет раньше — Черышева или Дзюбу?

Наши клубы стартуют в 1/8 финала Лиги Европы.

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Источник: Спорт-Экспресс

Соперники наших команд по 1/8 финала Лиги Европы точно не сложнее, чем в предыдущем раунде. «Валенсия» не сильнее «Байера», а «Вильярреал» в данном состоянии едва ли крепче «Фенербахче». Жребий хороший — особенно, для «Зенита». Могло быть хуже. Выйти в четвертьфинал по силам и Петербургу, и Краснодару.

«Быки» второй раз нарываются на более серьезных парней. Да, состав «Валенсии» сопоставим в составом «Байера» (около 350 миллионов евро), но это в два раза больше, чем состав самого дорогого российского клуба — «Зенита». Не самый важный показатель — «Аякс» недавно напомнил, что не деньги играют в футбол — но тем не менее полезный для правильного восприятия.

Европа воспринимает «Краснодар» как футбольного карлика. Об этом недавно в интервью «СЭ» сказал обозреватель самого популярного спортивного издания Испании — Marca. Обидно, конечно, тем более что «быки» в Европе — не новички. Но долго обижаться точно не нужно. Был бы Мурад Мусаев кем-то вроде Симеоне или Моуринью, расклеил бы цитаты из интервью сеньора Хуана Кастро (так зовут журналиста) в номерах гостиницы и в раздевалке. Но у Мусаева свои методы. Он силен не столько скиллами мотиватора, сколько тактической выучкой и образованием. И того и другого ему хватило, чтобы оставить не у дел яркого голландского тренера Петера Боса из «Байера». Теперь на очереди — Марселино.

Этого тренера в России знают мало, но его, например, очень ценит Денис Черышев, завоевывающий симпатии болельщиков «Валенсии». В самый сложный для нашего легионера момент Марселино пригласил его на беседу, нашел нужные слова, призвал не обращать внимание на свист с трибун (а было и такое, от собственных болельщиков!), и Черышев ожил.

Правда, в последнее время взял паузу. Молчит уже месяц — и с голами, и с передачами. Сможет ли огорчить «Краснодар», где играет его товарищ по сборной России и тоже строитель успеха на чемпионате мира Газинский? Не исключено. Но нам не хотелось бы — при всей любви к Черышеву.

А вот молчание другого героя ЧМ Дзюбы, которое в официальных матчах длится с октября, пора бы прерывать. Сергей Самак перед игрой с «Вильярреалом» сказал, что Артем забьет тогда, когда будет нужно. И несмотря на то, что «Зенит» выглядит фаворитом, этот момент может настать уже сейчас. При всех своих проблемах («Вильярреал» в Испании плетется в зоне вылета), это кусачая команда, которая не так давно выбила из Лиги Европы «Спартак». Лучше бы создать хороший задел в Петербурге. И Дзюба как никто другой может в этом помочь.

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