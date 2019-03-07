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01:03 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» победил ПСЖ и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов по футболу

ТАСС, 7 марта. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» победил французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:1 в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов и по итогам двухматчевого противостояния вышел в следующий раунд турнира. Встреча прошла в Париже.

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У гостей голы на 2-й и 30-й минутах встречи забил Ромелу Лукаку, в составе ПСЖ голом отметился Хуан Бернат (12). На 90-й минуте встречи главный судья матча Дамир Скомина, воспользовавшись системой видеопомощи арбитрам (VAR), назначил пенальти, который реализовал Маркус Рэшфорд.

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В первом матче, который прошел 12 февраля в Великобритании, ПСЖ одержал победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух матчей (3:3) английский клуб прошел в следующий раунд по правилу гола, забитого в гостях.

В составе «Манчестер Юнайтед» в ответной встрече 1/8 финала не смогли сыграть из-за травм сразу 10 футболистов, среди которых Поль Погба, Алексис Санчес, Антони Марсьяль и Хуан Мата. У ПСЖ из-за повреждений не смогли сыграть Неймар и Стэнли Нсоки.

«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с сезона-2013/14, когда обыграл в 1/8 финала греческий «Олимпиакос» (0:2, 3:0). В прошлом сезоне манкунианцы уступили в 1/8 финала испанской «Севилье» (0:0, 1:2).

Соперник «Манчестер Юнайтед» по четвертьфиналу Лиги чемпионов определится в результате жеребьевки, которая состоится 15 марта в швейцарском Ньоне.

ПСЖ
1:3
Первый тайм: 1:2
Манчестер Юнайтед
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала6.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Parc des Princes
Главные тренеры
Томас ТухельУле Гуннар Сульшер
Голы
Хуан Бернат(Кильян Мбаппе)12′
Ромелу Лукаку2′
Ромелу Лукаку30′
Маркус Рэшфорд90+4′
Составы команд
1Джанлуиджи Буффон
1Давид де Хеа
14Хуан Бернат
2Виктор Линделеф
2Тиагу Силва
23Люк Шоу
90+9′
3Преснель Кимпембе
12Крис Смоллинг
11Анхель Ди Мария
34′
39Скотт Мактоминэй
7Кильян Мбаппе
9Ромелу Лукаку
5Маркиньюс
17Фред
6Марко Верратти
18Эшли Янг
4Тило Керер
70′
10Маркус Рэшфорд
12Тома Менье
3Эрик Байи
36′
13Дани Алвес
90′
20Диогу Далот
9Эдинсон Кавани
15Андреас Перейра
80′
23Юлиан Дракслер
70′
44Тахит Чонг
8Леандро Паредес
75′
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)5
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые0
9Фолы15
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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