«Манчестер Юнайтед» победил ПСЖ и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов по футболу

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У гостей голы на 2-й и 30-й минутах встречи забил Ромелу Лукаку, в составе ПСЖ голом отметился Хуан Бернат (12). На 90-й минуте встречи главный судья матча Дамир Скомина, воспользовавшись системой видеопомощи арбитрам (VAR), назначил пенальти, который реализовал Маркус Рэшфорд.

В первом матче, который прошел 12 февраля в Великобритании, ПСЖ одержал победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух матчей (3:3) английский клуб прошел в следующий раунд по правилу гола, забитого в гостях.

В составе «Манчестер Юнайтед» в ответной встрече 1/8 финала не смогли сыграть из-за травм сразу 10 футболистов, среди которых Поль Погба, Алексис Санчес, Антони Марсьяль и Хуан Мата. У ПСЖ из-за повреждений не смогли сыграть Неймар и Стэнли Нсоки.

«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с сезона-2013/14, когда обыграл в 1/8 финала греческий «Олимпиакос» (0:2, 3:0). В прошлом сезоне манкунианцы уступили в 1/8 финала испанской «Севилье» (0:0, 1:2).