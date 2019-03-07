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01:33 (мск), источник: Sport24

Лукаку и VAR вытащили «МЮ» в четвертьфинал ЛЧ. Сумасшедший камбэк в Париже на последних секундах

Кажется, Буффон не выиграет ЛЧ никогда.

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«Манчестер Юнайтед» перед матчем в Париже находился в не самом завидном положении: 0:2 после первого матча и огромные кадровые потери — Мата, Матич, Джонс, Погба, Марсьяль, Лингард, Эррера, Валенсия, Дармиан и Санчес пропускали игру.

У «ПСЖ» отсутствовал травмированный Неймар.

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Уже на первых минутах «Юнайтед» сделал заявку на возрождение интриги. На второй минуте Лукаку перехватил мяч на чужой половине поля, обыграл Буффона и с острого угла отправил мяч в ворота.

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Париж отыгрался быстро. Бернат откликнулся на прострел Мбаппе и сравнял счет. Для Мбаппе эта голевая стала пятой в нынешнем розыгрыше ЛЧ — лучший показатель среди всех футболистов.

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На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу «МЮ». После удара Рэшфорда Буффон сыграл неаккуратно, отбив мяч перед собой. Лукаку на добивании был первым.

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Во втором тайме «ПСЖ» много владел мячом. И даже несколько раз мог забивать. Но все свои шансы хозяева упустили.

А «Манчестер Юнайтед» сумел дожать соперника в добавленное арбитром время. После удара по воротам парижан мяч попал в руку Кимпембе. Судья обратился к VAR и назначил пенальти. Рэшфорд без проблем переиграл Буффона. С первого пенальти в карьере за «Манчестер Юнайтед». На 93 минуте.

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После пенальти матч продолжался еще 5 минут, в течение которых хозяева не вылазили из штрафной «Юнайтед». Но опасности создать не смогли. 1:3 — и Париж покидает Лигу чемпионов.

  • «Манчестер Юнайтед» — первая команда в истории Лиги чемпионов, которая смогла отыграть домашнее поражение с разницей в два мяча.
  • Главный тренер «Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер в этом сезоне уже встречался с командой Леандро Паредеса. В апреле 2018 года «Мольде» Сульшера проиграл «Зениту» с Паредесом и не вышел в групповой этап Лиги Европы. Сегодня норвежец взял реванш на более высоком уровне.
  • «Манчестер Юнайтед» выиграл все выездные матчи под руководством Сульшера.
ПСЖ
1:3
Первый тайм: 1:2
Манчестер Юнайтед
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала6.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Parc des Princes, 47441 зритель
Главные тренеры
Томас ТухельУле Гуннар Сульшер
Голы
Хуан Бернат(Кильян Мбаппе)12′
Ромелу Лукаку2′
Ромелу Лукаку30′
Маркус Рэшфорд90+4′
Составы команд
1Джанлуиджи Буффон
1Давид де Хеа
14Хуан Бернат
2Виктор Линделеф
2Тиагу Силва
23Люк Шоу
90+9′
3Преснель Кимпембе
12Крис Смоллинг
11Анхель Ди Мария
34′
39Скотт Мактоминэй
7Кильян Мбаппе
9Ромелу Лукаку
5Маркиньюс
90+4′
17Фред
6Марко Верратти
10Маркус Рэшфорд
4Тило Керер
70′
3Эрик Байи
36′
12Тома Менье
20Диогу Далот
13Дани Алвес
90′
15Андреас Перейра
80′
9Эдинсон Кавани
44Тахит Чонг
23Юлиан Дракслер
70′
18Эшли Янг
87′
8Леандро Паредес
75′
54Мэйсон Гринвуд
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)5
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые0
9Фолы15
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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