Лукаку и VAR вытащили «МЮ» в четвертьфинал ЛЧ. Сумасшедший камбэк в Париже на последних секундах

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«Манчестер Юнайтед» перед матчем в Париже находился в не самом завидном положении: 0:2 после первого матча и огромные кадровые потери — Мата, Матич, Джонс, Погба, Марсьяль, Лингард, Эррера, Валенсия, Дармиан и Санчес пропускали игру.

У «ПСЖ» отсутствовал травмированный Неймар.

Уже на первых минутах «Юнайтед» сделал заявку на возрождение интриги. На второй минуте Лукаку перехватил мяч на чужой половине поля, обыграл Буффона и с острого угла отправил мяч в ворота.

Париж отыгрался быстро. Бернат откликнулся на прострел Мбаппе и сравнял счет. Для Мбаппе эта голевая стала пятой в нынешнем розыгрыше ЛЧ — лучший показатель среди всех футболистов.

На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу «МЮ». После удара Рэшфорда Буффон сыграл неаккуратно, отбив мяч перед собой. Лукаку на добивании был первым.

Во втором тайме «ПСЖ» много владел мячом. И даже несколько раз мог забивать. Но все свои шансы хозяева упустили.

А «Манчестер Юнайтед» сумел дожать соперника в добавленное арбитром время. После удара по воротам парижан мяч попал в руку Кимпембе. Судья обратился к VAR и назначил пенальти. Рэшфорд без проблем переиграл Буффона. С первого пенальти в карьере за «Манчестер Юнайтед». На 93 минуте.

После пенальти матч продолжался еще 5 минут, в течение которых хозяева не вылазили из штрафной «Юнайтед». Но опасности создать не смогли. 1:3 — и Париж покидает Лигу чемпионов.