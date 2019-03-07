Лукаку и VAR вытащили «МЮ» в четвертьфинал ЛЧ. Сумасшедший камбэк в Париже на последних секундах
Кажется, Буффон не выиграет ЛЧ никогда.
Кажется, Буффон не выиграет ЛЧ никогда.
«Манчестер Юнайтед» перед матчем в Париже находился в не самом завидном положении: 0:2 после первого матча и огромные кадровые потери — Мата, Матич, Джонс, Погба, Марсьяль, Лингард, Эррера, Валенсия, Дармиан и Санчес пропускали игру.
У «ПСЖ» отсутствовал травмированный Неймар.
Уже на первых минутах «Юнайтед» сделал заявку на возрождение интриги. На второй минуте Лукаку перехватил мяч на чужой половине поля, обыграл Буффона и с острого угла отправил мяч в ворота.
Париж отыгрался быстро. Бернат откликнулся на прострел Мбаппе и сравнял счет. Для Мбаппе эта голевая стала пятой в нынешнем розыгрыше ЛЧ — лучший показатель среди всех футболистов.
На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу «МЮ». После удара Рэшфорда Буффон сыграл неаккуратно, отбив мяч перед собой. Лукаку на добивании был первым.
Во втором тайме «ПСЖ» много владел мячом. И даже несколько раз мог забивать. Но все свои шансы хозяева упустили.
А «Манчестер Юнайтед» сумел дожать соперника в добавленное арбитром время. После удара по воротам парижан мяч попал в руку Кимпембе. Судья обратился к VAR и назначил пенальти. Рэшфорд без проблем переиграл Буффона. С первого пенальти в карьере за «Манчестер Юнайтед». На 93 минуте.
После пенальти матч продолжался еще 5 минут, в течение которых хозяева не вылазили из штрафной «Юнайтед». Но опасности создать не смогли. 1:3 — и Париж покидает Лигу чемпионов.
|Томас Тухель
|Уле Гуннар Сульшер
|Хуан Бернат(Кильян Мбаппе)
|12′
|Ромелу Лукаку
|2′
|Ромелу Лукаку
|30′
|Маркус Рэшфорд
|90+4′
|1
|Джанлуиджи Буффон
|1
|Давид де Хеа
|14
|Хуан Бернат
|2
|Виктор Линделеф
|2
|Тиагу Силва
|23
|Люк Шоу
90+9′
|3
|Преснель Кимпембе
|12
|Крис Смоллинг
|11
|Анхель Ди Мария
34′
|39
|Скотт Мактоминэй
|7
|Кильян Мбаппе
|9
|Ромелу Лукаку
|5
|Маркиньюс
90+4′
|17
|Фред
|6
|Марко Верратти
|10
|Маркус Рэшфорд
|4
|Тило Керер
70′
|3
|Эрик Байи
36′
|12
|Тома Менье
|20
|Диогу Далот
|13
|Дани Алвес
90′
|15
|Андреас Перейра
80′
|9
|Эдинсон Кавани
|44
|Тахит Чонг
|23
|Юлиан Дракслер
70′
|18
|Эшли Янг
87′
|8
|Леандро Паредес
75′
|54
|Мэйсон Гринвуд
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|0
|9
|Фолы
|15
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Дамир Скомина(Словения)