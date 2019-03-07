«Порту» в дополнительное время обыграл «Рому» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

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В первом матче, прошедшем 12 февраля в Риме, итальянцы победили «Порту» со счетом 2:1. Основное время ответной встречи завершилось с таким же счетом, но уже в пользу португальского клуба. В основное время матча гол в составе гостей на 37-й минуте забил Даниэле Де Росси, реализовавший пенальти. У хозяев голами отметились Тикиньо Соарес (26) и Мусса Марега (52).

Победу «Порту» во втором тайме дополнительного времени принес Алекс Теллес точным ударом с пенальти. Главный арбитр встречи Джюнейт Чакыр наказал «Рому» ударом с 11-метровой отметки, воспользовавшись системой видеопомощи судьям (VAR). Всего Чакыр воспользовался системой три раза в матче.

Также в ночь на четверг завершился другой ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским «Пари Сен-Жермен» и английским «Манчестер Юнайтед» (1:3). Судьбу данной встречи также решил пенальти, назначенный в концовке матча после использования судьей Дамиром Скоминой VAR.

«Рома» и «Порту» провели седьмой очный матч в истории. Трижды побеждали португальцы, один раз — «Рома», еще три раза был зафиксирован ничейный результат. «Порту» не мог преодолеть стадию 1/8 финала Лиги чемпионов с сезона-2014/15, когда обыграл по сумму двух встреч швейцарский «Базель» (1:1, 4:0). «Рома» дошла до полуфинала в предыдущем розыгрыше турнира, где уступила английскому «Ливерпулю» (2:5, 4:2).