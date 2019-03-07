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02:00 (мск), источник: ТАСС

«Порту» в дополнительное время обыграл «Рому» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 7 марта. Португальский футбольный клуб «Порту» в дополнительное время одержал победу над итальянской «Ромой» со счетом 3:1 в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов и по итогам двухматчевого противостояния вышел в следующую стадию турнира. Встреча состоялась в Португалии.

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В первом матче, прошедшем 12 февраля в Риме, итальянцы победили «Порту» со счетом 2:1. Основное время ответной встречи завершилось с таким же счетом, но уже в пользу португальского клуба. В основное время матча гол в составе гостей на 37-й минуте забил Даниэле Де Росси, реализовавший пенальти. У хозяев голами отметились Тикиньо Соарес (26) и Мусса Марега (52).

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Победу «Порту» во втором тайме дополнительного времени принес Алекс Теллес точным ударом с пенальти. Главный арбитр встречи Джюнейт Чакыр наказал «Рому» ударом с 11-метровой отметки, воспользовавшись системой видеопомощи судьям (VAR). Всего Чакыр воспользовался системой три раза в матче.

Также в ночь на четверг завершился другой ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским «Пари Сен-Жермен» и английским «Манчестер Юнайтед» (1:3). Судьбу данной встречи также решил пенальти, назначенный в концовке матча после использования судьей Дамиром Скоминой VAR.

«Рома» и «Порту» провели седьмой очный матч в истории. Трижды побеждали португальцы, один раз — «Рома», еще три раза был зафиксирован ничейный результат. «Порту» не мог преодолеть стадию 1/8 финала Лиги чемпионов с сезона-2014/15, когда обыграл по сумму двух встреч швейцарский «Базель» (1:1, 4:0). «Рома» дошла до полуфинала в предыдущем розыгрыше турнира, где уступила английскому «Ливерпулю» (2:5, 4:2).

Соперник «Порту» в четвертьфинале турнира определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 15 марта в швейцарском Ньоне.

Порту
3:1ДВ
Основное время: 2:1 (1:1)
Рома
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала6.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)do Dragao, 49029 зрителей
Главные тренеры
Сержиу КонсейсауЭусебио Ди Франческо
Голы
Франсиску Соарес(Мусса Марега)26′
Даниэле Де Росси37′
Мусса Марега(Хесус Корона)52′
Алекс Теллес117′
Составы команд
1Икер Касильяс
1Робин Ольсен
13Алекс Теллес
118′
5Гильерме Жуан Жезус
28де Алмейда Монтейру Фелипе
11Александр Коларов
33Пепе
58′
44Константинос Манолас
16Эктор Эррера
18′
22Николо Дзаньоло
15′
22Данилу Перейра
45+2′
42Стивен Н`Зонзи
11Мусса Марега
8Диего Перотти
3Эдер Милитау
103′
9Эдин Джеко
58′
2Макси Перейра
2Рик Карсдорп
55′55′
25Отавиу
94′
24Алессандро Флоренци
116′
7Эрнани
15Иван Маркано
77′
17Хесус Корона
69′
4Бриан Кристанте
8Ясин Брахими
16Даниэле Де Росси
45′
29Франсиску Соарес
78′
7Лоренцо Пеллегрини
81′96′
37Андраде дос Сантос Фернанду
14Патрик Шик
Статистика
4Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
28Удары (всего)15
9Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
10Угловые8
19Фолы20
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДжюнейт Чакыр(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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