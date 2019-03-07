Симуляция года: Джеко рухнул на газон после слов Пепе

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На 56-й минуте форвард «Ромы» Эдин Джеко о чем-то начал беседовать с защитником соперника Пепе. Разговор получился настолько эмоциональным, что босниец рухнул, симулируя повреждение.

Благодаря этому эпизоду, Джеко может претендовать на «трон» нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара, который последние полгода лидирует среди футболистов по актерскому мастерству.