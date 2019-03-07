Симуляция года: Джеко рухнул на газон после слов Пепе
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Порту» и «Ромой» подарил нам один из самых курьезных моментов футбольного сезона.
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Порту» и «Ромой» подарил нам один из самых курьезных моментов футбольного сезона.
На 56-й минуте форвард «Ромы» Эдин Джеко о
Благодаря этому эпизоду, Джеко может претендовать на «трон» нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара, который последние полгода лидирует среди футболистов по актерскому мастерству.
Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу португальской команды. «Порту» завоевал себе место в четвертьфинале турнира.
|Сержиу Консейсау
|Эусебио Ди Франческо
|Франсиску Соарес(Мусса Марега)
|26′
|Даниэле Де Росси
|37′
|Мусса Марега(Хесус Корона)
|52′
|Алекс Теллес
|117′
|1
|Икер Касильяс
|1
|Робин Ольсен
|13
|Алекс Теллес
118′
|5
|Гильерме Жуан Жезус
|28
|де Алмейда Монтейру Фелипе
|11
|Александр Коларов
|33
|Пепе
58′
|44
|Константинос Манолас
|16
|Эктор Эррера
18′
|22
|Николо Дзаньоло
15′
|22
|Данилу Перейра
45+2′
|42
|Стивен Н`Зонзи
|11
|Мусса Марега
|8
|Диего Перотти
|3
|Эдер Милитау
103′
|9
|Эдин Джеко
58′
|2
|Макси Перейра
|2
|Рик Карсдорп
55′55′
|25
|Отавиу
94′
|24
|Алессандро Флоренци
116′
|7
|Эрнани
|15
|Иван Маркано
77′
|17
|Хесус Корона
69′
|4
|Бриан Кристанте
|8
|Ясин Брахими
|16
|Даниэле Де Росси
45′
|29
|Франсиску Соарес
78′
|7
|Лоренцо Пеллегрини
81′96′
|37
|Андраде дос Сантос Фернанду
|14
|Патрик Шик
|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|28
|Удары (всего)
|15
|9
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|8
|19
|Фолы
|20
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Джюнейт Чакыр(Турция)