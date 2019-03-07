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10:39 (мск), источник: Р-Спорт

Симуляция года: Джеко рухнул на газон после слов Пепе

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Порту» и «Ромой» подарил нам один из самых курьезных моментов футбольного сезона.

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9
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9
фотографий
9
фотографий

На 56-й минуте форвард «Ромы» Эдин Джеко о чем-то начал беседовать с защитником соперника Пепе. Разговор получился настолько эмоциональным, что босниец рухнул, симулируя повреждение.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этому эпизоду, Джеко может претендовать на «трон» нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара, который последние полгода лидирует среди футболистов по актерскому мастерству.

Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу португальской команды. «Порту» завоевал себе место в четвертьфинале турнира.

Порту
3:1ДВ
Основное время: 2:1 (1:1)
Рома
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала6.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)do Dragao, 49029 зрителей
Главные тренеры
Сержиу КонсейсауЭусебио Ди Франческо
Голы
Франсиску Соарес(Мусса Марега)26′
Даниэле Де Росси37′
Мусса Марега(Хесус Корона)52′
Алекс Теллес117′
Составы команд
1Икер Касильяс
1Робин Ольсен
13Алекс Теллес
118′
5Гильерме Жуан Жезус
28де Алмейда Монтейру Фелипе
11Александр Коларов
33Пепе
58′
44Константинос Манолас
16Эктор Эррера
18′
22Николо Дзаньоло
15′
22Данилу Перейра
45+2′
42Стивен Н`Зонзи
11Мусса Марега
8Диего Перотти
3Эдер Милитау
103′
9Эдин Джеко
58′
2Макси Перейра
2Рик Карсдорп
55′55′
25Отавиу
94′
24Алессандро Флоренци
116′
7Эрнани
15Иван Маркано
77′
17Хесус Корона
69′
4Бриан Кристанте
8Ясин Брахими
16Даниэле Де Росси
45′
29Франсиску Соарес
78′
7Лоренцо Пеллегрини
81′96′
37Андраде дос Сантос Фернанду
14Патрик Шик
Статистика
4Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
28Удары (всего)15
9Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
10Угловые8
19Фолы20
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДжюнейт Чакыр(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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