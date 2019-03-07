Сульшер назвал фантастикой победу над ПСЖ и выход в четвертьфинал ЛЧ

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Ответная встреча команд, состоявшаяся в среду в Париже, завершилась со счетом 3:1 в пользу «МЮ».

Этот результат позволил команде Сульшера отыграть домашнее поражение от парижан (0:2) в первом матче и по сумме двух встреч выйти в следующую стадию турнира.

«Это фантастика! Мы всегда верили в парней. У нас был план, и он не заключался в контроле мяча. План состоял в том, чтобы забить первыми и остаться в игре до последних пяти или десяти минут. И у нас получилось. У нас, очевидно, получился отличный старт матча. У нас был план забить первыми, но мы не ожидали такого быстрого гола! Это открыло игру для нас», — сказал Сульшер, чьи слова приводит официальный сайт УЕФА.

«Фред и (Скотт) Мактоминей сыграли превосходно. Вероятно, этот матч стал прорывом для Фреда. (Маркус) Рэшфорд проявил себя просто бесстрашным в момент пенальти. 21 год! Парень просто бесстрашный. Шесть голов в трех матчах для (Ромелу) Лукаку — неплохо, он сейчас просто на высоте. Лукаку получил свою долю критики, но мы использовали его в позиции, которая подходит ему лучше. Я рад за него», — отметил тренер.