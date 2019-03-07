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10:02 (мск), источник: Р-Спорт

Сульшер назвал фантастикой победу над ПСЖ и выход в четвертьфинал ЛЧ

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер назвал фантастикой победу над французским «Пари Сен-Жермен», которую его команда одержала в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, и выход английского футбольного клуба в четвертьфинал.

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Ответная встреча команд, состоявшаяся в среду в Париже, завершилась со счетом 3:1 в пользу «МЮ».

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Этот результат позволил команде Сульшера отыграть домашнее поражение от парижан (0:2) в первом матче и по сумме двух встреч выйти в следующую стадию турнира.

«Это фантастика! Мы всегда верили в парней. У нас был план, и он не заключался в контроле мяча. План состоял в том, чтобы забить первыми и остаться в игре до последних пяти или десяти минут. И у нас получилось. У нас, очевидно, получился отличный старт матча. У нас был план забить первыми, но мы не ожидали такого быстрого гола! Это открыло игру для нас», — сказал Сульшер, чьи слова приводит официальный сайт УЕФА.

«Фред и (Скотт) Мактоминей сыграли превосходно. Вероятно, этот матч стал прорывом для Фреда. (Маркус) Рэшфорд проявил себя просто бесстрашным в момент пенальти. 21 год! Парень просто бесстрашный. Шесть голов в трех матчах для (Ромелу) Лукаку — неплохо, он сейчас просто на высоте. Лукаку получил свою долю критики, но мы использовали его в позиции, которая подходит ему лучше. Я рад за него», — отметил тренер.

Сульшер заявил, что «МЮ» может «пройти весь путь в турнире до конца», но призвал все же дождаться результатов жеребьевки. «В четвертьфинале все команды будут сильными», — подчеркнул он.

ПСЖ
1:3
Первый тайм: 1:2
Манчестер Юнайтед
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала6.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Parc des Princes, 47441 зритель
Главные тренеры
Томас ТухельУле Гуннар Сульшер
Голы
Хуан Бернат(Кильян Мбаппе)12′
Ромелу Лукаку2′
Ромелу Лукаку30′
Маркус Рэшфорд90+4′
Составы команд
1Джанлуиджи Буффон
1Давид де Хеа
14Хуан Бернат
2Виктор Линделеф
2Тиагу Силва
23Люк Шоу
90+9′
3Преснель Кимпембе
12Крис Смоллинг
11Анхель Ди Мария
34′
39Скотт Мактоминэй
7Кильян Мбаппе
9Ромелу Лукаку
5Маркиньюс
90+4′
17Фред
6Марко Верратти
10Маркус Рэшфорд
4Тило Керер
70′
3Эрик Байи
36′
12Тома Менье
20Диогу Далот
13Дани Алвес
90′
15Андреас Перейра
80′
9Эдинсон Кавани
44Тахит Чонг
23Юлиан Дракслер
70′
18Эшли Янг
87′
8Леандро Паредес
75′
54Мэйсон Гринвуд
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)5
4Удары в створ4
1Штанги, перекладины0
4Угловые0
9Фолы15
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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