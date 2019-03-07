Президент ПСЖ заявил, что доверяет тренеру Тухелю

«ПСЖ» уступил английскому «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей и завершил выступление в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала. В первой встрече парижане победили на выезде со счетом 2:0, а в ответной игре на своем поле потерпели поражение — 1:3.

«Я доверяю тренеру. Посмотрим, какое решение он примет, но то, что мы проиграли матч, не означает, что нам необходимо срочно действовать. Нужно принимать решения с холодной головой, мы хотим успокоиться. Мы хотим узнать, чего хочет тренер, это очень важно», — приводит слова Аль-Хелаифи Fox Sports.