Президент ПСЖ заявил, что доверяет тренеру Тухелю
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер
«ПСЖ» уступил английскому «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей и завершил выступление в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала. В первой встрече парижане победили на выезде со счетом 2:0, а в ответной игре на своем поле потерпели поражение — 1:3.
«Я доверяю тренеру. Посмотрим, какое решение он примет, но то, что мы проиграли матч, не означает, что нам необходимо срочно действовать. Нужно принимать решения с холодной головой, мы хотим успокоиться. Мы хотим узнать, чего хочет тренер, это очень важно», — приводит слова
|Томас Тухель
|Уле Гуннар Сульшер
|Хуан Бернат(Кильян Мбаппе)
|12′
|Ромелу Лукаку
|2′
|Ромелу Лукаку
|30′
|Маркус Рэшфорд
|90+4′
|1
|Джанлуиджи Буффон
|1
|Давид де Хеа
|14
|Хуан Бернат
|2
|Виктор Линделеф
|2
|Тиагу Силва
|23
|Люк Шоу
90+9′
|3
|Преснель Кимпембе
|12
|Крис Смоллинг
|11
|Анхель Ди Мария
34′
|39
|Скотт Мактоминэй
|7
|Кильян Мбаппе
|9
|Ромелу Лукаку
|5
|Маркиньюс
90+4′
|17
|Фред
|6
|Марко Верратти
|10
|Маркус Рэшфорд
|4
|Тило Керер
70′
|3
|Эрик Байи
36′
|12
|Тома Менье
|20
|Диогу Далот
|13
|Дани Алвес
90′
|15
|Андреас Перейра
80′
|9
|Эдинсон Кавани
|44
|Тахит Чонг
|23
|Юлиан Дракслер
70′
|18
|Эшли Янг
87′
|8
|Леандро Паредес
75′
|54
|Мэйсон Гринвуд
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|0
|9
|Фолы
|15
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Дамир Скомина(Словения)