Текущие события
Футбол. Кубок России
17:00
Урал
Спартак
Футбол. Еврокубки
20:55
Айнтрахт Ф
Интер
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо З
Бенфика
Футбол. Еврокубки
20:55
Севилья
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
20:55
Ренн
Арсенал
Футбол. Еврокубки
20:55
Зенит
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Валенсия
Краснодар
Все события
Фоторепортажи
14Состав сборной России по биатлону на чемпионат мира
17Тульский «Арсенал» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка России
13:19 (мск), источник: Р-Спорт

Президент «Ромы»: Нас ограбили даже после внедрения VAR

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент итальянского футбольного клуба «Рома» Джеймс Паллотта раскритиковал работу арбитров в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с португальским «Порту».

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

В среду «Рома» проиграла в гостях «Порту» в дополнительное время со счетом 1:3.

Читайте также
Симуляция года: Джеко рухнул на газон после слов Пепе

Решающий гол на 117-й минуте забил защитник португальской команды Алекс Теллес, реализовавший пенальти, назначенный после применения системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Через несколько минут в штрафной «Порту» форвард римлян Патрик Шик упал после столкновения с игроком хозяев Мусса Марега. Арбитр Джюнейт Чакыр, проконсультировавшийся с арбитрами VAR, решил не пересматривать эпизод.

«В прошлом году мы проиграли в полуфинале Лиги чемпионов и попросили внедрить систему VAR. Сейчас мы ее получили, но нас снова ограбили. Патрика Шика “зацепили” в штрафной, VAR показала это, но ничего не произошло. Я устал от этого, я сдаюсь», — приводятся слова Паллотты на официальной странице «Ромы» в Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.
Порту
3:1ДВ
Основное время: 2:1 (1:1)
Рома
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала6.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)do Dragao, 49029 зрителей
Главные тренеры
Сержиу КонсейсауЭусебио Ди Франческо
Голы
Франсиску Соарес(Мусса Марега)26′
Даниэле Де Росси37′
Мусса Марега(Хесус Корона)52′
Алекс Теллес117′
Составы команд
1Икер Касильяс
1Робин Ольсен
13Алекс Теллес
118′
5Гильерме Жуан Жезус
28де Алмейда Монтейру Фелипе
11Александр Коларов
33Пепе
58′
44Константинос Манолас
16Эктор Эррера
18′
22Николо Дзаньоло
15′
22Данилу Перейра
45+2′
42Стивен Н`Зонзи
11Мусса Марега
8Диего Перотти
3Эдер Милитау
103′
9Эдин Джеко
58′
2Макси Перейра
2Рик Карсдорп
55′55′
25Отавиу
94′
24Алессандро Флоренци
116′
7Эрнани
15Иван Маркано
77′
17Хесус Корона
69′
4Бриан Кристанте
8Ясин Брахими
16Даниэле Де Росси
45′
29Франсиску Соарес
78′
7Лоренцо Пеллегрини
81′96′
37Андраде дос Сантос Фернанду
14Патрик Шик
Статистика
4Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
28Удары (всего)15
9Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
10Угловые8
19Фолы20
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДжюнейт Чакыр(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Порту
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Канадский хоккеист рассказал, как в России выдавали зарплату в пакетах
Валуев: произошел моральный надлом, мне нужны были деньги
Источник: В «Реале» уверены в возвращении Моуринью в клуб
Овечкин и Орлов набрали по два очка в победной игре «Вашингтона»
Пять четверных на двоих: что покажут юниорки Тутберидзе на ЧМ
СМИ: Неймару грозит дисквалификация за критику судейства
Поршнев и Латыпов выиграли медали Универсиады перед ЧМ
«Зенит» поприветствовал «Вильярреал» при помощи прогноза погоды
Горнолыжницу унесли на носилках после падения на Универсиаде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь