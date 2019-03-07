Президент «Ромы»: Нас ограбили даже после внедрения VAR

Через несколько минут в штрафной «Порту» форвард римлян Патрик Шик упал после столкновения с игроком хозяев Мусса Марега. Арбитр Джюнейт Чакыр, проконсультировавшийся с арбитрами VAR, решил не пересматривать эпизод.

«В прошлом году мы проиграли в полуфинале Лиги чемпионов и попросили внедрить систему VAR. Сейчас мы ее получили, но нас снова ограбили. Патрика Шика “зацепили” в штрафной, VAR показала это, но ничего не произошло. Я устал от этого, я сдаюсь», — приводятся слова Паллотты на официальной странице «Ромы» в Twitter.