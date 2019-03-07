Президент «Ромы»: Нас ограбили даже после внедрения VAR
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент итальянского футбольного клуба «Рома» Джеймс Паллотта раскритиковал работу арбитров в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с португальским «Порту».
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент итальянского футбольного клуба «Рома» Джеймс Паллотта раскритиковал работу арбитров в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с португальским «Порту».
В среду «Рома» проиграла в гостях «Порту» в дополнительное время со счетом 1:3.
Решающий гол на 117-й минуте забил защитник португальской команды Алекс Теллес, реализовавший пенальти, назначенный после применения системы видеопомощи арбитрам (VAR).
Через несколько минут в штрафной «Порту» форвард римлян Патрик Шик упал после столкновения с игроком хозяев Мусса Марега. Арбитр Джюнейт Чакыр, проконсультировавшийся с арбитрами VAR, решил не пересматривать эпизод.
«В прошлом году мы проиграли в полуфинале Лиги чемпионов и попросили внедрить систему VAR. Сейчас мы ее получили, но нас снова ограбили. Патрика Шика “зацепили” в штрафной, VAR показала это, но ничего не произошло. Я устал от этого, я сдаюсь», — приводятся слова Паллотты на официальной странице «Ромы» в Twitter.
|Сержиу Консейсау
|Эусебио Ди Франческо
|Франсиску Соарес(Мусса Марега)
|26′
|Даниэле Де Росси
|37′
|Мусса Марега(Хесус Корона)
|52′
|Алекс Теллес
|117′
|1
|Икер Касильяс
|1
|Робин Ольсен
|13
|Алекс Теллес
118′
|5
|Гильерме Жуан Жезус
|28
|де Алмейда Монтейру Фелипе
|11
|Александр Коларов
|33
|Пепе
58′
|44
|Константинос Манолас
|16
|Эктор Эррера
18′
|22
|Николо Дзаньоло
15′
|22
|Данилу Перейра
45+2′
|42
|Стивен Н`Зонзи
|11
|Мусса Марега
|8
|Диего Перотти
|3
|Эдер Милитау
103′
|9
|Эдин Джеко
58′
|2
|Макси Перейра
|2
|Рик Карсдорп
55′55′
|25
|Отавиу
94′
|24
|Алессандро Флоренци
116′
|7
|Эрнани
|15
|Иван Маркано
77′
|17
|Хесус Корона
69′
|4
|Бриан Кристанте
|8
|Ясин Брахими
|16
|Даниэле Де Росси
45′
|29
|Франсиску Соарес
78′
|7
|Лоренцо Пеллегрини
81′96′
|37
|Андраде дос Сантос Фернанду
|14
|Патрик Шик
|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|28
|Удары (всего)
|15
|9
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|8
|19
|Фолы
|20
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Джюнейт Чакыр(Турция)